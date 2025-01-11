日本如何支持企業出海？

日本是一個具有深厚「出海」傳統的國家。在過去的幾十年中，日本的海外投資（ODI）持續增長。根據統計，截至2021年，約65.6%的日本上市公司進行了海外直接投資，這一比例自1986年的32.5%大幅上升。截至2022年，日本的總海外投資存量佔其資本存量的40%，其中直接投資佔約8%。日本的對外淨資產達到約3萬億美元，連續33年位居全球第一，凸顯了日本企業龐大的海外佈局。

在疫情對全球供應鏈造成衝擊以後，日本政府加深了對企業全球化佈局的認識，積極調整對外投資的支持體系。2022年8月1日，日本政府正式成立了「海外商務投資支援室」（Global Business Investment Support Office，GBIS），隸屬於內閣官房，專門負責針對企業海外投資制定整體方案並進行跨部門協調。以GBIS為核心，日本建立了一個完整的、多層次的海外投資支持體系，全方位保障企業的國際化戰略。

日本對企業海外投資支持體系的第一層，是以政策引導為核心的戰略規劃層。內閣官房下設的GBIS是戰略規劃層的關鍵機構。作為跨部門協調的中樞機構，GBIS負責制定海外投資的總體戰略，明確政策方向，並協調各部門和機構的職能。具體來說，GBIS根據日本經濟發展需求和全球經濟動態，制定優先投資領域和階段性任務，包括技術輸出、產業合作和供應鏈優化等，同時確保這些政策與國家經濟安全戰略相結合。

1月10日，日本首相石破茂訪問馬來西亞，與首相安華會面。（Reuters）

通過定期組織跨部門會議，GBIS將協調經濟產業省（METI）、外務省（MOFA）、財務省（MOF）等相關政策支持部門，確保政策實施的高效性。GBIS還動態調整政策以適應市場變化，例如優化稅收優惠和擴大投資保險覆蓋，解決企業在國際化過程中的實際困難。總的來說，通過清晰的戰略規劃和強有力的協調能力，以GBIS為核心的政策引導層為日本企業的全球化發展提供了堅實的政策基礎。

如果說政策引導層是支持體系的「大腦」，那麼實施支持層便是「執行手」。這一層由多個政府職能部門與實施機構組成，負責將政策規劃轉化為具體的支持服務，覆蓋企業海外投資的全生命周期。經濟產業省（METI）提供市場調研、訊息收集和技術合作支持，幫助企業明確投資方向；外務省（MOFA）利用外交網絡，簽署雙邊投資協定和處理法律糾紛，為企業營造穩定的國際投資環境；財務省（MOF）則提供融資渠道和稅收優惠，減輕企業的資金壓力；中小企業廳針對中小企業的需求，提供市場對接、法律諮詢和專項管理培訓等。

與此同時，專業機構如日本貿易振興機構（JETRO）提供市場分析、法律法規解讀和落地服務；日本國際協力機構（JICA）支持企業在發展中國家的項目融資和技術合作；日本國際投資保險公司（NEXI）通過保險管理企業的政治風險和合同違約風險；日本政策金融公庫（JFC）為中小企業提供低息貸款和融資擔保。這一層級覆蓋了企業海外投資的全生命周期，確保日本企業在全球市場中順利擴展業務，為企業的國際化戰略提供堅實的執行保障。

日本製鐵對美國鋼鐵（U.S. Steel）的收購被拜登否決。（Reuters）

外部協作層是日本海外投資支持體系的重要延伸，由行業協會、私營機構和國際合作組織組成。這一層在政府機構之外整合民間資源和國際合作渠道。例如，行業協會提供專業的市場分析、政策解讀和行業對接，幫助企業快速找到適合的投資項目；私營銀行則提供國際信用證和項目融資，彌補政府在資金支持上的不足；諮詢機構為企業提供合規性建議、稅務優化和跨文化管理培訓，幫助企業適應目標市場的運營環境。此外，日本政府還與多邊開發銀行等國際組織合作，為企業提供額外的資金支持和技術合作機會。這些政府外機構的參與，使得企業獲得更多資源保障，整個支持體系更加全面高效。

基於這樣一個海外投資支持體系，日本的政策引導層制定了覆蓋海外投資全過程的支援措施，並將投資過程劃分為四個階段，明確19項具體任務，由相關省廳、政府機構和民間組織分工協作實施。第一階段側重投資前期規劃，包括海外訊息收集、了解夥伴國家制度、研究發展戰略以及企業內部制度完善等五項服務，幫助企業為投資決策奠定基礎；第二階段集中在投資計劃的制定，通過可行性研究、目標市場選擇和計劃制定等支持企業明確投資方向；第三階段提供資金與風險保障，涵蓋信貸融資、投資保險和信貸擔保等服務，由政策金融公庫、國際協力銀行等機構實施；第四階段則專注於落地與運營支持，協助企業完成合同簽訂、設立當地法人、推進本地化運營和應對環保及安全問題。這一體系充分體現了全程覆蓋的特點，確保企業在投資的每一階段都能獲得所需的資源和服務，有效降低了中小企業參與國際化的門檻，顯著提升了日本企業在全球市場中的競爭力。

為了確保支援政策的有效實施，日本政府還建立了動態跟蹤與調整機制，由內閣官房主導，海外商務投資支援室（GBIS）負責統籌協調，多個部門和機構參與具體執行。機制以六個月為周期，通過設定實施基準、定期評估進展、調整優化政策，確保支援措施能夠適應企業需求和國際環境的變化。

在政策執行過程中，各相關機構根據基準報告進行跟蹤檢查，例如國際協力銀行（JBIC）與日本政策金融公庫（JFC）協調融資與信貸擔保，確保企業資金需求得到及時滿足；日本國際投資保險公司（NEXI）根據市場風險調整保險覆蓋範圍，為高風險地區投資提供更全面的保障。

同時，外務省通過駐外使館傳遞目標國家的最新政策法規和投資環境動態，以幫助政策優化。通過這些動態調整，支援體系能夠及時響應企業反饋和市場變化，不僅提升了支援政策的靈活性和精準性，也確保了企業在海外投資中始終能夠獲得高效、實用的政府支持。

最終分析結論：

日本政府構建了政策引導、實施支持和外部協作的多層次海外投資支持體系，為企業海外投資提供了全方位保障。基於這一支持體系，日本政府制定了覆蓋海外投資全過程的一攬子措施及動態跟蹤機制，有效支持日本企業應對全球市場變化與風險挑戰。日本大大小小的企業通過這一體系克服了訊息、資金和風險管理等瓶頸，在國際市場中拓展了更大空間。對於正處於「出海」探索階段中的中國來說，日本政府的這種支持模式極具借鑑意義。

本文原載於2025年1月6日的安邦智庫每日金融欄目

