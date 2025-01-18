中美關稅紛爭：如何破局？

近日，美國《華盛頓郵報》援引三位匿名信源人士的話報道稱，特朗普助手正在探討適用於所有國家但僅覆蓋關鍵進口商品的關稅計劃，這與特朗普在2024年總統競選時宣佈的全面關稅計劃存在明顯差異。《華盛頓郵報》報道稱，面臨關稅的商品將出自那些被認為對美國國家經濟安全至關重要的行業。

受此消息影響，美元指數一度下跌超1%，最低跌至107.7474。離岸人民幣強力反彈，一度漲至7.3124。

不過，其後特朗普在其自創社交媒體網站Truth Social發文否認了《華盛頓郵報》的報道內容，稱報道引用的匿名信源不存在，並且其關稅政策會被削弱的報道也是錯誤的。特朗普稱：「這是另一個假新聞的例子。」

隨後，1月8日，美國有線電視新聞網（CNN）援引四名知情人士的話稱，特朗普正考慮就任後宣佈國家經濟緊急狀態，引用《國際經濟緊急權力法案》（IEEPA），為向世界各國無差別徵稅提供法律依據。IEEPA法案規定，若總統認為美國的國家安全、外交政策或經濟出現任何異常或面臨特殊威脅，就可以行使這一權力，宣佈國家進入經濟緊急狀態。CNN稱，該法案單方面授權總統在國家經濟緊急狀態期間管理進口，將允許特朗普制定新的關稅計劃。

《華盛頓郵報》援引三位匿名信源人士的話報道稱，特朗普助手正在探討適用於所有國家但僅覆蓋關鍵進口商品的關稅計劃，這與特朗普在2024年總統競選時宣佈的全面關稅計劃存在明顯差異。（網站截圖）

面對來勢洶洶的關稅挑戰，中國應作何應對呢？

安邦（ANBOUND）的一位高級研究人員，在歐盟對中國電動車徵收反補貼稅「靴子落地」時，曾提出幾種應對方式，可以用於借鑑。（1）完全對等式的反擊。你打我的汽車，我也打你的汽車，行業類似、產品類似、疼痛感類似。這種方式是「針尖對麥芒」式的策略。（2）不對等反擊。考慮到中歐關係與中美關係不同，中國不尋求與歐盟完全對等式的反擊，而是象徵性地選擇少數「軟肋」領域進行適度打擊。（3）這次暫不進行反擊，以寬容來尋求與歐盟在其他領域強化經貿合作。

不過此次，安邦智庫的研究人員認為，發難關稅的對象換成了美國，應對的策略就需相應調整。

經濟政策方面，可採取以下措施。

1、就關稅本身而言，一旦遭遇極具針對性且高企的關稅壁壘，不能只被動捱打，而是要主動迎擊。不過這並不意味着一定要「針尖對麥芒」，完全對等反擊，而是要有策略、有針對性地作出應對。

一方面，針對特定區域。具體來看，可針對力推關稅政策的共和黨所在主要「票倉州」產業的產品：農業州的農產品、搖擺州亟需復甦的五大湖沿岸製造業等均可在考慮範圍之內。關稅、反傾銷調查、反補貼調查等措施均可斟酌應對。

聲稱是為了解決芬太尼輸入問題，特朗普威脅上任後中國輸美產品徵收10%關稅。（Truth Social截圖）

值得注意的是，據日經中文網近期消息，隨着中美貿易戰將重燃，美國農產品對中國出口將減少，中國則已轉向南美國家擴大農業進口。在2024年早些時候，中國批准從阿根廷進口小麥後，阿根廷小麥貿易商正尋求進行自上世紀90年代以來的首次對華大宗銷售。此外，中國也在增加自巴西的農產品進口。中國海關總署的貿易統計（以美元計算）顯示，從2024年1-10月的玉米各國和地區進口額來看，巴西佔整體的50%，成為中國最大進口來源國。

另一方面，針對特定產品。具體來看，比如可針對部分進口額本已很少的代表性產品，例如先進製程晶片等徵收關稅。起到昭示作用的同時，對本國經濟的影響也限制在較小範圍內，同時還可為本國先進製程晶片發展提供一個緩衝期，幫助它們成長和發展。

可以參考的是，2024年，白宮官網發布訊息稱，對中國電動汽車出口到美國的關稅將從25%提升至100%。不過實際上，中國新能源汽車出口美國的數量卻並不大。2023年，中國純電動乘用車出口美國的數量為1.24萬輛，對美出口數量和金額的佔比均不到1%。美國政府採取的上述措施對目前中國電動汽車出口的影響，可以用「雷聲大雨點小」來形容，此項政策更像是拜登政府為了當時的選舉拉票而推出。

習拜會: 在秘魯出席APEC峰會的國家主席習近平與美國總統拜登率領中美官員進行雙邊會晤。(Reuters)

2、就進出口稅而言，關注進口關稅的同時，降低出口退稅也應考慮推廣施行。

從實施效果上看，目前情況下，降低出口退稅其實好處頗多。國家財政層面，降低出口退稅可以直接節省國家財政支出，騰出空間，使財政支出向更多更有需要的領域傾斜。國際收支平衡層面，降低出口退稅還將緩解國際貿易爭端。產業層面，降低出口退稅的實質其實就是對於外國消費者的補貼減少。雖然產品面臨的競爭可能相應加大，但是如果將降低出口退稅產品的視角聚焦在本國產能相對過剩、已具有競爭優勢的產品，比如光伏、電池等，既可以回歸市場的力量，通過市場競爭淘汰過剩低端產能；又可以進一步在市場化競爭中磨鍊提高產品技術水平。

據財政部、稅務總局於2024年11月15日發布的《關於調整出口退稅政策的公告》，中國對209種產品的出口退稅進行了調整。光伏產品、鋰電池及部分成品油的出口退稅率將從13%下調至9%，銅材和鋁材等產品的出口退稅則被完全取消。這項政策已於2024年12月1日正式實施。可以預計的是，面對「撲面而來」的關稅浪潮，提高進口關稅與降低出口退稅相結合，將會更好平衡中國的國際貿易狀況。

電池巨企寧德時代在福建的一家工廠。（Reuters）

3、就整體經濟政策而言，其它戰術性舉措與關稅協調使用效果將更佳。

目前可採用的措施一方面集中在產業政策方面，包括出口自限性政策的自願出口配額，將一部分價格上漲和收入留在國內、而非全部由加徵關稅國享有，從而降低本國淨損失。

20世紀60-90年代、日本接連在紡織品、鋼鐵、機牀、彩電和汽車及零部件等出口中進行自主出口配額限制，對應商品對美出口按年增速下行幅度約為10-20個百分點，拖累日本出口增速從1959年的20.2%回落至1963年的10.9%。但隨着日本出口結構調整，1971年出口增速回升至20.7%，美日貿易順差亦再度走高。

同時，限制關鍵礦物出口也成為一種非對稱應對舉措。

中國商務部2024年12月3日在官網發布關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告稱，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制，即日起生效。公告表示，將禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項，以及石墨兩用物項對美國出口，同時將實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。值得注意的是，此前美國商務部剛剛宣佈三年來針對中國半導體產業開展的第三次打壓行動，新一輪限制重點針對晶片製造設備、軟件以及高帶寬存儲器，136家中國實體被納入黑名單。

2022年5月，浙江大學的杭州國家科創中心展示一片2英吋的氧化鎵。（Getty）

目前可採用的措施另一方面則集中在金融方面，匯率貶值以對沖高關稅影響成為近期焦點。

據路透社2024年12月11日報道，有消息人士透露，中國高層正在考慮允許人民幣在2025年貶值，因為預期美國當選總統將在其第二任期大幅提高關稅。知情人士稱，此舉反映出中國意識到需要更大的經濟刺激措施，以應對特朗普提高關稅的負面影響。人民幣匯率貶值，將降低外國購買中國商品的價格或成本，從而提升中國商品的吸引力，以此削弱高額關稅對出口的抑制。據一名知情人士的話，中國人民銀行已經在考慮人民幣匯率可能跌至7.5水平，以抵消任何衝擊的可能性。

另外，中國巨量的外匯儲備，尤其是對於美債的持有情況也將成為博弈的重點之一。

據美國財政部近期公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國大陸2024年10月所持美債減少119億美元，至7601億美元。從2022年4月起，中國大陸的美債持倉一直低於1萬億美元，不過截至2024年10月，仍是僅次於日本的第二大美債持有國家地區。2024年前10個月中，持倉共8個月下降，僅4月和6月持倉增長。分析普遍認為，鑑於中美關係變化和外儲資產配置多元化的趨勢，中國的美國國債持倉仍可能穩步下降。未來中國持倉的波動很大程度上仍受中美關係影響。

不過，眼界放寬，世界不只拘泥於中美兩國。安邦的一位資深智庫學者數年前就敏鋭捕捉到「空間碎裂化」概念，現在這種空間碎裂，無疑已成為世界變化的新趨勢。在今後的世界進程中，原本趨於整體化的市場空間，還將會繼續碎裂成為區域化的，相對獨立的市場空間和政治空間。這個過程不會是太平的過渡，一定會伴隨着劇烈的貿易糾紛和衝突。隨着區域性力量的崛起和虛擬空間的獨立性增強，全球空間的碎裂化正在重塑國際關係和地緣政治。

在「空間碎裂化」不斷演進之下，短中期上提振國內經濟；改善雙邊、發展多邊外交與經貿關係。長期上專注提高生產力；提升科技水平；增強軍事實力，相信將對關稅紛爭的破局大有裨益。

最終分析結論：

面對美國來勢洶洶的關稅挑戰，中國應作何應對呢？巧妙應對關稅；降低出口退稅；其它戰術性舉措諸如自主出口配額、限制關鍵礦物出口、匯率貶值、增減持美債等均可成為應對策略。不過，眼界放寬，世界不只拘泥於中美兩國。在「空間碎裂化」不斷演進之下，提升自身經濟、外交、科技、軍事實力，相信將對關稅紛爭的破局大有裨益。

本文原載於2024年1月12日安邦智庫的每日經濟欄目

