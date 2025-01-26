SpaceX星鏈「天域網」帶來的新生態｜安邦智庫

手機為基礎構建的通訊生態，依賴兩樣東西——電線和電。颶風「海倫」肆虐美國之後，滿目瘡痍，通信基站也被摧毀，線路被破壞，電源也不可靠了。這個時候，星鏈（Starlink）衛星為很多身處重災區的美國民眾架起了「橋樑」和希望。不僅是尋常的Starlink衛星上網服務，美國聯邦通信委員會（FCC）也緊急授權SpaceX和T-Mobile，可使用具備手機直連衛星功能（DTC，Direct to Cell）的Starlink衛星，為受颶風影響的地區提供手機短信還有緊急廣播服務。

實際上，颶風「海倫」讓Starlink手機直連衛星服務提前上場了。而且最新消息稱，SpaceX已經發射超過220顆具備DTC功能的Starlink衛星，衛星數量對於擁有大容量火箭系統的馬斯克（Elon Musk）不是限制，所以他距離「門檻」越來越近。按照SpaceX此前所稱，大約需要部署300顆DTC衛星，就可以為美國用戶提供手機直連衛星服務。

現在主要的問題是「DTC星鏈戰爭」，這場戰爭已經進入白熱化階段，不僅美國兩家主流運營商AT&T和Verizon強烈反對，歐洲主流運營商也「揭竿而起」，所以星鏈手機直連衛星之路，實際還籠罩着一層陰影——行業戰爭，這場戰爭未來一定會讓馬斯克付出很大的代價，一切都不是那麼容易的。

洛杉磯山林大火期間，一架Tesla的Cybertruck裝配星鏈（Starlink）接收器為人們提供網絡服務。（Reuters）

馬斯克的策略性想法在技術上的簡單解釋是，一般的技術構想是，終端設備接收Starlink衛星信號，然後轉化為Wi-Fi信號，為用戶提供上網服務，這就是Starlink衛星網絡服務。不過，如果用戶能用手機直接連接Starlink衛星，省去Wi-Fi這個中間環節，豈不是更方便？於是，馬斯克就進一步提出了「手機直連Starlink網絡」的設想，表面上的目標是，「消滅美國所有的移動蜂窩網絡盲區」，但實際上馬斯克想構建的是一種地球上全新的網絡生態。這一點最為致命，「通訊這碗飯」等於被馬斯克一家給獨吞了，這是招致現在的網絡運營商集體反抗的根本原因！

如果對馬斯克的戰略進行逆向解構，那麼可以看到如下這些未來科技的特點：

1、通過手機直聯衛星，手機成為衛星通訊的基本終端，等於人人都是衛星電話，那麼現在的基站系統和網絡運營商就集體報廢了。衛星直聯形成了一套全新的基礎設施大系統。我們可稱之為是「天域網」，這個「天域網」，讓過去的所有巨大的基礎設施投資等於是空耗。

2025年1月20日，富豪馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）參加典禮集會時發表講話。（Reuters）

2、手機直聯衛星，創造了全新的系統空間，這意味着手機終端的操作系統平台，一定會出現，或是需要更換。這意味着包括蘋果公司OS系統在內的現有操作系統，都可能為馬斯克的新系統所取代，或是必須成為馬斯克的附屬（下屬）公司，變成為下級系統。一切軟件、APP都需要在新的操作系統平台上運行。

3、衛星手機，根本無需要電話號碼，人們手持衛星手機，文字、視頻和聲音，都可以瞬間在太空的空間傳遞，就像在微信和Whatapp 上使用視頻和語音一樣。只不過，那時這種社交媒體軟件，一定為馬斯克所控制，比如直接就用X（前稱Twitter）平台，而不會是微信和Whatapp系統，除非這些現在流行的「小玩意」，願意付費「外掛」在馬斯克的系統之上。

4、「天域網」一旦建成，生活和工作所需要的設備，都可以實現無邊界控制，理想的物聯網立即實現。你想在沙漠中的無人區中要一瓶冰鎮水嗎？一架無人機會立即給你送過來。你想在太平洋的遊艇上控制一條生產線嗎？容易，拿出你自己的手機就可以了。再極端一點，甚至你想躺在牀上去駕馭一支無人軍隊進行作戰，都毫無問題。

5、真正的全球統一大市場，立即實現。因為「天域網」實際突破了邊界限制，不但會改寫世界地緣政治和權力部署，而且可以用極為便利的形勢，實現全球資源的交換，在全球包括沙漠和大洋中最大限度的滿足需求，這就導致一個真正的全球統一大市場得以實現。世界貿易組織，完全沒有存在的必要。

2025年1月10日，SpaceX的Falcon 9火箭裝着星鏈衛星在佛羅里達州發射升空。（Reuters）

6、人類可以有條件的享受來自全球的高品質服務，這包括全球醫療，全球保險，全球法律支援，所有的服務因此實現全球化。只要你具備了金錢以及道德合法性之類的必要條件，那麼這些服務便利的實現，並無客觀障礙。

7、世界關係出現改變，因為「天域網」的實現而出現改變。因為天域網的出現，極大的拉近了空間關係，國與國的邊界，非常容易被突破，邊界的限制包括網絡防火牆的作用，已經變得微乎其微。世界各國更加努力尋求的可能是一種協調發展的目標，而不是競爭和超越。真正遇到事情，求助聯合國，可能還不如求助馬斯克。

所以，人類從「局域網」到「廣域網」，從「廣域網」到「網路」，再到「天域網」，科技帶領世界越走越遠，從地面到太空，但同時人與人的關係卻越來越近，一種新的生態正在形成。我們通過逆向戰略解構看到的正是這樣的情景，「天域網」實際構建的是一種全新的系統生態，這不是一個行業，不是一個產業，而是一種生活方式，是一種存在方式，是一種生態！

1月15日，拜登在白宮橢圓形辦公室發表告別講話，警告「科技工業複合體」正在形成寡頭政治。（Reuters）

可以預見的是，馬斯克的這種「天域網」，為了實現全部的戰略目標，儘可能的擴大利潤空間，實現更大的佔有率，一定要與人工智能和機器人組合，以三大系統的方式協同發展，這樣三大系統才能產生高度的契合，發揮最大效用。

「天域網」正在改變未來的世界，這是真的，而且馬斯克已經初步實現了天域網的目標，這也是真的。馬斯克正在以驚人的速度增加具有手機直聯功能的衛星部署，而早在兩年前，SpaceX就已經與美國主流運營商T-Mobile達成了合作，在美國本土使用T-Mobile的1910～1915MHz和1990～1995MHz頻段開展技術測試。現在文字傳送已經解決，視頻問題正在解決，理論上也沒有問題。日後對他們的挑戰，顯然是在政治以及商業合作等更加高階的方面，當然這也是馬斯克與特朗普攜手的真正原因。

美國總統拜登離任前的講話，第一個意思就是要「警惕科技大佬」，原因其實也一樣，如果將拜登的講話僅僅理解為美國內部的「政治鬥爭」，雖然不算是大錯特錯，但也是一種可怕的偏離。

本文原載於2025年1月20日的安邦智庫每日經濟欄目

