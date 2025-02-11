特朗普關稅戰2.0開打　中企醞釀新一輪「避稅遷移潮」

美國總統特朗普去年11月當選後，許多在越南北部經營廠房的中資企業家開始陷入焦慮。近年來，很多中企為避開特朗普首個任期對華加征的關稅而遷至越南，豈料還沒完全適應新環境，又不得不開始部署新去向。



這些廠家開始慌了，因為特朗普重返白宮後威脅加征的關稅不僅瞄準中國，還可能波及其他中企生產鏈落地的國家，例如越南和墨西哥。盡管美國至今僅對中國加征10%關稅，但接下來是否擴大範圍，尤其針對與美國貿易順差較大的國家如越南，仍有高度不確定性。

新一輪中企避稅遷移潮近月來開始醞釀。對許多計劃遷移的中企，上一輪貿易戰被視為避險區的國家成了風險區，它們開始將目光投向泰國、柬埔寨、印尼和馬來西亞這幾個鄰近的東南亞國家。

越南避稅好景恐不常

2022年在越南北部海陽市開設電子產品制造廠的ANZ Electric Vietnam總經理謝華接受《聯合早報》訪問時說，公司總部位於廣東省東莞市，決定到越南設廠是因為美國市場占其業務量的75%，「去越南是給自己多一個備份，萬一出現什麽極端情況，美國客戶全做不了就很麻煩」。當時，公司生產的電源產品被美國征收25%關稅。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

自中美貿易戰2018年爆發以來，像謝華一樣為繞開關稅而到越南設廠的中企為數眾多。但他們如今意識到，在越南從商的風險也逐漸加大，因為隨著更多中企在那里設廠並將商品轉銷美國，越南對美國的貿易順差也步步攀升，去年創下1230億美元（約9594億港元）的歷史新高。

謝華說：「越南這麽小一個經濟體，對美國的貿易順差卻這麽大，特朗普要拿這事來說的話，越南很難應對的。」

事實上，特朗普曾在去年競選期間威脅向所有進口商品征收最高20%的關稅，不少分析認為，對美貿易順差巨大的越南很可能成為美國征稅的目標之一。

謝華透露，自己仍在觀望，但身邊一些企業家朋友已動身到泰國和柬埔寨尋覓新出路，準備將越南的部分業務轉移到當地。

1月23日，特朗普以視像方式向瑞士達沃斯世界經濟論壇發言，表明若然其他國家在美國生產就要付出關稅的成本。（Reuters）

東南亞國家向中企伸橄欖枝

近月來，印尼和泰國等東南亞國家看準醞釀中的遷移潮，積極向可能受新一輪關稅影響的中企伸出橄欖枝。

據《雅加達郵報》報道，印尼政府正積極打造峇淡島特別經濟區，希望吸引中國電子業、汽車業等受關稅沖擊的產業入駐。

路透社則引述泰國商務部長納立帕潘（Pichai Naripthaphan）在特朗普去年11月當選後直言：「我們要吸引來自中國的大量投資，再把產品賣到美國去。」

南洋理工大學經濟學榮譽教授陳光炎受訪時分析，在特朗普新一輪貿易戰下，東南亞仍會是中企遷移的首選地點。

越南製造業：工人在越南河內一家製衣廠工作。（Reuters）

陳光炎解釋，東南亞靠近中國，這有助於降低物流成本，而越南、泰國和馬來西亞等國家也已建立完善的工業生態。此外，區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP）等現有協議，也促進了中國與東南亞國家之間更便捷的貿易關系。

不過，開拓新市場顯然還是需謹慎評估。以泰國和印尼為例，謝華指出，在泰國設廠的主要缺點是供應鏈更長，物流成本更高；而印尼雖然人力成本和租金更低，但與越南相比，文化差異更大。

而越南雖然面臨關稅風險，但在特朗普反覆無常的政策變動下，仍有企業押注於此。負責企業跨境並購投資事務的福建欽實律師事務所主任崔曙律師受訪時說，有數名中企客戶在特朗普去年底當選後仍計劃到越南設廠。

崔曙解釋，除了因鄰近中國而成本較低，越南人的文化和價值觀也更接近中國，員工的組織和紀律性較強，被一些企業家視為「最不像東南亞國家的東南亞國家」。

在世界另一端，同樣被認為是在中美貿易戰中漁翁得利的墨西哥，如今也面臨諸多不確定性。與越南的情況類似，許多中企在貿易戰爆發後遷至墨西哥，讓生產線更接近美國市場並規避對華關稅。

關稅/美墨關係：2025年1月31日，大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

特朗普上任後威脅對墨西哥商品加征25%關稅，讓這些企業一時亂了陣腳。盡管他之後暫緩實施關稅，但中企仍不得不為最壞情況部署，包括尋找替代地點，例如距離不遠的巴西。

陳光炎指出，面臨這些挑戰，企業須采取積極且多元化的戰略，減少對美國的依賴，積極探索亞細安、歐洲、非洲、中東和其他新興經濟體，分散客戶基礎。

無論如何，在第三國進行本土生產，已成中企應對關稅的主要出路，單純「轉口避稅」（即通過第三國轉運商品以規避關稅）的做法已難以持續。 陳光炎解釋，特朗普第二任政府相信將更嚴格執行貿易協定中的原產地規則，並擴大美國海關和邊境保護局的調查範圍，堵住轉運漏洞。

美國市場仍具吸引力

美國的關稅政策迫使許多中企將生產鏈轉至國外，這雖然造成不便和困擾，但在某些行業，美國市場仍具較大的吸引力。

電子產品制造商謝華就指出，中國市場訂單量大但利潤低，歐洲市場量不大但利潤高，美國市場則結合中國和歐洲市場的優勢，量大又價格好，因此仍受青睞。

謝華意識到，特朗普2.0時代可能「到哪裏都沒辦法躲關稅」，因此正研究是否應以合資方式到美國設廠。他透露，目前考慮的地點是田納西和印第安納，這兩個州勞工成本較低，但前期投資估計仍需約100萬美元。

特朗普發起關稅戰，加拿大宣布抵制措施，圖為2025年2月3日，溫哥華一間商店內出售美國威士忌的貨架上掛有「改買加拿大產品」的標語。（Reuters）

三年前剛投資1000萬元人民幣在越南設廠，如今可能又得斥巨資遷移，謝華坦言肯定會虧損，「但沒辦法，得保住生意、保住市場、保住客戶啊」。

不過，負責企業跨境投資事務的律師崔曙則判斷，由於美國本土投資成本高，特朗普要讓制造業回流美國的設想恐怕仍難以真正實現，東南亞未來四五年仍將是承接中企外遷的主要地區。

他說：「無論外面怎麽艱難，中企如果要在美國持續的關稅壁壘下活下去，走出去仍將是持續的狀態。」