拜登任前最後一戰　喬治亞州複選兩黨勝負難料

隨着控訴選舉舞弊的法律訴訟在各州及聯邦最高法院受阻，特朗普及其律師團隊仍不認輸，繼續堅持選舉欺詐的主張。但這執念卻產生了副作用。在掌握着參議院最後2個關鍵議席的喬治亞州，許多共和黨選民（尤其是特朗普的支持者）都糾結着是否在1月5日的複選中投票。

共和黨參議院候選人珀杜（David Perdue）及民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）在11月大選中分別獲得了49.7%及47.9%的票數，另一對候選人共和黨的洛夫勒爾（Kelly Loeffler）及民主黨的沃諾克（Raphael Warnock）所獲票數亦均未過半，需在1月的複選來確定最終的兩位參議員人選。目前，共和黨和民主黨分別在參議院確保了50個和48個席位，民主黨需要贏下兩個席位，才能獲得參議院的控制權，而共和黨則只需要贏得1個席位。沒有這場勝利，拜登未來兩年的施政將會非常艱難，贏得複選對於共和黨的重要性亦不言而喻。

眼看着1月5日最後期限將至，共和黨的勝算卻因喬治亞州多位共和黨人拒絕投票的宣言而面臨危機。包括知名律師伍德（L. Lin Wood）、特朗普前律師團隊成員鮑威爾（Sidney Powell）等共和黨人均高調呼籲選民不要在這場「腐敗」的選舉中投票。

共和黨自掘墳墓？

一位來自喬治亞州的共和黨選民Kyle Huneycutt表示：「我認為這次的總統大選是被操縱的。而且我也不太相信喬治亞州有能力在今年1月進行一場公正、結果準確的選舉。」Huneycutt的想法在喬治亞州共和黨選民中絕非少數。此前民調機構莫寧咨詢（Morning Consult）發現70%的共和黨選民相信本屆大選存在欺詐。許多對「選舉舞弊」感到憤怒的喬治亞州選民，更是在近一個月屢屢攻擊、威脅當地的選舉官員甚至是普通的點票員。

對於這些共和黨選民而言，指控選舉舞弊的訴訟在各州法庭節節敗退，「正義」未被伸張、特朗普依然是選舉腐敗的受害者，接下來的參議院複選還是會「被操縱」。他們心想：這樣的選舉，投票來何用？

作為特朗普的支持者，這次參加複選的兩位共和黨議員在競選集會、各類電視及網絡平台廣告上幾乎不談社會議題，而只是宣傳選舉欺詐、攻擊民主黨的「社會主義路線」。珀杜更一度在集會中對選民說：「你們聽着，（這次的選舉）跟社會議題無關，而是為了劃清界限、防止民主黨在政府形成統一的勢力。」

而有着超過80萬Twitter追蹤者、在喬治亞州頗有影響力的律師伍德及其他多位共和黨人則直接號召選民不要投票。伍德在接受《紐約客》（The New Yorker）記者採訪時表示，他認為喬治亞州會有幾十萬共和黨選民聯合抵制這次複選。如伍德的預期不假，這將直接斷送兩位共和黨候選人的席位。

不過，除了伍德等人外，許多共和黨人（包括候選人珀杜及洛夫勒爾）都以一種頗為自相矛盾的邏輯鼓勵選民去投票——繼續堅稱喬治亞州的選舉系統被操縱，同時又聲稱只有投票給共和黨參議院候選人，才能阻止民主黨取得參議院的控制權。雖然不少人認為呼籲選民在「被操縱」的「不公」選舉中踴躍投票只會帶來「反效果」，但近期媒體的許多報道似乎顯示，不少共和黨選民的確被此等呼籲所「說服」。

民主黨候選人奧索夫（左）和沃諾克（右）11月19日出席競選活動。（Getty）

路透社12月在喬治亞州城市、市郊及鄉村地區隨機調查了50位共和黨選民的投票意向，50位均表示雖然這次大選被欺詐行為玷污了，但仍打算在這次關鍵的複選中投票。此外雖暫未有更嚴謹的民調數據，但這一抽調結果至少說明依然有大量共和黨選民將參加投票。

從目前的民調來看，民主黨與共和黨在數字上勢均力敵，且民主黨的微弱領先幅度要比大選前同一時期的優勢要小。考慮到以往、尤其是本屆大選中民調總是過於偏向民主黨的慘痛教訓，共和黨此番矛盾的競選論調雖然難保不會影響小部份選民的投票意欲，但此潛在差距會否導致共和黨候選人痛失議席，目前仍難有定論。

民主黨選民會否再次「傾巢而出」？

相對於共和黨的矛盾論述，民主黨在複選中似乎也有「天先劣勢」。共和黨策略師Mike Hassinger指出，從歷史上來看，民主黨選民複選投票率向來比大選的投票率低得多：「沒有人為此找到一個合理的解釋。但事實就是這樣。」他認為，在剛剛結束的大選中，不少選民投票給拜登完全是為了不讓特朗普連任，但在1月的複選中，他們就沒有那麼強烈的動機參加投票了。

2008年總統大選過後的喬治亞州參議院選舉中，當時的民主黨候選人馬丁（Jim Martin）在大選中的得票率雖與共和黨競爭對手錢布利斯（Saxby Chambliss）極為接近（錢布利斯得票率為49.8%，馬丁得46.8%），大有翻盤的可能，但是他在複選中獲得的選票比大選少了將近一半，讓共和黨對手輕易贏得參議院席位。而今年的情形與2008年極為相似。民主黨參議員候選人奧索夫大選得票率為47.9%，只落後珀杜不到2%。

但今年民主黨動員選民的勢頭不容小覷。《華盛頓郵報》22日報道指出，已有超過140萬喬治亞選民提前投票，幾乎與11月大選同時期的投票率相當。而根據美國選舉計劃（U.S. Elections Project）的數據，在12月14日投票正式開始前，已有超過120萬選民申請郵寄選票，達到11月大選郵寄選票申請總數的67%，並且還在繼續增加中。鑑於使用郵寄選票的以民主黨選民為多，從這些數據來看民主黨選民今年複選的投票率未必會如以往一般低。

11月的大選中，亞裔和太平洋島裔民主黨新選民的加入，成為幫助拜登贏下喬治亞州的關鍵因素。前者今年的投票率比2016幾乎翻了整整一倍。而這次在複選，民主黨更是繼續挖掘亞裔選民，此前民主黨亞裔總統候選人楊安澤（Andrew Yang）亦直接舉家搬遷至喬治亞州，為複選造勢。

儘管共和黨似乎在此次複選中自己給自己挖了陷阱，但這會造成多少共和黨選民造不參加投票卻是另外一回事，在沒有更準確的民調數據、只有各種媒體報道的軼事證據下，難說這是否會給共和黨帶來致命性的打擊。而綜合民主黨方面的勝算以及民調來看，沒有哪一方存在決定性的優勢，結果只有到1月5日後才可見分曉了。