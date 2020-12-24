新援助法案加重財政負擔　拜登政府恐無力還債

2020年12月21日，美國國會通過了一項援助法案，旨在為遭受新冠肺炎疫情衝擊的家庭和企業提供約9,000億美元的援助。自2020年3月實施的2.2萬億美元經濟救援計劃以來，美國政府為了穩定經濟已經花費了近4萬億美元。

疫情本就令美國政府的收入出現下降，而越滾越大的支出計劃進一步加重了財政負擔。美國財政部的數據顯示，2020財年（2019年10月1日至2020年9月30日）美國聯邦財政赤字錄得3.13萬億美元，遠高於2019財年的9,844億美元。財政赤字佔美國國內生產總值（GDP）的比重從2019財年的4.6%上升至15.2%，創下第二次世界大戰後最高水平。

收支失衡的美國政府只能借錢度日。僅2020財年，由地方政府、機構、個人和海外投資者等公共部門持有美國國債（Debt Held by the Public）就增加了超過4萬億美元。截至2020年12月18日，公共部門持有美國國債已經接近2019年美國GDP，達到21.45萬億美元。

即便美國聯儲局（Fed）已經將聯邦基金利率目標範圍的下限調整為零，2020財年美國政府仍支付了5,228億美元的利息。而2020財年，美國政府財政收入僅3.42萬億美元，相當於收入的15%被用於支付利息。

特朗普在上任前曾承諾，他將在兩屆總統任期內償清美國政府當時積累的19.9萬億美元債務。（Getty）

聯邦政府花錢如流水，聯儲局只能印錢買國債。2020年3月聯儲局宣布「根據需求」購買國債和機構抵押貸款支持證券（MBS），「無限量印鈔」模式正式開啟。截至2020年12月16日，聯儲局的資產負債表（總資產）已經擴大至7.36萬億美元，較一年前增加了3.22萬億美元。

然而，聯手聯儲局「印錢」只能解一時之困，如果不解決收支失衡問題，美國政府的債務終究不可持續。早在疫情爆發前，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）就已經意識到這一點。在2020年2月12日的美國國會聽證會上，鮑威爾表示，如果債務佔GDP的比例繼續快速增長，「這意味着，20年後我們的孩子們將把稅款花在償還政府債務上，而不是花在他們真正需要的東西上」。

即將卸任的美國總統特朗普（Donald Trump）在上任前就承諾，在兩屆總統任期內償清美國政府當時積累的19.9萬億美元債務（包括公眾部門和政府部門持有的美國國債）。然而，特朗普非但沒能連任，政府總債務也在他的任期內增長了7萬億美元。在財政方面，特朗普着實為繼任者拜登（Joe Biden）留下了一個「爛攤子」。

面對收支嚴重失衡的財政，拜登上任後必須有所作為。（美聯社）

如果要替美國政府還債，拜登政府必須做到收入大於支出。美國政府的收入來源以個人所得稅的社會保險收入為主。2020財年個人所得稅佔總收入佔比為45.7%，相比之下，企業所得稅佔總稅收的佔比僅為6.2%。美國經濟規模全球排名第一，《財富》雜誌2020年世界500強排行榜中有121家美國企業，可以說美國企業上繳的所得稅並不多，政府收入還有很大的提升空間。

其實，美國學界一直在呼籲政府增加企業稅，尤其是對跨國企業徵稅。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員迪南（Karen Dynan）在為拜登政府獻策時表示，美國目前對企業營業收入的稅收待遇與許多其他發達經濟體的待遇仍然不符，沒有收集到足夠的收入來支持所需的政府支出，也沒有提高稅收的效率和公平。

在經濟因疫情陷入衰退後，這種呼聲更加高漲。20國集團（G20）在《稅基侵蝕和利潤轉移的包容性框架》（Inclusive Framework on BEPS）報吿中稱，疫情下公眾對企業避稅行為的容忍度預計將達到歷史最低點。

面對這些呼聲，拜登在競選時就提出了較為詳細稅收改革措施，表示將增加對高收入家庭和企業的稅收。

根據美國研究機構稅收基金會（Tax Foundation）按照稅收佔GDP的百分比測算，拜登的稅收改革計劃將成為自1968年《收支控制法》（Revenue and Expenditure Control Act）以來最大的增稅計劃。即便如此，該計劃從2021年至2030年也僅能為美國政府增加3.3萬億美元，每年的增加值甚至不能覆蓋美國國債產生的當年利息。

美國研究機構稅收政策中心（Tax Policy Center）的對拜登稅收改革增稅規模的最新測算更低，預計在十年內僅能為政府增加2.1萬億美元財政收入。對於正常年份的赤字規模已經接近萬億美元的美國政府而言，加稅的效果只能算杯水車薪。也就是說，即使拜登政府按照計劃進行稅收改革也很難實現財政收支平衡，替美國還債更是遙遙無期。