六千軍警開進河內　誰是威脅越共十三大的敵人？

越南共產黨即將在1月25日至2月2日舉行第十三次全國代表大會，如今河內已提前進入越共十三大的籌備狀態。越南軍警也調集6,000人在1月8日至10日間連續舉行大規模演習，旨在應對「十三大」期間的非常局面。

問題也隨之而來，誰將會成為威脅越共十三大的敵人？

衝向越南國賓的人

越南軍警在1月8日到10日的演練分為保護貴賓、騎警衝擊示威者和聯合閲兵等三大科目。按順序，越通社、《越南快報》（VnExpress）等媒體最先公布了1月8日上午的演習。

在這場用時不到一分鐘的演習中，隸屬越南公安部、國防部的軍警在多次彩排後，首次展示了特勤人員配合特警保護貴賓與國家元首。

越方1月8日的演習讓外界頗有些一言難盡，點擊看大圖

在演習假想的非常情況中，有兩批「恐怖分子」乘車強行衝擊，趕在「國家元首」迎接「貴賓」時突然襲擊。「恐怖分子」還向「國家元首」及「貴賓」座車開槍，投擲簡單爆炸物。

6名特勤隊員迅速展開手提「公文包」，作為防彈盾保護要人，隨行搭乘防彈悍馬的機動部隊也兵分兩路，當場還擊，在一分鐘內「擊斃」全部襲擊者。兩名特勤人員還撲在「恐怖分子」投擲到貴賓車隊的爆炸物上，被判定「殉職」。

在這次演習中，相對於越方集中展示的「身高超過180cm的特勤隊」、「參加過特金會的防彈悍馬車」以及彈無虛發的機動部隊，「恐怖分子」的形象更為突出。

「恐怖分子駕駛車輛、手持AK-47並投擲自制爆炸物」的形象，可能是越南近兩年一系列重大社會案件的集合，它們分別折射了2019年6月同奈省黑幫圍困警察案、2020年2月胡志明市獄警持槍殺人案以及同年1月的同心鄉血案，它們雖然都不具備威脅「黨和國家領導人」的能力，但都能讓河內甚微警惕。

越南警方在2020年首次建立的騎警隊：

騎警首次衝鋒

發生在河內近郊，因用地產權糾紛而起，造成三名軍警殉職的同心鄉案件也是越南安全系統在2020年後嚴防死守的重心。越南軍警的第二個演習科目，即1月8日晚些時候首次演練的「騎警衝擊示威者」的科目也與此有關。相對於「要人警戒」任務中的表現。越南軍警設定了一個相對真實的「反示威騷亂」環境。

根據演習指揮部匯報的情況，此次演習假設的情況是「數百名手持木棒和石塊的村民」前往「H市人民委員會（即當地政府）」辦公室，要求領導出面並歸還「農民失地」。在交涉未果之後，數百名示威者即當場放火、投擲爆炸物衝擊黨政機關。這一案情也和2017年時農民強行抓扣前來強制執行的38名警察和各級黨政幹部的「第一次同心鄉拆遷事件」形成了鮮明的對照。

對此，前來維持秩序的軍警一面在市政府門前設置路障，一面在示威者試圖拆除路障、攻擊防暴警察時派出由54名騎警組成的騎警隊衝擊示威人群。騎警一面衝擊示威者，一面結陣保護落單的防暴警察，在衝散示威人群後，騎警還配合警犬追擊部分幹部。

河內同心鄉一案暴露出的種種問題，正在讓越共吸取教訓

此前有分析認為，河內軍警在同心鄉等案件上表現不力，這才催生了騎警等快速反應部隊在2020年1月15日後的創建。騎警隊使用，似乎也能看出越方終於化壓力為動力，採取激進手段，快速解決積壓問題的決心。

軍警閲兵之後

當然，越南發生的很多事情在2020年度已有所好轉，新冠疫情加速了越南社會轉型。越共高層在應對疫情時的當機立斷也進一步提升了當局的威信。加之總書記阮富仲、總理阮春福等人也頻頻「極限施壓」，這使越南的國內情勢正隨經濟好轉而趨於平穩。此前展示的騎警隊也暫時不必出擊。

其實，越南軍警在比武匯演中表演的擊倒8人是一個接一個對打的，並非後者不講武德，一擁而上。（越南快報網頁截圖）

於是，發生在1月10日的6,000人軍警閲兵，即此次演習的第三大科目，也在展示武力之餘，顯示了一些越南「機動警察部隊」的傳統才藝。讓此次大演習在一片喊打喊殺中顯出了些許趣味。

相對於越南軍方展示的一百多輛各型裝甲車輛及特種車輛，越南警方參演的3,000餘人則更多傾向於表演特種射擊、擒拿術、鑽火圈之類。部分特警教官還在演習場上展示了「嘴拉汽車」、「胸口碎磚」等硬氣功以及「擊倒8人」等格鬥技巧。這種裕餘顯示了河內方面在越共「十三大」及決定前者人事安排的「十二大第十五次會議」前似已萬無一失。

胡志明市法院在1月5日宣判了範志勇（左）、阮祥瑞（右上）和黎友明俊三名「自由記者」因侵害國家安全與社會治安，分別處以15年和11年（阮、黎二人判罰相同）徒刑。範為功臣子弟，因此該判決甚至有從輕發落之意。BBC對此稱「給BBC和美國之音供稿難道犯法嗎」。（BBC越南語頻道截圖）

但從另一種層面來說，任何在越南能被立即發現的問題，可能都不是嚴峻的問題。「同心鄉血案」之所以令越共焦頭爛額，是在於此案從一開始就與境外勢力高度綁定。而深入越南的「境外勢力」又能從越南各階層取得有效情報。

就當下局面來說，英國廣播公司（BBC）越南頻道、自由亞洲之聲、法國國際廣播電台、美國之聲（VOA）越南頻道等越南境內「敵台」在越南境內也廣佈線人，譬如就在1月11日，BBC越南頻道就取得了據稱是越共十二大第十五次會議「文件」的兩種人事安排。

考慮到越南已在2020年11月立法，確認泄露黨和國家人事安排系「泄露最高機密」行為，屬於「間諜罪」，可處以12年以上徒刑，最高可處死刑。對河內而言，西方媒體展示出的這種「敵人就在內部」的現狀，比明火執仗的示威分子更令人頭痛。這意味着河內如要解除其心頭之患，單是六千軍警維持秩序，終究也只能治標，難以治本。而越共與其內部敵人的鬥爭，也將在「十三大」周期內繼續下去。