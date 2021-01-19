李在鎔再度鋃鐺入獄　打擊的恐不限於三星集團？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-01-19 22:00

韓國三星電子副會長李在鎔涉嫌行賄案，日前於首爾高等法院重審被判刑兩年半，未予緩刑而遭到當庭羈押。由於李在鎔此前已在監獄服刑的近一年時間將計入新刑期內，若獲提前假釋最快於明年可以恢復自由。 有韓國法律專家表示，李在鎔亦可以向韓國最高法院提出上訴，惟相信能推翻新判決的可能性不大。面對三星集團前會長李健熙於去年10月病逝，如今其繼承人亦再次成為階下囚，恐對集團構成嚴重影響。

現年52歲的李在鎔被控涉嫌為順利繼承三星集團，向韓國前總統朴槿惠及親信崔順實提供430億韓圜（約3.02億港元）。在2017年被起訴後，一審判處5年徒刑，二審法院改判2年半徒刑、緩刑 4 年，但被最高法院發回重審，認為一審及二審法院未有將案中涉及的受賄部分，與其他犯罪嫌疑分開審理，有違法理，因此昨日重審。

雖然此案經已結束，李在鎔最快有望明年獲釋，但他還捲入另一宗案件，該案指三星一家子公司於2015年三星集團內部合併中涉嫌財務欺詐。有法律專家指出，該案連同可能涉及的上訴可能會持續數年，意味他尚未完全擺脫訴訟危機。

李在鎔尚未擺脫法律爭議，未來數年仍有官司纏身。(AP)

恐打擊三星、財閥和國家經濟？

三星作為韓國最具影響力的財閥，涉嫌官商勾結的指控糾纏多年，作為第三代繼承人的李在鎔於過去幾個月，正試圖重塑三星作為負責任企業管理者的形象。集團成立了一個外部合規委員會，以監督潛在的不道德行為。李在鎔也為自己的醜聞道歉，並發誓不會把權力傳給子女。今年初，李在鎔更號召集團上下「共建新三星」。

他又揚言，三星將與供應商、學界、研究機構等，共同打造健康生態，在系統半導體市場再次締結神話。目前，三星電子在全球芯片代工市場，市佔率居第二，預測於2030年將取代台積電成為行業龍頭。

這位三星掌舵人如今再度入獄，集團正設法解決領導缺席下的經營問題。有集團高層向韓聯社透露，判決令集團內部飽受衝擊，因為此前普遍預期他可能被判緩刑。雖然預計他仍能在獄中聽取集團的工作彙報，惟由於新冠疫情影響只可透過電話溝通，相信他要就集團長遠發展規劃作決策或重大收購並不容易。

三星在缺少李在鎔後的營運值得關注。(AP)

有財經界人士預期，三星管理體系難免面臨調整，令集團在缺少領導人下仍然照常運作，以避免集團在前會長李健熙離世及目前實際掌舵人李在鎔入獄而陷入混亂。

不過，李在鎔被判的消息一出，三星電子股價隨即急挫，收市跌3.41%。旗下的三星物產、三星SDI、三星重工、三星生命保險同樣下跌，跌幅最大的三星物產下挫6.84%。

據韓媒報導，韓國商業遊說團體FKI指出，三星為韓國的經濟做出卓越貢獻，對判決結果感到遺憾，鑑於該公司在全球知名度，認為事件將對韓國經濟造成損傷。 該組織又認為，三星高層陷入真空，導致該公司決策將受影響，甚至落後於同行。當地業界指出，在目前競爭激烈的半導體產業中，其主要競爭對手都加緊腳步，導致三星無法進行大規模投資計畫。

Chang Sea-jin表示，李在鎔重新收監或加速削弱李氏家族對一些有利於業務運營者的決策的掌控。(AP)

新加坡國立大學教授Chang Sea-jin表示，李在鎔重新收監可能會減緩三星在危機或機遇時刻做出快速且積極反應的能力。他補充說，這也可能加速削弱李氏家族對一些有利於業務運營者的決策的掌控。

的確，對於作為新任「韓國經濟總統」的李在鎔再次入獄，除了打擊「共建新三星」的計劃，三星集團若陷入危機，韓國經濟也會出現困難。另一個值得注意的是，在韓國既有的政治及社會背景下，李在鎔的身陷囹圄是否進一步意味財閥的「黃昏」，成為改革國內財閥經濟、推動公司治理的時機。李在鎔於去年5年亦宣布，不會讓其子女接班，結束家族管理模式三代告終。

史上第二次兩位前總統同時在獄

李在鎔的賄賂案同時牽涉另一關注點，由於日前韓國最高法院大法院此前對前總統朴槿惠親信干政案和受賄案進行終審宣判，維持原判判處朴槿惠20年有期徒刑。另一位前總統李明博去年10月終審獲判17年有期徒刑，韓國正面臨歷史上第二次發生兩位前總統同時身陷獄中的尷尬局面。

原本，正式轉為既決犯的朴槿惠按照慣例應從看守所移送至監獄，但考量到她年事已高、健康狀況不佳，再加上安全問題，未來朴槿惠很可能繼續留在首爾看守所服刑，她從2017年3月底開始入獄，扣減日子還需服刑18年3個月才能獲釋。

文在寅認為現時未是時候討論特赦。(Reuters)

兩位前總統都成為階下囚，由此具備「只有已被判刑的人」的特赦條件，韓國政界開始討論特赦問題。前總統全斗煥和盧泰愚因「雙十二軍事政變」及「五一八民運」屠殺民眾被公訴，全斗煥被判無期徒刑，盧泰愚獲刑17年，但在宣判僅過8個月就獲特別赦免。1997年12月，時任總統金泳三在徵得候任總統金大中同意後赦免了兩人，以期團結韓國各界共同應對亞洲金融危機。

目前，，最大在野黨「國民力量」內部要求總統文在寅特赦兩位總統的呼聲高漲。但是執政陣營和青瓦台均對此持審慎態度，認為終審判決剛出爐就談赦免並不合適。