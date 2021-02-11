渲染候任中情局長同中方關係密切　右翼美媒的又一次無聊「編導」

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-11 16:01

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace，CEIP）主席伯恩斯（William Burns）獲美國總統拜登提名，出任中情局局長。不僅是伯恩斯，CEIP不少人員進入拜登政府團隊。

一時間，不少媒體開始聒噪。部分輿論就「與中國關係密切」、「任職基金會曾收逾百萬美元捐款」放大炒作。

伯恩斯在2011至2014年間出任美國副國務卿，至2015年3月轉任CEIP主席。2月8日，由霍士新聞（FOX News）前主持及評論員Tucker Carlson和Neil Patel成立的右翼美媒《Daily Caller》報導稱伯恩斯任內CEIP與中國關係密切，曾經邀請一名中國政協委員（張懿宸）加入CEIP的理事會，CEIP也曾收取該政協委員和一個親中的香港基金會合共多達200萬美元的捐款。

據了解，該報導所言及的捐款，乃由2016年中信資本的慈善組織中信資本慈善基金會出資，用以專門支持CEIP同清華大學的聯合研究中心——清華-卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy），為期四年。

卡內基基金會主席伯恩斯（William Burns，左）獲拜登提名出任美國中情局局長，提名聽證會預料將會在本月稍後舉行。

清華-卡內基全球政策中心立於2010年，匯聚了來自中國、美國以及世界各地的資深專家和學者，針對當今世界共同面臨的問題和挑戰，開展對話與研究。而張懿宸個人，遍覽其受教於麻省理工學院（MIT）、多年在美林證券（Merrill）和中信資本工作之經歷，多年知名投行經驗，自然與美國商界學界精英有諸多親友關係往來。而無論是張本人還是中信資本慈善基金會，都未曾向卡內基國際和平基金會捐款。

至於清華-卡內基全球政策中心這種中美聯合成立運行的機構，事實上，卡內基作為國際知名基金會，與全球多國皆有類似聯名機構。而很多大企業財團也都會通過慈善基金會做類似的事情，這是企業社會責任的體現。諸如蓋茨、福特等很多基金會也都有在中國成立代表處。清華不僅有清華-卡內基全球政策中心，還與美國知名智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）成立了清華-布魯金斯公共政策研究中心。

此外，報道還進一步渲染一種「千絲萬縷隱秘關係」之感，提及張懿宸擔任中國與全球化智庫（Center for China and Globalization，CCG）副主席，並藉此重新提及2018年美國共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）就CCG主席王輝耀因兼任中共中央統戰部專家諮詢組成員的身份，批評華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）同年邀請王輝耀出席研討會，致使該次行程作罷。

至於王輝耀當年就公開表示，當時自己確實在美國，但並非為了參加威爾遜中心的活動，「我是應邀前來參加百人會（美國華人組織）的年會，同時還應邀出席一個有中國代表團參加的有關中美建交40周年的智庫活動。威爾遜中心知道我來美國，確實邀請過我，但我從來沒確認要參會」。

王輝耀同時也是歐美同學會副會長。他強調，「無論是CCG智庫還是歐美同學會，都是民間組織，我從來也不是統戰部官員」。王輝耀稱，CCG智庫並沒有政府任何財政撥款，運作經費都靠社會捐贈，「這種炒作讓我們躺着中槍！」

除此之外，《Daily Caller》報道還提到2019年，伯恩斯邀請美國國會職員訪問北京，建立「有關中美關係的跨黨派對話」。一指「安排國會職員到北京交流，與中國共產黨員共晉午餐」，然而中美各層級工作人員原本就會進行大量正常交流。二指，報道特別提「值得留意是，會面人士包括中央黨校國際戰略研究院副教授梁亞濱」，不過梁亞濱乃眾多中國研究國際問題的專家之一，該報道對「中央黨校」的渲染，意圖不言自明。三指，「他們在北京與多名中國學界、新聞界及智庫組織人員見面」，這是再正常不過的民間交往，多年來中美之間都長期存在這樣的形式，不光是中美，事實上各國之間都存在，有何需要小題大做？

當再看文章，還將根本無關係的AIG前行政總裁格林伯格（Maurice Greenberg）於2018年12月獲中國國家主席習近平頒發「中國改革友誼獎章」、卡內基國際和平基金會經常為中國官媒環球電視網（CGTN）就外交政策作訪問、乃至新任白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）接受過CGTN訪問等事相互關聯……

是以，念及此類報道牽強附會、穿插拼接的情況，乃至其右翼政治立場傾向的背景，便可看到其清晰的目的：以「報道」的方式做「報導」乃至「編導」，以「涉華關係」為名，行攻擊拜登政府之實，試圖阻止其內閣人員之任命。

這整篇「報導」本就是美國部分右翼政治勢力的又一次「中國牌」，是美國政治黨同伐異的又一次案例。卡內基基金會也好，清華-卡內基全球政策中心也罷，乃至張懿宸、王輝耀、梁亞濱、格林伯格、沙利文，都不過是平白扮演了一次「替罪羔羊」。