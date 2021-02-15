緬甸政變｜軍政府到底想要什麼？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-15 16:00

緬甸局勢漸趨緊張，軍政府繼宣布暫停公民私隱與安全法後，在2月14日切斷所有網絡連線，軍車駛入仰光市中心，外界憂慮這是軍方準備鎮壓示威者的前奏。

圖為2月8日，緬甸軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在發動政變後公開講話。（Reuters）

在緬甸反對政變的示威者及西方的視點下，這是一場軍方發動的政變。緬甸軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）無法接受昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟在選舉中大勝，決定推翻大選並囚禁她，意圖恢復過去的軍政府獨裁統治。

但在敏昂萊的眼中，這可能並不一樣。英國廣播公司（BBC）一篇文章引述一名外交官指出，當他每次與敏昂萊會面時，對方都會堅持軍方的職責是「捍衛民主」。

站在緬甸軍方的立場，他們可能真誠認為昂山素姬在2020年11月的大選中舞弊，他們認為軍方的介入是要「捍衛民主」，維護憲法。敏昂萊不認為他們在發動政變，正義站在他們一邊。

圖為2月14日，開入仰光市中心的軍車。（Reuters）

泰國軍政府的模式

在2008年訂立的憲法中，軍方同意與民選政府分享權力，條件是讓軍方能在議會上確保一定的必然議席，並保有權力委任重要的政府職位，以達到「混合民主」式統治。

情況有如泰國一樣，泰國軍方在2014年發動政變，陸軍總司令巴育（Prayut Chan-o-cha）透過修改憲法及設立各種限制，防止他信（Thaksin Shinawatra）及其胞妹英祿（Yingluck Shinawatra）領導的為泰黨掌權。巴育亦透過領組政黨，增強軍方在議會影響力，順利獲推舉成為「民選總統」。

緬甸軍方似乎也有這樣的意思，但獲軍方支持的鞏固與發展黨卻先後在2015年和剛過去的11月大選中慘敗，令軍方不得不懷疑昂山素姬是透過舞弊手段以贏取大選。

圖為2月4日，軍方的支持者遊行支持政變。雖然軍方亦有其支持者，但數量上明顯少於反對者。（Reuters）

據敏昂萊的說法，軍政府會調查選舉的舞弊，並在1年後重新舉行大選。外界預料軍政府會在這段期間進一步限制昂山素姬及其全國民主聯盟的參政能力，並製造更有利的環境讓支持軍方的政黨在議會取得權力。

可是，軍政府的做法將難以得到西方世界、甚或該國人民的理解。緬甸軍方與泰國的情況完全不同，緬甸軍方的認受度更低，緬甸人民普遍並不希望重回軍政府時代的舊路。

昂山素姬被軟禁20多年，釋放後被民眾捧高成為了緬甸實質的領導者。軍方以如此的方式推翻了她，觸怒了所有支持她的人。今天在首都奈比多及仰光的示威不會輕易的平息，若然軍方選擇強力鎮壓，將可能重演8888民主運動時軍民衝突，後果不堪設想。