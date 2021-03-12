越南為何是東盟中唯一未選擇中國疫苗的國家？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-03-12 21:00

與中國周邊國家一樣，越南國內正在積極推進疫苗接種一事。越南胡志明市衛生局3月10日向胡志明市人民委員會提交了一份提案，提議從美國製造商莫德納（Moderna）購買500萬劑新冠疫苗，以滿足胡志明市人民的需求。

2月24日，越南收到了11.7萬劑阿斯利康和英國牛津大學合作的疫苗。這是越南與阿斯利康3,000萬劑疫苗協定的一部分。2月26日，越南批准了俄羅斯的「衛星-V」疫苗。據悉，越南預定了最多1.5億劑的俄羅斯疫苗。此外，越南衛生部長2月透露，越南將獲得3,000萬劑由新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX，由世界衛生組織牽頭）機制所提供的疫苗。

越南人民網的消息稱，越南衛生部還在繼續與美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國製藥公司強生（Johnson & Johnson）等疫苗製造商進行談判，致力於獲取更多新冠疫苗。

越南在疫情防控上整體表現比較好。（Reuters）

值得注意的是，越南訂購的疫苗之中並沒有中國疫苗。這與其他東盟國家形成了鮮明的對比。中國已經向柬埔寨、老撾、緬甸等國提供了疫苗援助，印尼、新加坡和馬來西亞等國也購買了中國疫苗，但並未見到有關越南收到中國疫苗援助或者購買中國疫苗的消息。

2月26日，被問及是否計劃買中國疫苗時，越南外交部發言人黎氏秋姮並未作出正面回應，只是強調「目前越南正在與世界上其他夥伴談判，以滿足國內接種需求」。

現在各國都在通過多種渠道購買疫苗，不少東盟國家除了接受中國疫苗之外，也在訂購西方國家的疫苗。可為何越南目前只選擇了西方的疫苗而未購買中國疫苗？中國已經多次表示會將疫苗作為「公共產品」提供給全球，並且不附帶任何政治條件。北京更是強調會將疫苗優先提供給東南亞國家。可為何越南並沒有將中國疫苗當成選項？

其一，越南對中國疫苗的警惕。在以往的重大國際衛生危機中，全球疫苗研發和生產主要集中在美歐國家，而中國疫苗並不是重要的玩家。此次新冠肺炎疫情，中國首次將疫苗作為公共產品提供給全球。因此，「新玩家」中國疫苗的安全性、有效性一直為外界所關注，甚至有所懷疑，就連使用中國疫苗的菲律賓國內也有不少反對的聲音。越南恐怕也不例外，於是優先選擇了西方的疫苗。

同時，在全球抗疫的當下，疫苗已經超越了科學，背後更有着地緣政治的色彩。用中國疫苗的國家很容易被劃入到「站隊中國」的標籤中，比如菲律賓。連中國與印度為東南亞國家提供援助等也被視為是中印在展開疫苗外交戰。中越之間的關係比較微妙，尤其是牽扯到南海爭議。在中國展開「疫苗外交」的情況之下，中國強調不會帶有任何附加政治條件仍難以打消外界的疑慮。越南不選擇中國疫苗也有避免捲入中國疫苗外交戰漩渦的考量。

其二，越南不想給外界一種追隨中國的印象。面對中國，越南心理是複雜的。它需要中國，在反腐、改革開放等領域，越南在「取經」中國，同時，它也不希望自己成為中國的「小弟」。一年多來越南抗疫的優秀表現、成為2020年東南亞地區唯一實現經濟正增長的國家，更為長遠的，越南在十三大設立到2045年成為高收入發達國家等。這樣一個有着強烈民族自尊心的國家不會甘心事事要將目光望向中國。有時候，拒絕更能體現一種態度。

當然，在疫苗有多重選擇時，越南有自由選擇的權利。如果未來越南難以如期收到預定的疫苗，不排除它會採用中國疫苗的可能。至少從目前來看，越南是有着自己的顧慮與考量的。