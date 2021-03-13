拜登推1.9萬億救市｜共和黨0票贊成　醖釀翻身仗

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-13 18:00

3月11日，美國總統拜登（Joe Biden）簽署了1.9萬億美元的《美國救助計劃法案》(American Rescue Plan Act)，使其成為法律。接下來，民主黨政府將向全國選民和中小型企業宣傳這一法案的內容及效力。但是，國會兩院對該法案的投票中，全體共和黨議員均投了反對票。

也就是說，這是一份民主黨藉助當前執政優勢強推的一項救助法案。隨着疫苗的生產、分發和接種，共和黨反對救助方案的力度可能會更大。

共和黨內認可的一條基本策略就是效仿前總統奧巴馬（Barack Obama）力推的醫改法案和經濟刺激法案，對拜登政府的救助法案也進行類似包裝，同時藉機阻隔其他法案在國會的通過，並將問題源頭追究於民主黨，從而為2022年中期選舉奪回國會控制權做足準備。

2020年美國國會通過的2.2萬億美元和近9,000億美元救助法案時，都獲得了兩黨的支持。但對於民主黨政府力推的《美國救助計劃法案》，共和黨一開始就持反對意見。共和黨認為，民主黨啟動「預算和解」程序，背叛了拜登當初所承諾的兩黨合作精神。

很多共和黨議員抱怨自己在該法案自起草階段就被排除在外，審核期間民主黨也沒有任何妥協，沒有嘗試尋找中間方案。而事實上，2月初，拜登曾在白宮會見10名共和黨人商討對策。但共和黨當時提出了6,180億美元的救助方案，最後雙方未達任何共識。考慮到疫情防控和提振經濟的需要，拜登政府也不願做出讓步。

2021年3月11日，美國總統拜登簽署1.9萬億美元的經濟救助計劃。（AP）

還有共和黨人認為法案捆綁內容過多，大多都是民主黨在疫情爆發前力推的左翼議程，包括一些大型基建項目撥款。個別極端共和黨人甚至抱怨，真正意義上涉及疫情防控與救助的內容只佔1%。參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）為代表的共和黨人明確反對向州政府和地方政府提供3,500億美元的救助，認為這會惠及那些藍色州。在他們看來，藍色州正是因為各種疫情禁令才導致經濟衰退。

再比如，對於法案當中1,300億美元用於學校抗疫的救助資金，共和黨認為，隨着疫苗的推出，只需500億美元即可滿足。共和黨議員還認為，3,600億美元的兒童津貼和疫情救助沒有關係。這種津貼應該和就業掛鈎，否則就屬於濫用福利。但是，根據哥倫比亞大學貧困與社會政策中心評估，這份兒童津貼可以讓500萬兒童擺脱貧困。

其實，從民主黨啟動「預算和解」程序就可以看出，他們根本沒有打算爭取共和黨議員的支持。奧巴馬當年8,000億美元經濟刺激計劃，參議院有3名共和黨人支持，眾議院共和黨人全部投了反對票。之後，民主黨還是失去了眾議院。所以，他們也不想繼續向共和黨人妥協。

拜登上台後，美國個別州加快了新冠肺炎病毒疫苗的接種（點擊查看大圖）：

+ 3 + 3 + 3

在民主黨看來，掌控國會和白宮後，他們就應該讓政府在危機時刻扮演更多角色，積極推動各種惠民的救助項目。所以，這次救助法案包裝了很多東西。雖然1年多來5萬億美元的救助法案，可能會進一步推升美國債務負擔。但在特殊時期，這並非美國選民關注的重點。

共和黨確實堅持所謂的「小政府和重市場」的理念。比如，麥康奈爾認為，如果工人得到1,400美元的救助，就有可能不去工作。在經濟運轉正常時期，這種說法或許有一定的道理，但在疫情防控和經濟衰退的雙重壓力下，這更多是一種政治藉口。

其實，自從失去國會控制權後，共和黨已經開始進入選舉狀態，策略就是力阻拜登政府推動的自由派議程，防疫和經濟刺激計劃並不是他們關心的重點話題。共和黨參議員科魯茲（Ted Cruz）2月26日在保守政治行動大會期間曾說，共和黨是工人、司機、警察、服務員、消防員的政黨。但在實際投票中，科魯茲又拒絕讓政府增加對他們當中弱勢人群的關注和救助。

在救助方案起草期間，共和黨針對的話題依然是南部邊境非法移民和地方政府因為疫情關閉學校的做法，而非疫情防控。國會通過該法案後，共和黨全國委員會（RNC）和國會兩院共和黨選舉委員會也都發布聲明，強調要和前總統特朗普（Donald Trump）合作重新奪回國會控制權。

2021年2月1日，美國總統拜登和副總統賀錦麗在白宮與共和黨參議員會面，討論新冠肺炎救助方案。（AP）

2009年共和黨反對醫改和經濟刺激計劃，幫助共和黨人贏得眾議院。所以，很多共和黨人也寄望同樣的策略能夠幫他們在2022年奪回國會控制權。但是，和奧巴馬當年的醫改和經濟刺激計劃不同，此次新冠肺炎疫情防控救助計劃得到美國民眾的普遍支持。

根據美國政治新聞網站Politico和民調機構Morning Consult的調查，半數共和黨選民支持這一法案。75%的註冊選民支持。皮尤研究中心的罪行民調也顯示，70%的美國人支持這一法案。尤其在6成收入低的共和黨選民、3成中間收入共和黨選民及25%高收入共和黨人都支持該法案。

考慮到疫情給美國經濟及民眾生活帶來的負面影響可能持續至少兩年的時間，共和黨這一策略不見得奏效。拜登接下來的施政完全可以參考民調走向。而在疫情防控和經濟刺激方面，民主黨享有一定的民調優勢。除非拜登政府錯過時機，把一手好牌打得稀巴爛，共和黨就有翻盤的可能。