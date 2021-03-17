釣魚島問題｜美日已有同時與中國動手的軍事計劃？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-03-17 21:00

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與防長奧斯汀（Lloyd Austin）對日本的首次訪問已經結束。美日的此次「2+2」對話，除了重申了盟友關係之外，一大看點便是釣魚島。

3月16日，布林肯在與日本首相菅義偉會晤時稱，根據《日美安全條約》第5條，美國重申其「堅定地保護包括釣魚島在內的日本的義務」，並反對任何單方面試圖改變「東海現狀」的努力。美日此次還發布了布林肯和奧斯汀與日本外相茂木敏充及防相岸信夫「2+2」會談的聲明，其中，再次將釣魚島列入《日美安保條約》第五條的適用對象。

岸信夫在會後的聯合記者會上表示，為了強化在尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊的應對能力，將與美軍實施聯合訓練。據日媒透露，岸信夫3月16日單獨與奧斯汀（Lloyd Austin）會晤期間，雙方同意針對釣魚島可能出現的緊急情況舉行美日聯合軍演。

美日此次確認將在釣魚島展開軍演將是重要的一步。這是從承諾到付諸實施的實質性動作。

在美日1951年簽署《日美安保條約》後的很長時間裏，美國都沒有明確這一條約是否使用於釣魚島。2010年，中日在釣魚島發生撞船事件，美國也「不為所動」。直到2014年，時任總統奧巴馬（Barack Obama）才首次口頭明確表態《日美安保條約》適用於「尖閣諸島」。到了特朗普（Donald Trump）政府時期，這一條約寫入日美領導人聯合聲明。現在，拜登（Joe Biden）政府不僅重申了承諾，還同意與日本在釣魚島軍演。

從無承諾到口頭承諾再到今天既有承諾也有動作，美國對在釣魚島上協防日本已提上日程。這將是對未來美日與中國可能在釣魚島開火的一種演練。美國在釣魚島上的承諾絕非空話，也不是簡單的政治表態，而是有軍事計劃。

+ 9 + 9 + 9

中日紛爭背後是中美在東北亞地區的博弈。中美是否會發生熱戰、是否會發生軍事衝突一直是輿論所討論的話題。

從軍事角度來看，衝突或者戰爭都不是簡單說說的，軍方要隨時為可能爆發的戰爭進行準備，有最壞的打算，並提前進行各種戰爭推演。與其說美國同意與日本在釣魚島演練是協防日本，不如說美國已經研判了與中國發生衝突的可能後，認為需要與盟友來一道應對與中國的「熱戰」，美國不會與北京「單打獨鬥」。

西太平洋一側，從釣魚島到台海再到南海，沒有一處是平靜的。近年來，中美在亞太地區的軍事存在都在增強，這有震懾對方的作用，同樣也是未雨綢繆。美國應該會有在釣魚島和日本同時動手的計劃。