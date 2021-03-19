中美2+2會談｜習近平「平視外交」在阿拉斯加激烈上演

撰文： 郭茂辰 最後更新日期： 2021-03-19 19:00

不久前，在參加中國全國「兩會」分組討論時，中國最高領導人習近平表示，「現在這一代年輕人，也在變化之中，他們的心態、思想也在改變」，今天中國的「70後、80後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了，也不像我們當年那麼土了。」

此話一度在輿論場引起不小關注。當地時間3月18日在美國阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話，為習近平的「中國已經可以平視世界」作出註解，堪稱一場平視世界的外交演練。

事實上，在這場中美2+2對話前夕，雙方唇槍舌戰已經展開。

美方在阿拉斯加會談前與亞太多個盟友密集接觸，協調對華政策。美國政府高層官員強調會否有後續會談要看中國「做什麼，而不是說什麼」。中國駐美大使崔天凱接受中國媒體採訪時則回擊美方，形容美方會前的行為「就像一個人走夜路會唱歌給自己壯膽」，實際上無濟於事。

3月18日，中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。中國國務委員兼外交部長王毅（左）以及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）在內的中國代表抵達庫克船長酒店（Captain Cook Hotel）。（AP）

3月16日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Llyod Austin）上任後首次外訪選擇亞洲。日美兩國的防長、外長3月16日在東京發表聯合聲明，對日益增長的中國權力訴求表示「嚴重憂慮」。中國外交部發言人回擊，對話能否取得積極成果，取決於雙方的共同努力，「美方應與中方相向而行，本着誠意和建設性態度進行對話，試圖搞『咪高風外交』、『帶節奏』、拉幫結派對華施壓的做法是枉費心機，也毫無用處」。在中美高層會晤前夕，華盛頓又宣布對包括全國人大常委會副委員長在內的24名中國內地及香港高官進行制裁，禁止金融機構與其進行業務往來。中國外交部發言人趙立堅則以「險惡用心」強硬回擊。

這場中美對嗆的硝煙，正如外界預料，從會晤前的場外帶進了3月18日的中美高層對話的場內。美方在致開場白時明顯超時，以強硬語氣指責和批評被中國視為內政與核心利益的香港、新疆和台灣事務。針對美國高官的指責，主管外交的中共政治局委員楊潔篪在發言中強硬反駁稱，「與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行」，「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」。他認為，美中曾經有過對抗，但對抗對美國並沒有好處，「我們中國是挺得過來的」，「你們沒有資格在中國面前說，你們從實力地位出發同中國談話。」

緊接着，中國外交部長王毅同樣作出強硬反駁，「中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責，我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。」他說「美國的這個老毛病要改一改了」！王毅還提到，美國在會談一天前對中國發起新的制裁，「不是正常的待客之道」，稱：「如果美方試圖以此舉來所謂增強你們對華的優勢的話，我想恐怕你們是打錯了算盤。」

可以說，中美這場2+2對話充滿硝煙味，雙方針鋒相對，火力全開。站在美國角度來看，儘管中國反覆倡導兩國關係「合則兩利、鬥則俱傷」，呼籲雙方相向而行，中國崛起從來不是為了挑戰誰，但考慮到中國持續崛起在客觀上對美國領導地位和美國模式的衝擊，以及經歷特朗普（Donald Trump）時期對兩國關係深重傷害後，對華施壓已成美國兩黨政治正確，美國對華政策已難回頭，將中國定義為最嚴峻競爭對手，對華展現強硬幾乎不可避免。

然而，面對美國對華強硬，中國外交官並未像曾經外界較常看到的那樣保持克制、親和，而是強硬反駁。楊潔篪與王毅此番區別傳統外交辭令的單刀直入、強硬回擊，除了對美喊話，其背後所藴含的質變，無疑是在他們看來，「今天，中國比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標」。

近年來隨着世界格局進入百年未有之大變局，中國國力持續崛起，房間裏的大象再也難以藏住，中國外交風格已經發生明顯轉變，比過去更加自信、強勢且不懼爭議。2020年新冠肺炎疫情全球大流行後，中國應對有效，成為2020年唯一保持正增長的主要經濟體，反觀美國應對糟糕，民眾生命健康和經濟社會發展遭受空前傷害。這一明顯反差既加快了世界百年未有之大變局，又更加讓中國人有平等看待美國的底氣。

從這個意義上來說，中美在阿拉斯加的2+2會談，中國外交官區別以往，在全世界媒體鏡頭前強硬反駁美國高官的強硬批評，可稱為習近平說的「中國已經可以平視世界」的一場外交演練。