中國在緬甸面臨着巨大的風險挑戰

緬甸對中國的戰略意義和價值十分重要，這是毋庸置疑的。然而，現在中國在緬甸和東南亞的地緣政治和外交格局面臨着巨大挑戰。這是真的，但實際也是一個難以啟齒的問題，甚至有的人認為這是危言聳聽。中國和緬甸是有着近75年歷史的友邦，怎麼可能會出現間隙與問題呢？一些高高在上的專家和評論家甚至還覺得，只要「有錢就行」，或者遇到問題及時止損，藉助地區的其他勢力幫忙就可以了，但真實情況並沒有那麼簡單。

主要問題是什麼？安邦智庫（ANBOUND）的一位資深研究員指出，不受抑制的中國人有組織犯罪活動，正在為緬甸和東南亞提供重新理解中國與他們關係的理由。

正如安邦追蹤過的訊息顯示的那樣：「電信詐騙」現在已經發展成為了帶有明確中國特色的繁榮產業，而且這個中國的灰色產業繁衍的規模還很大，越來越殘酷，從電信詐騙到人口買賣，還有器官交易和毒品交易，還有網絡平台上的訊息活動，地下經濟成分非常複雜。原來是在菲律賓、柬埔寨等地，後來才轉到了緬甸和泰國。

中國與緬甸之間邊境長達2186公里。綠色部分為雲南省，成為緬北地區詐騙團夥拐賣人口的必經之路。（香港01製圖）

電信詐騙犯罪成員生活工作的「園區聚居地」分佈在緬甸的很多地方，包括了木姐、大其力、果敢、佤邦和妙瓦底。其中，妙瓦底名聲最惡。這個地區位於緬甸克倫邦，屬於緬甸「民地武」克倫邊防軍管轄，這是一個半自治的地區。克倫邊防軍在自己控制的所有園區裏面都持有乾股，他們只管拿錢，裏面愛怎麼弄，就怎麼弄，完全無視。另外，妙瓦底這個地區還比較特殊，它位於泰國的邊境附近，電力等都是來自泰國。這也就是為什麼鬧得沸沸揚揚的「王星事件」不僅牽涉緬甸也影響到了泰國。這也是為什麼泰國要向中國承諾在今年年底前剷除電詐犯罪並宣佈切斷提供妙瓦底的電力。

然而，綜合媒體消息，泰國斷了妙瓦底的電，電詐犯罪分子就去用老撾的電，而當老撾宣佈斷電，他們就購入發電機，直接自給自足。有分析指出，斷電對邊境活動的衝擊可能很有限，真正受打擊的反而是無辜的一般群眾。

2月8日，海外媒體稱，約30至40名緬甸民眾在泰緬邊境發起抗議活動，要求緬甸政府與泰國政府合作解決停電和暫停石油供應的問題。抗議者從緬甸妙瓦底出發，前往泰緬友誼橋1號，舉着寫有緬文的標語，反對泰國切斷基礎設施供應的措施，尤其是石油短缺和油價飛漲帶來的影響。這種抗議其實也可以從側面解讀為是當地人對中國的一種抗議。

緬甸軍政府旗下的國家管理委員會1月20日發表公告，交代政府打擊詐騙集團的工作及成果，表示在過去15個月以來，已遺返超過五萬名非法移民，其中包括53,388名中國人，並於過去約三年間救出逾千名外國人。國管委指，在緬甸從事詐騙的集團主腦並非緬甸人，而是「非法外國人」，但沒有表明具體來自哪個國家。（網絡圖片）

所以，關鍵還是在於中國自己，需對電詐犯罪作出前瞻性的戰略安排。近日，中泰發布了聯合聲明，提到要以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網絡詐騙、毒品走私、非法網絡賭博、洗錢等跨境犯罪，開展湄公河聯合巡邏執法行動。在此基礎上，中國可能還需要做的更多。安邦團隊認為，出現大規模電詐問題的原因與中國經濟疲軟，失業率增加有關。

大量中國的年輕人選擇鋌而走險，在利益的驅使下，利用詐騙手段來參與分食中國儲蓄的「大餅」，削弱和動搖中國的經濟基礎。假如中國不承認這是一種犯罪溢出，而是在民粹主義的支持下，扮演受害者的角色，那麼東南亞國家的旅遊產業和社會穩定受到嚴重威脅。這樣中國勢必成為亞洲國家的標靶，周邊的國家力量將會成為中國的敵人，中國人同時也會成為攻擊的標靶，群起反抗中國的影響力。

從未來的形勢看，包括緬甸在內的東南亞，空間碎裂今後更為嚴重，多方衝突關係集中於此。這種衝突關係包含有犯罪、中美、貿易、南海、中台、投資、經濟等諸多方面。所以，中國現在在緬甸和東南亞，需要拿出新的戰略，否則將會非常被動，甚至失控。同時也無法應對東南亞各國將會出現政治失序，國內政治動盪，讓各種獨立政治集團控制局面的情況。從這些情況來看，中國在緬甸的「一帶一路」以及各種項目合作，其實已經徹底失控了，中國也失去了掌控的能力。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

也許有人會說，中國和緬甸的友誼地久天長，雙方會在患難中見真情，這些問題最終都會被解決。這絕對是一種幻覺。誠然，緬甸對華友好認知基本佔主流。大部分緬甸高層也認為中國對緬甸自身的發展十分重要。然而，緬甸也有反華派，也爆發過許多反華事件，甚至是普通民眾襲擊我國使領館的抗議活動。同時，即使中國為當地帶去了基建設施，一些當地人也認為中國企業帶去了佔地、拆遷、移民、污染環境等問題。

近年來，緬甸局勢混亂，各方勢力關係複雜，包括軍政府在內的一些團體組織對華態度也搖擺不定。緬甸官方報紙也在近幾年散布過一些反華論調。這些再疊加上難以根治的緬甸電信詐騙活動，可以預測的是，當地民眾對華人和華僑的敵意可能呈現持續上升的趨勢。這必然影響中緬關係的未來發展，包括中緬正常的貿易以及「一帶一路」項目。

也許還會有人問，中國和緬甸之間，美國扮演什麼角色。特朗普現在上台了，會有什麼影響。其實，特朗普對東南亞和緬甸並不是那麼感興趣。他第一次擔任總統時，羅興亞和平活動家烏拉去白宮見他，希望能夠得到美國對羅興亞難民的支持。特朗普沒有直接回應這個問題，也不知道「羅興亞」指的是什麼，或者在哪裏。現在的特朗普2.0時代，美國也更加聚焦於內政，重點不是外交。不過，這些僅僅是阻礙因素，美國國會和國務院裏的一些人不一定是這麼想的，所以美國對這一地區的關切依然會存在，不能完全忽略不計。

緬甸苗瓦迪（妙瓦底）詐騙園區分布。（香港01製圖）

值得一提的是，相比美國，印度「插手」緬甸的活動更要引起中國的警覺。2024年10月，緬甸政府軍的媒體對外聲稱已經拿到了印度跟佤邦的秘密會議紀要，內容涉及到印度對緬北的立場，核心意思是講果敢同盟軍的現狀，如果不退出臘戌市，那麼重開口岸是沒有希望的，同時印度要求果敢軍絕對不能跟緬甸人民保衛軍合作，佤邦軍隊也不能給泰緬邊境的某些民間武裝提供武器和彈藥。分析認為，如果訊息完全真實，看來印度是準備和緬甸軍政府一起合作到底，堅決要支持緬甸軍政府，而佤邦也只能跟隨印度的想法和步伐，一起支持緬甸軍政府。

實際上，緬甸方面一直在配合印度，不斷的抓捕電詐分子，去年9月底在木姐縣抓了313名電詐分子，在下緬甸地區抓了20名果敢四大家族的殘餘勢力。據說魏蓉也抓住了，所以為了投桃報李，印度要求佤邦軍隊配合緬軍的行動，也就順理成章。安邦智庫的高級研究員認為，對中國最可怕的事情，就是印度插手緬甸事務！美國沒有看到緬甸的價值並不意味着印度看不到，莫迪是一位有戰略思想的亞洲領導人，他會看到緬甸的價值，他會想到印度在緬甸問題上擁有話語權之後，對美國和西方籌碼的大幅增加。事實上，如果印度擁有緬甸，那麼整個印度洋才會真正為印度所有。

不管怎麼說，現在看來，緬甸和東南亞地區戰略機會的窗口正在逐漸對中國關閉。如果依然不對電詐等問題進行具有前瞻性的安排，中國在該地區面臨「崩盤」局面，付出的代價也是會極高的。

最終分析結論：

緬甸對中國的戰略意義和價值十分重要，這是毋庸置疑的。然而，不受抑制的中國人有組織犯罪活動，正在為緬甸和東南亞提供重新理解中國與他們關係的理由。如果中國不做出具有前瞻性的安排，那麼中國在該地區面臨「崩盤」局面，付出的代價也是會極高的。（

本文原載於2025年2月9日的安邦智庫每日經濟欄目

