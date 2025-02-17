中國外交的自信和從容：從「好自為之」到「清風拂山崗」得以體現

中國外交的自信和從容，最近以來成為國內外媒體議論的熱點話題。



前幾天，國際外交舞台上，一句出自王毅外長的話成為輿論聚焦的熱點。那是對長期持有反華立場的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），因為干涉中國內政受到中國制裁，這次因為南海問題在外交場合再次口出狂言，王毅外長在與其通話時，直接告誡他「好自為之」。這既是警告，也是對他一系列錯誤行為的有力回擊。



但是，不知是裝着不懂，還是故意歪曲，很多西方翻譯居然能翻譯出多種版本來。最後還是有漢語通的外交人員明白了中國語言所表達的深刻內蘊：這完全是大人訓斥或提醒小孩的訓誡話語啊！那意思每一個中國人都很明白，包含着對對手的蔑視和訓導，意為：你還是小心着吧！先好好學會做人。

中國語言的博大精深，是那些西方人所無法完全理解的。今年2月14日，王毅外長出席慕尼克安全會議，在「中國專場」講話並回答了現場提問。王毅在致辭中說：中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。中國有句古話：「天行健，君子自強不息」。這些話，本來就足夠外國翻譯們動一番腦筋的。接着，他還有一句話，更讓翻譯們費腦筋琢磨。他說，中國還有句話說得很形象，「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」。這就是中國人的氣度、中華民族的品格。任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動。王外長接着說，這幾句可能翻譯起來不容易，「可以找DeepSeek來幫一幫忙」。這有意無意間，又給Deepseek做了一次無形軟廣告。

2月14日，王毅外長出席慕尼克安全會議，在「中國專場」講話並回答了現場提問。(Reuters)

果然如王毅外長所料，翻譯們的確費了一番周折，才算終於弄清了王外長講話的深刻內蘊。王外長引用的詩詞，前兩句「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」，是金庸武俠文學中的武學箴言，體現以柔克剛的道家智慧；至於後一句話「任爾東西南北風」，則是出自鄭板橋的《竹石》詩篇，前邊還有一句「千磨萬擊還堅韌」，這句話的思想意蘊，所展現的是對竹的品格的讚美和歌頌，借竹詠人，表現人的品格和氣節。不管是金庸詩句還是鄭板橋詩句，都是通過「清風明月」及竹的自然意像，傳遞中國面對外部壓力時保持戰略定力，堅持獨立自主的外交哲學。

當西方的媒體及官員們稍事思考，弄清中國的基本原意之後，輿論界便是一片轟動譁然。可以說，在國際風雲變幻莫測的當下，許多國家都因為美國總統更迭處在觀望徘徊的背景下，中國所表現的堅定、從容、明確、鮮明的外交立場，讓世界充滿敬仰和贊佩。

是的，這幾年來，美國西方對中國是貿易戰、輿論戰、金融戰、科技戰等等，已經用盡能用的各種辦法，可以說機關算盡，但是中國都從容應對，結果美國及西方一次次敗下陣來。對中國來說，這一切都恰似微不足道的一陣清風掠過「山崗」，無足道哉。其能奈我何？當含笑應對。

就在隨着特朗普再次登台，各國都瞪大了眼睛看着世界變化時，中國正在用這幾年科技革命的巨大成果，一次次讓世界從驚訝到震撼，甚至有的國家已經產生難以掩飾的恐懼。許多方面，中國一系列新科技的出現，幾乎讓西方世界無法應對。從某種意義上，王外長的話，給這個世界樹立的是榜樣，展示的是社會主義大國風範和五千年中華文明的魅力。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

中國道家哲學以柔克剛的學說，體現在這個偉大民族的血脈裏。某種意義上，王毅外長的經典妙用，與毛澤東主席「敵軍圍困萬千重，我自巋然不動」，「不管風吹浪打，勝似閒庭信步，今日得寬餘」等等詩句所表達的思想意向，是一脈相承的。或者說，王外長在外交場合所表現的鎮定從容、遇亂不驚的堅定，是對毛澤東主席外交思想的傳承。

毛澤東的「勝似閒庭信步」句，表現的是當年毛主席領導我們黨從容堅定的心態。的確，從1956年提出「十大關係」開始，我們經過摸索，終於找到了適合中國發展的中國路線，打破了一切照搬外國的所謂盲目崇洋媚外的多種條條框框。曾幾何時，外國對我們施壓，我們面臨前所未有的困難，國內一部分人甚至領導人便開始發生動搖，便開始信奉「造不如買，買不如租」的洋奴哲學，而毛澤東主席堅定而明確地提出了「獨立自主、自力更生」的偉大戰略。當毛主席寫詩時，自力更生的口號已經叫響整個中國，我們已經取得一系列宏偉成果，這不正是他「勝似閒庭信步，今日得寬餘」那種恬淡從容的社會基礎和穩健心態的表現嗎？

中國國旗：圖為2024年3月4日全國政協十四屆二次會議在人民大會堂開幕當天，一名警察走在天安門廣場。（Reuters）

今天，面對西方社會變幻各種手法，矛頭直指中國的種種陰謀和各種伎倆，我們依然保持大國心態，從容應對。我們內部一部分人還在煽動跪舔美國的妖風，我們內外依然都有壓力。其實，從楊潔篪在外交場合數年前那句「你們沒有資格憑實力與我們對話」的堅定回擊開始，中國人民終於可以在外交場合迎來了揚眉吐氣、盪氣迴腸的時刻，長人民志氣的外交應對，越來越讓人民享受到五千年文明的大國尊嚴。如果說，當年彭德懷自信地向世界宣佈：「在中國海岸邊架上幾門大炮，就讓中國屈服的時代一去不復返了」的話，僅僅是站起來的中國人民在外交舞台的外交宣言的話，那麼今天我們憑實力說話的歷史已經真正開始。

西方世界，這次大概真正聽懂了王毅外長的「詩詞」發言，仿佛在王外長發言之後，整個地球受到了強烈震撼。世界各國媒體都以不同方式在顯要位置刊發王外長的「清風拂山崗」的講話，他們明白，西方世界的種種恐嚇和叫囂，在中國人眼裏，那都不過是不值一提的一縷清風，任憑你機關算盡、壞招使勁，都阻擋不了我發展的隆隆腳步。無論形勢多麼險峻，我都以柔克剛，穩坐釣魚台。這種自信，才可以說讓對手平添了不少恐懼。

有一點可以證明的是，就在王外長發表慕尼克講話的當天夜間，美國向駐印太地區部隊指揮官下達命令：任何人不得對中國挑起任何軍事行動和摩擦。

中國政府用詩一樣的外交表態，讓西方世界聽懂了。

但是，不管世界形勢如何變幻，也不管他們的總統誰人登場，我們作為中國人，必須舉國上下牢記一句話：做好我們自己的事情，以不變應萬變。無論是祖上遺訓還是孫子兵法理論，我們都該按毛主席他老人家諄諄教導我們的，理論必須與中國實踐相結合，這才能牢牢把控形勢的發展。

本文轉載自昆侖策網，作者為昆侖策研究院高級研究員陳先義。

