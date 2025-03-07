加拿大自由黨黨魁選舉：特朗普脅迫變助選？｜Jack Talk・去片

3月9日，加拿大自由黨將會選出黨魁，勝選者將會取代執政9年多的杜魯多（Justin Trudeau）成為總理。新總理預計將會在短期內決定提前大選。

目前，黨魁大熱人選是前加拿大央行行長兼前英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）。從來沒有參加過選舉的他能夠擺脫杜魯多執政的政治包袱，其經濟技術官僚背景亦讓加拿大人對他搞好經濟、應付特朗普關稅戰有更大信心。

排行第二的是去年底才「跳船」的「前」杜魯多親信、原財長方慧蘭（Chrystia Freeland）。她是《美墨加協定》的談判者，是特朗普公開點名批評的對象，也必需負起杜魯多施政失敗的責任。因此，其勝算遠遠不如卡尼。

由於特朗普的關稅威脅和吞併加拿大言論，加拿大人的愛國情緒被鼓動起來。政治意識形態與特朗普差別較大的自由黨近來支持度躍升，大幅收窄了與原本「躺着贏」的保守黨的差距。連保守黨黨魁普瓦列夫爾（Pierre Poilievre）也要從「爛鬼加拿大」的宣傳轉為強調愛國的「加拿大優先」。

到底政治素人卡尼能否跑出？特朗普因素又會否扭轉過去兩年以來的加拿大政局，在下次大選中再讓自由黨繼續執政？乘着加拿大愛國情緒上台的新政府又會否改變美加原本像楓糖一樣甜蜜的傳統盟友關係？