特朗普亂招百出　中美關係的正解

美國總統特朗普早前以「復興美國夢」為主題發表就任以來首次國會聯席會議演講。在紛亂的世界中，特朗普以及他所奉行的特朗普主義，以新保守主義的形式正在創新編寫西方世界的源代碼，創造出一種不同以往、非比尋常的意識形態以及意識形態鬥爭。

現在的世界形勢，正處於紛亂的大變局之中，但目前至少有三件大事非常重要，即存在密切的關聯但又可分開看待的大事：

第一件大事，萬斯在慕尼黑的講話。他的演講直接擊碎了歐洲長期以來對美國形成的文化優越感，也首次向整個世界展示了未來美國與歐洲巨大的不同的趨勢以及意識形態差異。

特朗普與萬斯正在打造一種美國新保守主義意識形態，可以顛覆進步主義的「政治正確」，造就一個新的未來世界。在這個世界裏面，美國擁有獨一無二、獨領風騷、無可分享的全球地位，這其實就是「美國第一」的真實含義。

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國副總統萬斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC) 上發表演說。（Reuters）

第二件大事，澤連斯基在白宮的鬧劇。澤連斯基在歐洲進步主義國家政府和建制派的支持、鼓動和慫恿下，自我膨脹，跑到白宮去挑戰美國，結果直接被特朗普轟了出去。這一幕表面上震驚了世界，但背後的歐洲，尤其是英國和法國都在暗自竊笑。

事實上，歐洲早已經與烏克蘭達成了戰後重建的協議，並且已經得到了澤連斯基的保證。「白宮鬧劇」後，英法兩國立即召開了兩次歐洲峰會，沒有美國的參與，但把澤連斯基擺在中間，以顯示特別的支持。

2025年2月28日，烏克蘭總統澤連斯基訪白宮準備與美國總統特朗普簽定美烏礦產協議, 卻突起口角不歡而散。（Getty）

第三件大事，美國啟動了貿易戰。特朗普在上任後不久，就宣佈向加拿大、墨西哥開徵25%的關稅，對中國開徵10%的關稅，此舉立即引發了世界的震驚和衝擊。加拿大很無奈，但也開始反制。美國與世界的貿易戰即刻爆發。

針對這場關稅大戰，很多的分析其實直到現在也沒有發現，反建制派社會運動以及意識形態在背後的作用。

從近期連續發生的這三件大事不難發現，特朗普的美國與西方傳統盟友，尤其是那些奉行建制派的、進步主義的盟友，其實衝突最為激烈而且直接。與之對比，特朗普的新保守主義，反而是與中國和俄羅斯這樣的，被傳統進步主義定義為所謂「對手」的國家，採取了相對趨向緩和的差別性立場。

圖為2025年3月2日， 歐洲國家領導人峰會在倫敦舉行， 英國首相施紀賢（Keir Starmer）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）、及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席。（Reuters）

特朗普這樣做的原因，關鍵就是反建制！他本人就是商人出身的非建制派，他的政治成功植根於他對建制派的顛覆，迎合了美國社會大眾對數十年來建制派的厭惡心理，社會大眾對他的普遍支持以及他的號召力，就來自於他是一個非建制派。所以，反建制是根本，顛覆、針對的就是建制，否則就不會有新保守主義的、新的政治正確！建制力量與反建制力量的鬥爭，已經形成了一場社會運動，而所有的社會運動，最後無一例外都會構建形成為新的意識形態，同時轉化為意識形態的鬥爭。

所以，美歐之間的對抗和紛爭並非是一種偶然，而是一種必然。對於美國的保守主義政府而言，美國的新保守主義與歐洲的進步主義意識形態衝突和較量是最主要的矛盾；中國、俄羅斯與美國的大國關係，包括制約中國的崛起，都屬於是次要矛盾。這種國際關係領域的演變趨勢，實際已經定義了未來新型的全球空間格局，中國以及俄羅斯那種以往因冷戰慣性思維而被歸為「另類」的國家，非常有必要及時察覺其中的變化，及時調整各自的國際戰略，進而實現審慎應對。

問題的關鍵，其實就在於適時的發現和察覺。

2025年3月13日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見來訪的北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（Reuters）

中國專門研究美國的院所和大學並不少，專家群體眾多，但迄今對特朗普的新保守主義政策取向尚無清晰的認識。可以預料，這樣發展下去，最後要麼是「非彼即此」的壓力抉擇，要麼就是「事後因果」的學術猜度。前者號稱「被逼無奈」，後者號稱是「經驗總結」，但兩種結果導致的都非最佳政策道路。理想的政策方針，一定是源自於亂局中的事前分析和預測，以及相機做出的有利抉擇。

現在尤其值得關注的問題在於美國的新保守主義意識形態。這種意識形態要在美國社會立住腳，贏得全面的勝利，取得支配性地位，進而影響幾代人，就必須全面而徹底地抵制來自歐洲的進步主義意識形態。這樣歐美之間嚴重的意識形態衝突就難以避免，並且一定將會長期化，甚至影響和鼓勵到歐洲右翼力量的崛起。萬斯和馬斯克對德國選擇黨的支持就是一例，結果還導致了德國進步主義政黨的激烈抗議，甚至直接威脅馬斯克「要想想後果」。

有趣的是，特朗普和萬斯所帶領的新保守主義，從美國的角度來看，是具有歷史意義的。正如過去的觀察，抵制來自歐洲的進步主義意識形態的影響，直接關係到美國的文化獨立。這是1776年美國國家獨立以來，最重要的歷史進展。唯有美國實現了文化獨立，才能談得上真正的世界影響力，才會擁有真正的全球領導地位。特朗普其實不諱言有這樣政治野心。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

歐洲人在文化、制度和法律等層面的優越感，導致了歐洲人認為自己擁有指點美國社會的特權，美國人只能聽着，同時還要給歐洲人數錢。這既是歐洲視角下的歐美「互惠」，也是特朗普現在想要改變和顛覆的主要目標。所以，今後一個時期國際關係的主要矛盾，關鍵點是歐美之間的矛盾，而並非其他。

值得注意的是，面對這樣的現實，歐洲那些進步主義國家以及那些建制派當政的盟友，並非束手無策等待巨大改變的到來。他們一直在屢屢設法轉移矛盾，希望美國去針對中國，去針對俄羅斯。現在因為烏克蘭問題，歐美關係的矛盾表面化，美國社會的主流群情激憤，這就會讓中國與俄羅斯有了新的機會。

中美關係在中國而言，不應選擇仇恨，不應自己站出來，去證實歐洲進步主義國家對中國的指摘，不能自己去主動證實中國對美國而言是一種威脅。中國在國際關係領域的政策抉擇應該看到，反中國情緒最為激烈的，主要建構於美國政府和社會的內部建制派以及進步主義的強大影響力。特朗普的主要敵手實際上是歐洲，而不是中國，但現在他又必須做出這樣的姿態，這一點中國必須要能看得到。

2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表第二任期首個國會演說，他左後方的是副總統萬斯，右後方的則是眾議院議長約翰遜。（REUTERS）

美國開國元勳之一傑斐遜（Thomas Jefferson）曾建議美國未來的外交政策：「與所有國家保持和平、商業和誠實的友誼，不與任何國家締結複雜的同盟」。這很有可能就是現在特朗普想要實現的目標。美國將會自己定義什麼是道義和公正，而不是跟着歐洲人走！因為說到底，中國內斂式的社會範式，從文化根基而言，基本對美國就不具有挑戰性。

我們當然明白，這樣的政策轉變在今日中國社會環境中是具有極大挑戰性的，反對者的數量會遠遠高於贊成者。不過一個有趣的對比在於，與中國社會現在的情況相比，普京可能應該說是一個國際關係領域的「明白人」。即便是烏克蘭戰爭在繼續，歐洲國家還扣押了俄羅斯的3000億美元資產，但普京在國際舞台上的政治態度，僅僅可以說是一種政治姿態，他保留了極大的迴旋空間，保持了語言上的克制，沒有在國際關係領域採用低俗的語言暴力。這種客觀態度的結果就是，現在的俄羅斯基本可以坐享其成了。

所以，基於這些客觀的預測和判斷，今後中國在中美關係方面，有理由要採取順其自然的國際政治站位，應該更加積極地與美國溝通，而不宜採取針尖對麥芒的「主動出頭」姿態，這樣做才有利於中國在當今國際關係的矛盾建構中，爭取到更大的發展機會，我們深信這是對今後中國國際地位的正解。

最終分析結論：

特朗普的美國與西方傳統盟友，尤其是那些奉行建制派的、進步主義的盟友，其實衝突最為激烈而且直接。中國要認識到這一點。在中美關係方面有理由要採取順其自然的國際政治站位，應該更加積極地與美國溝通，而不宜採取針尖對麥芒的「主動出頭」姿態。這樣才能爭取更多機會。

本文原載於2025年3月6日的安邦智庫每日經濟欄目

