德國的「1萬億歐元計劃」是讓歐盟崛起還是崩潰？｜安邦智庫

近日，德國聯邦議院以超過三分之二多數通過了德國候任總理默茨（Friedrich Merz）牽頭推動的一項向德國基礎設施和國防產業注入近「1萬億歐元」的財政支出方案。這項「1萬億歐元」的經濟刺激方案意味着德國正式從過去十幾年的財政緊縮，轉入積極擴張財政支出的全新歷史周期。然而，這項「1萬億歐元」的經濟刺激方案可能違反歐盟財政政策有關債務與赤字的相關條款。

歐盟的財政政策主要受《穩定與增長公約》（簡稱「SGP」）約束。該公約規定：1、債務上限。成員國公共債務不得超過GDP的60%，除非超額部分正在逐步減少；2、赤字上限。年度財政赤字不得超過GDP的3%。不過，從當前德國的經濟發展來看，其存在違反歐盟財政政策的風險。2024年德國政府公共部門債務佔GDP比例為62%，顯性政府債務大約為2.7萬億歐元。根據德國政府及國際機構的最新預測，2025年德國公共部門債務佔GDP的比率預計為63.25%，超過歐盟60%的上限。所以從「兩個上限」來看，德國未來的財政都已經突破歐盟的規定，而之後將會更加「繃不住」，必然會嚴重超限。

德國政府已經存在的29個預算外特殊基金總額為8700億歐元，加上未來的兩個預算外基金1萬億歐元，合計十年內政府債務將達到4.5萬億歐元，將達到2024年德國GDP規模的100%。就算按低的計算，法國巴黎銀行和德國商業銀行的分析師預計，未來幾年德國10年期國債收益率將升至4%，達到自2008年以來最高水平；而到2034年，德國政府債務佔GDP的比例將接近90%，躋身歐盟高負債國家行列。如果這些資金在10年內分攤，每年新增赤字可能在900億至1000億歐元之間，遠超GDP的3%（約為200億歐元）。

德國候任總理默茨（Friedrich Merz）。（Reuters）

德國將會如何應對這樣的歐盟規定？

德國可能援引《穩定與增長公約》提到的「特殊情況」，即在經濟危機、自然災害等「特殊情況」下，可以臨時突破這些限制。其中，方案提出德國國防預算將大幅增加，總額可能接近4000億至5000億歐元，具體數字尚待明確。該方案的國防支出與歐盟當前強調的共同安全政策一致，尤其是在俄烏衝突和美國政策不確定性背景下。實際上，在2月份的慕尼黑安全會議上，馮德萊恩表示，她將提議啟動國防投資的免責條款，通過這些免責條款，將允許歐盟成員國以可控、有條件的方式大幅增加國防開支。

與此同時，方案將允許設立金額為5000億歐元的特別基金，用於額外的基礎設施投資和氣候保護措施。其中，1000億歐元將注入現有的氣候與轉型基金；另有1000億歐元將提供給各聯邦州用於投資。該特別基金使用期將持續12年。這符合歐盟「下一代歐盟」（NextGenerationEU）計劃。該計劃允許成員國通過歐盟層面發債融資，用於經濟復甦和綠色轉型，這部分資金不直接計入國家債務上限。

2025年3月20日，比利時布魯塞爾，圖為馮德萊恩在歐盟峰會上發表講話。（Reuters）

總體而言，「1萬億歐元」的這個方案推出不簡單，在技術上可能短期內違反歐盟財政政策的債務和赤字規則。然而，德國作為歐盟的經濟支柱，通過「特殊情況」有一定概率能夠獲得歐盟的批准，但「短期」可以變「長期」，戰爭準備能是短期的嗎？此外，德國的「特殊」可以變為所有國家的「特殊」，這就等於讓歐盟面臨事實性瓦解了。所以，德國政府的這個「1萬億歐元」計劃，「闖關」是必須的，它需要向歐盟委員會報告，說明其資金用途、時間表及對經濟增長的預期效果，以確保長期財政穩定，並對歐洲整體安全和經濟復甦至關重要。

更為關鍵的是，這個方案還必須要修改德國法律才能進行。「債務剎車」條款由德國前總理默克爾在2009年寫入德國《基本法》的財政規則，旨在避免政府過度借貸，並將政府的結構性赤字率限制在國內生產總值的0.35%。現在，德國的執政聯盟是一種三黨聯合的建制派，為了打壓更加極右政黨，費了很大的勁，才整出了這個「1萬億歐元」，並且成功突破了法律限制，得到了批准。這樣做的目的，就是通過增加開支，在消費端提升需求，從而讓德國萎靡不振的經濟增長有所突破，來顯示政績。可問題在於，這套玩法實際是過時的。

首要的一個原因就是，現實的經驗顯示，這種政策的效果不佳，風險較大，還可能為今後更加猛烈的通脹創造了條件。美國拜登政府的主要經濟政策就是如此。其中，2021年，總額為1.9萬億美元的「美國救助計劃」、總額為1.2萬億美元的《基礎設施投資和就業法案》；2022年，總額為2800億美元的《晶片與科學法案》；總額3900億美元的《通脹削減法案》。

2025年3月26日，援助烏克蘭的「志願者聯盟」峰會在法國巴黎召開之前，總統馬克龍在愛麗舍宮前迎接來訪的澤連斯基。德國大增國防其中一大原因就是要應付俄烏戰爭的未來潛在挑戰。（Reuters）

因此，如今的特朗普政府說，美國現在的通脹是因拜登政府造成的。拜登政府任內，美國消費者物價指數（CPI）四年複合平均增長4.9%。其中，與居民日常生活密切相關的能源、食品、住房、交通運輸年均CPI通脹分別為8.0%、5.4%、5.5%和7.0%。前述CPI通脹指標分別相當於特朗普上個任期的2.5、10.4、2.4、2.1和6.3倍。根據經合組織預測，2025年美國通脹將回升。預計2025年美國物價將上漲2.8%，高於2024年的2.5%；2026年美國物價將繼續上漲，漲幅為2.6%。

還有一個更加重要的原因，那就是歷史。實際上，德國在二戰前就搞過這一套了，即發鈔票刺激消費，刺激生產，最終的結果就是債券違約。當時，德國為支付《凡爾賽和約》規定的鉅額戰爭賠款及國內重建，向美國發行了大量美元債券以籌集資金。1924年《道威斯計劃》實施後，美國資本進一步湧入德國，部分資金甚至超過德國實際支付的賠款金額，形成「借雞生蛋」的金融循環。在大蕭條的背景下，希特拉1933年上台後，就以「擺脱國際剝削」為名，宣佈拒絕償還包括美國債券在內的所有外債，這種債務違約，曾經給美國投資人造成了巨大的損失。等於是切斷了未來的資金管道，實質是一種「透支」未來的政策操作。最後德國走向通過戰爭掠奪資源，美國參戰，這一切並非偶然。

大致來看，德國的這套「1萬億歐元」的計劃，肯定不利於歐盟的存在和發展。根據上述分析，德國要突破歐盟的財政政策規定，只能將1萬億歐元中更多的投資用於氣候變化等綠色方面。而應對氣候變化等投資，效率是極低的，通常會大幅度加大成本，短時間內的經濟效益難以反應在供給端，也即生產和經濟增長。另外，德國的「1萬億歐元」要取得成功，還必須要美國市場的配合，讓德國商品在美國和世界市場賺更多的錢，現在看這也很難，這些都意味着德國經濟增長大概率是達不到預期的。如果這種情況發生，那麼德國甚至可能遭遇到歐盟的制裁。德國是歐盟的主要國家，現在德國先行一步，而且未來可能猶如過去的希臘一樣，甚至還有更多的國家跟隨借債，這將會導致歐盟在解體的道路上狂奔。

最終分析結論：

德國「1萬億歐元」經濟刺激計劃在技術上可能短期違反歐盟財政政策的債務和赤字規則。然而，德國在修改「債務剎車」法律後，通過「特殊情況」有一定的概率能夠獲得歐盟批准。問題在於，這套玩法實際是過時的，一方面實踐效果不佳，還為今後更加猛烈的通脹創造了條件；另一方面，歷史上曾經出現過還不上錢致債券違約的深刻教訓。這意味這項經濟刺激計劃大概率達不到預期，甚至可能將會加速歐盟解體。

本文原載於2025年3月24日的安邦智庫每日金融欄目

