從歐元和美元看國際地緣政治的金融牌局

在全球化的時代，美元自從二戰之後就是全球最重要的金融主導力量。歐元則是後來的事情，歐元是1992年歐盟為建立歐洲經濟貨幣同盟，在馬斯特裏赫特簽訂的《馬斯特里赫特條約》所確定的，並且在1999年元旦歐元正式啟動，成為歐盟20個國家的貨幣，使用的人口有3億人。歐洲人自詡，「歐元是自羅馬帝國以來歐洲貨幣改革最為重大的結果」。

在全球化的高潮期，從歐元開始的幾年一直到過去很長的時間裏面，歐洲幾乎毫不諱言，歐元就是對抗和分享美國全球市場的主要力量，他們為此傾盡全力，推升和提高歐元作為世界的主要儲備貨幣地位。這種說法僅僅是在特朗普政府上台之後，開始被歐洲人矢口否認，目的當然是為了淡化那種已經存在了幾十年的金融領域爭霸的對抗性。

特朗普上台之後，隨着對歐立場的逐漸清晰化，美國與歐洲在意識形態上分道揚鑣的趨勢日漸明顯。因而美歐之間的對抗關係，正在從政治、意識形態走向經濟、產業和金融領域。於是有人提出疑問：歐洲是否可能通過做空美元來實現某種政治目的？這一問題不僅涉及金融市場的運作，還牽扯到地緣政治博弈和國際貨幣體系的競爭。

基於長期的訊息追蹤研究，安邦智庫（ANBOUND）研究人員將從可能動機、現實制約以及歷史軌跡三個維度，嘗試回答這一複雜問題。

圖為2025年3月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表講話。（Reuters）

首先，從可能的動機來看，歐洲明顯存在着一定的地緣政治考量。

一方面，削弱美元霸權。自1999年歐元誕生以來，歐洲一直希望將其打造為一種能夠挑戰美元的國際儲備貨幣。因此充分利用美國現在的通貨膨脹和經濟形勢，通過做空美元間接提升歐元的相對吸引力，穩定歐元匯率，進而增強歐盟在全球經濟中的話語權具有理論可能性。

實際上，早從2021年開始，歐盟就在制定計劃減少對美元的依賴性，並試圖強化歐元在國際支付和儲備中的地位。若通過金融市場操作來削弱美元，這種行動自然可以被視為是一種長期戰略性的政治考量。

另一方面，對美國特朗普政府的單邊政策反制。近年來，美國的一些單邊主義政策引發了歐洲的不滿。例如，美國對歐盟的貿易關稅、對俄羅斯的制裁，以及利用美元體系「武器化」切斷SWIFT支付渠道，都讓歐洲感到金融主權受限。尤其是俄烏衝突爆發後，美國主導的制裁導致歐洲能源價格飆升、經濟承壓，美元的強勢進一步加劇了這些問題。在此背景下，部分歐洲國家或機構可能認為，削弱美元價值有助於緩解經濟壓力。例如，美元走弱可以進一步明顯降低歐洲的進口成本，減輕通脹負擔。這種考量當然也帶有一定的地緣政治色彩。

圖為2025年3月18日，德國聯邦議院就設立5,000億歐元基礎設施基金的財政議案進行表決，候任總理默茨（Friedrich Merz ）出席會議。（Reuters）

其次，從金融現實的制約來看，歐洲的這一政治動機面臨着多重障礙。儘管歐洲試圖通過做空美元實現政治目的具有理論上可能性，但至少面臨兩個方面的現實障礙。一方面，歐美經濟之間存在着相互依賴的關係。美元的劇烈波動可能引發全球金融市場動盪，對歐洲自身的出口和投資造成負面影響。例如，歐元區出口導向型經濟（如德國）高度依賴穩定的匯率環境。若美元大幅貶值，可能削弱以美元計價的歐洲產品利潤表現。因此，出於地緣政治目的，冒險做空美元，可能得不償失。

另一方面，歐盟內部協調不足。歐盟並非一個完全統一的經濟體。歐元區國家雖然實行統一貨幣政策，但財政決策權由成員國自主掌握。由於歐元區國家在貨幣政策和金融戰略上存在分歧，它們難以實現高度協調。例如，德國更關注出口穩定，而法國可能更傾向於提升歐元地位。這種利益分化使得歐盟難以形成合力，通過市場操作「做空美元」。歐洲央行的首要任務是維持歐元區價格穩定，而非直接干預美元匯率，這進一步限制了政治動機的可操作性。

最後，從歷史軌跡看，市場行為發揮的是主要作用。觀察歷史數據和市場現象，做空美元主要是金融機構和投資者的市場行為，受到經濟因素驅動，而非政治主導。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

第一，2022年歐元低點與美元強勢。2022年，俄烏衝突導致歐洲能源危機，歐元兑美元匯率跌至近20年低點（接近1:0.95）。這與歐洲經濟疲軟、美國加息周期推動美元升值有關。2021-2023年的美聯儲加息周期顯著推高美元價值，而歐洲央行因經濟復甦緩慢，保持相對寬鬆的政策，導致歐元承壓。當時，市場普遍做空歐元而非美元。

第二，歐洲的公開立場。儘管歐盟多次公開表達對美元霸權的不滿與擔憂，但更多停留在政策聲明層面，而非通過市場操作直接對抗。此外，歐美的實際行動更多集中在提升歐元地位（如推動歐元結算）而非直接削弱美元。例如，2023年歐盟與部分國家簽署了以歐元計價的能源協議，試圖減少美元依賴。這些措施是公開的戰略調整，而非通過做空美元實現的隱秘政治目標。

綜上，歐元兑美元在2025年3月期間，從1.02至1.02迅速爬升至1.08至1.09的陡峭曲線，肯定是非比尋常的，內在的含義可能表明，雖然歐洲金融力量做空美元大體上可以被視為是一種市場行為，但在背後存在着顯而易見的地緣政治動機，存在着某種政商配合關係。從未來的趨勢來看，隨着美歐之間的對抗關係逐漸深化和相對固定，伴隨着歐洲對美國特朗普政府的強烈批判，美歐之間金融關係的可能變化，非常值得關注。

圖為2025年3月27日，國務院副總理何立峰在北京與歐盟貿易和經濟安全專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）會面。（X@MarosSefcovic圖片）

從中國的角度來看這一國際金融牌局，我們認為中國有可能參與，並且展現出略微的進攻性，這對在國際金融領域提升中國的影響力，很有幫助。國際金融關係是一個重要的地緣政治牌局，中國如果為了今後的中美關係，那麼可以明確中國屬於美元區，希望看到美元的升值；中國如果着眼於中歐關係，那麼則可以顯示中國對歐元的支持。中國作為世界的大市場，擁有巨大的貿易量，因此中國的不同支持和金融態度，將會對世界金融市場產生較大的影響。不過，中國究竟應該如何進行貨幣操作，還應十分謹慎，但主動積極地參與，無疑對中國極為有利。

最終分析結論：

歐洲做空美元，背後可能存在着一定的地緣政治動機。中國在世界金融市場，應該多方面的發揮影響力，更為積極地利用自身的貿易體量和影響力，參與國際金融牌局，顯示大國價值和金融力量。

本文原載於2025年3月25日的安邦智庫每日金融欄目

