特朗普的產業政策為何還算是保守主義？

特朗普政府的產業政策，是保守主義產業政策體系的一個分支。這是保守主義意識形態發育成熟，擴展蔓延，體現在產業領域和消費領域的一種反映，所以只要有保守主義的意識形態存在，那麼在保守主義文化潮的衝擊下，保守主義的產業政策和消費形態就一定會出現，並且整個世界將會看到它的到來。

保守主義產業政策是逆全球化的組成部分，受到逆全球化的推動。如何理解這一觀點，那麼可以用歷史現實主義的視角，從過去到現在來觀察一下。從20世紀初開始，美國在世界上是率先使用可互換零件和組織要素進行大規模生產的國家。第二次世界大戰促使製造業產能大幅提升，同時也給競爭對手帶來了毀滅性的打擊。戰後，越來越多的美國人加入中產階級，推動了耐用品支出的大幅增長，例如汽車和新房所需的家電。這時的美國，成為美國製造業產品的最大買家。

這些產品中有很多在當時都屬於高科技產品，例如洗碗機、電視機和噴氣式飛機，它們往往源於戰爭期間的一系列創新成果。同時，得益於20世紀初開始的高中教育運動，美國擁有世界上受教育程度最高的勞動力，這一點對於消費文化也具有極大的意義。從20世紀50年代之後，製造業在美國經濟中的地位開始下降。原因是因為美國人變得更加富裕了，他們將更多的支出投入到旅遊、餐飲和醫療等服務業。能買的車就這麼多，然後就不得不開始購買服務。

此後，就業崗位隨着支出的增加而增加，因為購買服務的人越來越多，所以就有越來越多的人轉向服務業，例如酒店、銀行、律師事務所和醫院。從20世紀60年代中期到80年代初，製造業就業崗位基本持平，但服務業就業崗位不斷增加。美國的製造業走低，服務業走高，就是這麼形成的。

1950年代至今美國製造業就業人口佔非農就業人口的比例不斷下降。（Statista）

問題在於，隨着全球化的到來，製造業更多的離開美國的同時，還有更多的人口，這包括製造業的人口，但也包括有服務業的人口，他們的收入水平不斷降低，開始脱離富裕階層，掉落到中產階級的底端，甚至乾脆脱離了中產階級，進入到社會貧困群體當中。這種情況不但滋生了普遍的不滿，還讓人對所謂的「繁榮」以及導致繁榮的全球化產生疑慮，於是逆全球化的潮流應運而生。人們希望製造業回來，希望有更多的普遍高收入，實質都是希望美國中產階級群體的復興。中產復興，這是美國保守主義意識形態日益深入人心的社會基礎，注意並非是傳統意義上的製造業。

現在，特朗普政府的保守主義產業政策並不確定，有着異常粗糙的政治皮膚，存在着很多顯而易見的問題，甚至連精確解釋，都難以做到，因為知識分子群體並不站在特朗普的一邊，他在美國社會中缺乏一個關鍵的、有說服力的支持群體，根本無人為他做出解釋。這種情況下，人們很容易將製造業回歸美國，等同於中產階級復興的保守主義目標。各種視頻四處飛舞——肥胖的美國人坐在縫紉機前，笨拙地在縫製牛仔褲。當然，在生產線上痛苦地擰螺絲的美國人，也是逗趣視頻常見的景象。

實際上，製造業回歸美國是有可能的，只是這種製造業並非是勞動力密集型的製造業，而是高科技製造業，擁有各種智能化的設備。現代建築科技，連砌牆都能用成熟的機器人來代替瓦工。早在2011年的時候，Ultimaker公司開始出售價格從1300美元到2750美元不等的增量生產系統。這些生產線可以被利用到多個領域：航空航天，建築，汽車，國防，牙科等領域製造各種產品。美國通用電氣公司很早就採用高端3D模型生產超級複雜的渦輪部件，所以高科技製造業絕非是天方夜譚，這才是特朗普想要的美國高科技製造業，他真正擔心的是這種製造業出現在世界其他國家尤其是在中國。

美國時間4月6日，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目採訪時，竭力為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策作辯護。盧特尼克興奮地表示：「數以百萬計工人打軍擰著小小的螺絲來製造iPhone，這種事情將會來到美國。」（X@atrupar）

那麼這種高科技製造業可以解決鄉村的「紅脖子」的問題嗎？

答案，當然可以而且方法簡單。這就是世界各國都在使用的轉移支付、福利保障以及鄉村基礎設施建設。這種解決方案其實是可靠的，關鍵在於可持續的運作以及充足的資本支持。只要一個社會的生產力基礎被真正夯實，那麼這些就是能夠解決的問題。

還有一個問題是價格。保守主義的產業政策，無可避免的會因產業的重組而帶來價格上漲的問題，其實適當的價格上漲並不是大問題，在美國而言，4%左右的價格上漲就不是大問題，關鍵是收入水平能夠同步上漲，換句話說要有相對理想的經濟增長；而要確保收入水平的同步上漲，就必須確保充分就業，當勞動力供應緊張之際，全社會收入水平的上漲就會得到確保，並且相對容易實現。對於特朗普而言，最顯而易見的方法就是推動製造業回歸，同時阻止移民，這樣勞動力供應自然緊張，收入水平的上漲就會容易實現，尤其是加以減稅措施的配套，那就更是如此了。

很顯然，保守主義的生產方式，並非是一種廉價的生產方式。社會消費需要做出某些微妙的改變，才能配合這樣非廉價的生產方式。在美國，這樣的保守主義消費理念正在形成，時尚正在出現改變。在一個服裝藝術節，有主播訪問那些參加者，有人指着自己西裝說，這套西裝很貴，但我已經穿了很多年；有人指着自己的名牌皮鞋自豪的說，這雙皮鞋我已經穿了七、八年。價格昂貴，但耐久，這正是消費時尚的改變。甚至華爾街日報的時尚版標題，現在也出現了變化——「酷男喜愛爺爺風」。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

這對於所謂「快時尚」的生產者，顯然不是一個好消息。類似ZARA、Uniqlo、SHEIN等等，通過網購，快速購買、快速消費，然後很快就會扔掉的消費品，已經不是時尚。保守主義消費文化，更講究的是耐久的「老錢風」。如果這種消費時尚持續下去，那些生產廉價快銷品的生產商們，如不能創設自己的耐久高價品牌，則可能會面臨被淘汰的危機。耐久和高價，這樣的消費特性，一方面適應了價格上漲，但另一方面，又是適應了人們的錢包，這就是消費文化的微妙之處。

其實，保守主義的產業政策，最核心的部分是保守主義文化，它受到文化的催動和左右。保守主義產業政策的成功，需要仰賴保守主義文化，尤其是要以保守主義的消費文化作為基礎。沒有保守主義消費文化的支持，就不大可能取得成功。

現在的美國，保守主義的消費文化，的確正在興起，這有利於保守主義產業政策的實施，但顯然這還需要時間的配合，因為文化總是需要時間來養成的，所以特朗普政府的保守主義產業政策，目前依舊顯得過於激進，它出現某種回縮和修正是完全有可能的，但保守主義的產業政策，已經成為趨勢，甚至根本就是美國兩黨的共識。過去民主黨就多次提出，要推動美國提高關稅。今後的美國一定將會繼續沿着這個方向演進，只是時間快慢的問題，但方向並不會出現改變。

最終分析結論：

特朗普保守主義產業政策是逆全球化的組成部分。從歷史現實主義視角看，製造業迴流美國實質是希望中產復興，也是可能的。不過，這種製造業並非是勞動力密集型製造業，而是高科技製造業。保守主義的產業政策成功需要仰賴保守主義文化，尤其是要以保守主義的消費文化作為基礎。現在美國的保守主義消費文化的確正在興起，但需要時間。

本文原載於2025年4月14日的安邦智庫每日經濟欄目

