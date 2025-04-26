中美到底談沒談？　不分出勝負不會有「戰」後和談

美國近期不斷釋放中美之間正在談判、中美關稅戰很快會降温甚至會達成協議的訊息。

4月23日美國總統特朗普（Donald Trump）說希望與中國達成公平的協議，美國每天都同中國聯繫，一切都在積極地進行着。但中國外交部和商務部4月24日均否認談判，稱目前中美沒有進行任何經貿談判，有關說法是假消息。

特朗普隨後在美東時間4月24日反駁中國政府的說法，堅稱美中之間的貿易談判正在進行中。特朗普稱：「『他們』是誰並不重要。我們或許稍後會公布，但他們今天早上確實有開會，我們一直在與中國會談。」

據媒體報道，一名白宮官員說，美中之間本周確實舉行了低層級的面對面會談，兩國工作人員也進行了電話溝通。

特朗普發起關稅戰，過去一周中美貿易戰一直升温，美國10年期國債孳息率急升，徘徊在4.5釐水平。(Trading Economics）

不過，4月25日中國外交部再次否認中美正在談判，稱美國中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。

美國高調對外宣稱中美正在談判，中國一而再再而三否認談判。中美到底談沒談仍是謎團。

4月23日至24日， 二十國集團（G20）主席國南非在美國華盛頓舉行今年第二次G20財長和央行行長會議。中國財政部部長藍佛安、中國人民銀行行長潘功勝均在美國參會。

藍佛安出席會議期間同多國財長舉行多場雙邊會見。南非、歐盟、巴基斯坦、德國、韓國、印尼、英國、日本等國家和地區財長以及世行行長彭安傑等都是藍佛安的會見對象。潘功勝也廣泛會見了各國同仁。

輿論場沒有中美財政部長和央行行長直接溝通的新聞，但中美低階官員是否進行了溝通未可知。在會議期間，中美進行相關財政金融話題的正常溝通，可以理解為中美交流。但這是否是談判，不好說。

2025年4月23日，中國人民銀行行長潘功勝在美國出席國際貨幣基金組織/世界銀行春會，期間會見了日本銀行行長植田和男。（中國人民銀行官方網站）

無論中美是否已經談判，美國的用意都不只是想要談判。為了穩定金融市場信心，特朗普需要營造中美已經正在溝通解決高關稅問題的有利局面，更需要掩蓋對華貿易戰的失敗。為了能夠宣佈勝利，美國不斷強調談判，是在暗示中國已經妥協。

中國何時同美國談判，不僅事關中美兩國的關稅戰，還會影響其他各國同美國的談判。中國的堅決抵抗給美國同其他國家的談判帶來很大的阻力，美國不斷強調中美正在談判，是為了分化對抵抗抱有幻想的國家，製造其他國家需要抓緊同美國談判的危機感。

如果中國過早同美國談判，那麼就會被認為中國扛不住了，中國對美國妥協。中國需要用不談判塑造拒不投降的強硬形象。

中美貿易戰硝煙瀰漫之際，一個中國跨境電商平台敦煌網突然在美國爆紅。敦煌是中國古代絲綢之路上的輝煌驛站，是中國豐富商品走出國門的盛大之城。敦煌網以此命名意在突破貿易壁壘搭建網上絲綢之路。（微博＠敦煌網）

反覆否認談判，是在告訴各方：中國這杆旗幟起立來就不會倒下。中國沒有妥協，中國還打得動，也打得起，中國還挺得住。中國不會丟下各國同美國單獨和解，各國千萬別中了美國的離間計。

戰爭是要死人的，關稅戰雖然不是熱戰，但絕不是請客吃飯。這是你死我活的鬥爭。不分出勝負，就不會有戰後談判。

戰場上拿不到的，談判桌上也不會拿到。關稅戰必須要打到美國的七寸才能獲得勝利。在交戰的關鍵時刻，中國不會就這樣輕易同美國談判。

問題從來都不是中國談不談，而是美國能以什麼樣的價碼來談。如果美國大幅度後退，中國當然願意談判。中國反覆否認談判，代表美國的誠意不足，美國還沒有做好接受打不贏關稅戰的現實。