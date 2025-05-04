貝森特是一個志大才疏的美國財長｜安邦智庫

馬斯克與貝森特的衝突已經公開化，兩人在白宮走廊上的叫罵，整個世界都已經知道了。原本馬斯克推薦的財政部長是盧特尼克，但特朗普用了貝森特，沒有給馬斯克這個面子，實際上還羞辱了馬斯克。因為馬斯克原本提議由沙普利（Gary Shapley）出任國稅局局長，但沙普利上任僅三天，便在貝森特積極運作下被特朗普撤換，顯示出馬斯克與貝森特的激烈權力競爭。

在世界上造成軒然大波的所謂「對等關稅」，這一特朗普的主要議程，真正的操刀人就是兩個人，一個是納瓦羅，一個是貝森特。尤其是納瓦羅，始終秉持這一為人所熟知的觀點，但貝森特通過幕後運作，現在後來居上，反而超越了納瓦羅，成為了特朗普運作「對等關稅」的主要角色，這一變化顯示了貝森特是一個玩弄內部政治的高手，很善於搞掉別人，抬高自己，踩着別人肩膀向上走。

貝森特是南部出身的人，畢業於耶魯大學，在大學就是一個社交高手，非常活躍。1991年，貝森特加入索羅斯基金管理公司（SFM），並成為公司合夥人，最終擔任倫敦辦公室負責人。1992年，貝森特作為團隊的核心成員對英鎊「黑色星期三」進行押注，導致英鎊崩盤，為索羅斯的公司賺取了超過10億美元的收益。

2025年4月23日，美國華盛頓，財政部長貝森特（Scott Bessent，右）在國際貨幣基金組織和世界銀行2025 春季年會期間，與國際金融協會 (IIF) 全球展望論壇總裁兼行政總裁亞當斯（Tim Adams，左）對話。（Reuters）

2000年，貝森特以為自己的能力足夠了，於是離開索羅斯的SFM後自己單幹，他創立了一家規模達10億美元的對沖基金，但他遠遠高估了自己的能力，導致該基金在短短幾年後的2005年關閉。貝森特後來承認，他學到的一課是，不能因投資者的偏好而改變自己的投資風格或公司結構。通過這個總結也可以看到，貝森特在投資界還非常幼稚，他所思考的問題，還屬於絕對新手層級。

自己的公司玩完之後，他只好擔任一些基金的顧問，但情況很一般。2011年至2015年，貝森特設法重返索羅斯的SFM公司，並擔任首席投資官。這一次在2013年，他逮到機會通過做空日元帶來了一定的額外利潤。

這一次貝森特以為終於證明了自己的能力，而不是索羅斯的能力讓SFM公司在「做空」英鎊和日元上獲得成功。於是在2015年，貝森特再次離開索羅斯的SFM公司，與曾任SFM全球資本市場負責人邁克爾·傑爾米諾（Michael Germino）共同創立了Key Square集團。

值得一說的是，在索羅斯利用地緣政治投資贏得賭注之後，為資本市場帶來了巨大啟發性，於是後來出現了一大批這類投資公司，專門通過玩弄地緣政治和經濟學進行宏觀（戰略）投資。其實，橋水基金的達利歐也是在那個時候受到的啟發，只不過他老老實實寫了很長一段時間的簡報，進行觀察和積累。

2025年4月24日，圖為特斯拉行政總裁，主導美國政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk，左）與美國財長貝森特（Scott Bessent，右）。

與上次不同的是，貝森特這次的單幹，還獲得索羅斯20億美元的錨定投資。一時間似乎是風頭不錯，截至2017年底，Key Square的資產一度達到了51億美元。一向在遠見觀察和預測方面有問題的彭博社，2018年5月還報道說，該集團的表現還優於大多數競爭對手的宏觀投資管理公司，今後將可以持續吸引投資人的濃厚興趣。不過，有趣的是，索羅斯的看法顯然與此不同，就在該公司志得意滿的時候，索羅斯卻找了個藉口退出了，並且拿走了原來投資的資本。相反，一些慕其名的投資者，包括澳洲主權財富基金向貝森特的基金注入了資本。

貝森特原形畢露並沒有用了多長時間，他的公司雖然在2016年增長了13%，但從2017年到2021年的每一年都是虧損或是勉強持平，直到2021年、2022年和2023年，因為疫情的突然機會，才實現了重大收益。這種不穩定的業績導致客戶的流失。貝森特管理的資產從2017年的51億美元縮水至2023年的5.77億美元，機構投資者的數量從180家也下降到了20家，可以說經營業績慘不忍睹。這當然也就是馬斯克大罵貝森特「窩囊廢」的原因，實際上華爾街都知道，貝森特雖然交遊廣闊但投資能力很一般，以往的成功與索羅斯的關係更大，並非基於貝森特的能力。

貝森特善於運用真正的主角如索羅斯和特朗普來渾水摸魚，營造個人形象，為自己服務，他是一個典型的、花言巧語的投機分子。2000年美國總統選舉期間，貝森特在紐約州東漢普頓的家中為民主黨總統候選人戈爾（Al Gore）舉辦了一場籌款活動。他還曾向民主黨陣營的奧巴馬和希拉里提供捐款。

2024年8月，投資公司Key Square Group行政總裁貝森特出席特朗普集會。（Reuters）

2016年，貝森特向共和黨總統候選人特朗普的2017年總統就職委員會捐贈了100萬美元。這筆錢在華爾街的捐款中，不算多，也不算少，但肯定算不上主力選手。在2023年和2024年，貝森特又向特朗普的2024年競選活動，捐贈了超過100萬美元。這筆錢與馬斯克的貢獻根本無法相提並論。

在2024年2月，貝森特在南卡羅來納州格林維爾舉辦了一場籌款活動，為特朗普2024年競選籌集了近700萬美元。2024年4月，貝森特在佛羅里達州棕櫚灘主持了一場籌款活動，為特朗普團隊籌集了 5000萬美元。很顯然，這些都是別人的錢，而不是貝森特的錢，他只是為籌款提供了幫助。

2024年11月22日，當選總統特朗普宣佈他打算提名貝森特擔任其第二任期的美國財政部長。2025年1月27日提名獲參議院確認，貝森特成為第一位公開承認是同性戀的美國財政部長。貝森特為人狡猾，但特朗普很吃他那一套，實際貝森特是在利用和押注特朗普，為自己今後營造資本市場的品牌和形象。

如果不出所料的話，貝森特在離開特朗普政府之後，八九不離十還是會用某種方式籌集更多的資金，再搞出一家自己的宏觀投資公司。他當財政部長的這段時間，實際就是他籌集資金的機會和跳板，這是他利用特朗普的主要方式。對於貝森特，現在誰都看明白的事情，似乎唯有自以為是的特朗普還沒明白。

最終分析結論：

毫無疑問，作為美國財政部長的貝森特，今後還是會牢牢地抓住特朗普「對等關稅」所提供的機會，展現和表現自己。不過，大概率他的政治生涯也就此到頂了，當特朗普需要「背鍋俠」的時候，現在上躥下跳非常積極的貝森特就是第一人選。

本文原載於2025年4月26日的安邦智庫每日金融欄目

