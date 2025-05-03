中國的外交再平衡｜安邦智庫

美國總統特朗普近期似乎「軟化」了對華立場，新聞報道說，他表示將大幅下調關稅，暗示其在中美貿易戰問題上可能出現政策轉向。美國財長貝森特則在最近的一次電視採訪裏提到，軟化與否取決於中國。此外還有來自新加坡的消息稱，中美在新加坡有「接觸」，這方面也有進展，只是還不到正式談判的時候。

訊息有真有假，自然需要仔細辨別，不過，無論特朗普思維如何轉變或者中美之間又出現了什麼新動向，可能也無法改變一個殘酷的事實，那就是中美經貿摩擦已經從貿易領域的爭端，上升成為全球競爭格局中的一場地緣政治「持久戰」。在這樣的背景下，中國應該如何調整對外戰略，制定外交政策，亟需認真思考。甚至可以說，這是目前最緊要的一個問題！

在當前的環境下，外交不僅是展示力量，更是國家形象的認知塑造和文化趨勢引導的重要平台。近年來，中國外交在維護自身的利益與尊嚴，展現底線和意志等方面發揮了重要作用。「鬥爭哲學」相對於過去傳統的「中國低調」，是一種顛覆、變化、轉變和進步，讓世界認識到中國力量。然而，這並不意味着中國可以一直持續這種「鬥爭哲學」。外交上的策略性，應該因應形勢的轉變而變化，不能僵化而習慣性地固執於「鬥爭哲學」，甚至影響和牽引到中國今後的外交走向。

2025年4月30日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行內閣會議。（Reuters）

好勇鬥狠的「大詞」、「狠詞」雖然解氣，但同時也會加劇國際交往中的對立，甚至對抗。這並不利於獲得國際認同，別人只要把這些「狠詞」一擺，在社會中的形象分就下降了，所以這隻會距離國家所要獲取的利益目標越來越遠，而不是越來越近。安邦智庫（ANBOUND）認為，中國的外交需要再平衡，充滿彈性，軟硬結合。

實際上早於2008年，安邦智庫就對中國外交的再平衡有過系統性的思考了。當時在北京奧運會期間，面對CNN等西方媒體的「辱華」言論及行為，安邦智庫的一位高級研究員就指出，在這種時候，抱殘守缺，無疑將會增加落入無法挽救危局之中的可能性。在策略上，中國不應該「事事服軟」，面對前所未有的危急形勢，中國應該鼓起勇氣，有策略地展現出一定的強硬姿態。這位高級研究員指出，中國的外交必須避免呆板、模式化的套路，這種套路化的外交，缺乏機變和策略性。國際外交話語是一種專業訓練，太軟了，人家不把你當回事；太硬了，又會缺少有效的溝通和策略，造成影響力的下降，甚至會顯得形單影隻。

圖為2025年4月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴西出出席金磚國家外長會議。（Reuters）

2010年，安邦智庫又提出了「温和的巨人」這一具有戰略意義的形象概念。其基本意義是，中國要在全球以及國內都採取一種温和而堅定的態度，不要激化矛盾，更不要製造矛盾，一定要建立一種温和的形象，在國際事務中構建斡旋的空間。與此同時，中國又是一個巨人，擁有強大的肌肉，一旦需要，就會用温和的態度來毫不遲疑地展示力量。當時安邦智庫還指出，如果形象地比喻中國這個「温和的巨人」，那麼東方的「大象」，將會是最好的比喻。

因為大象的態度温和，它甚至是吃素的，但如果你惹翻它，就會看到摧枯拉朽、排山倒海般的力量。實際上直到今天，中國在面對複雜外部環境的挑戰之際，最重要的選擇，依然是要採取「大象戰略」。這是立場，是方向，也是定位。簡言之，過去強調從軟到硬，這是因應策略的變化；現在強調從硬到軟，同樣也是因應策略的變化，這樣的改變過程，目的就是在外交上要尋求再平衡。

那麼，應該如何理解中美貿易戰2.0形勢下的「外交再平衡」呢？

2025年4月7日，中國外交部發言人林劍召開例行記者會。（外交部網站）

其實這種再平衡的關鍵，意味着中國的外交整體系統，應該是一種平衡的溝通系統和對抗系統。在其中，國防和軍隊應該態度強硬，但外交應該柔軟而富有彈性，貿易則可以選擇軟硬適中，在軟硬之間，一硬、一軟，才能實現平衡。經過這樣的再平衡，中國將能夠擁有一個富有效率的溝通和對抗系統，擁有一個有效的溝通窗口——在軟的方面，能夠跟整個世界進行有效溝通；在硬的方面，能夠有效展示實力，進行對抗。

與這樣的再平衡結果比較起來，現在中國的外交併沒有實現平衡，因為整體上全部都是朝向對抗性的，都是來硬的，這樣就等於是主動捨棄了西方世界中願意與中國溝通的力量，自己主動選擇了其中的強硬力量對抗。這樣的結果，不應是外交系統的使命和存在的原因。外交是文官，不是武官。自古以來，文官和武官的職責是不同的。如果大家都一樣，都是強硬到底，一旦有來溝通的迫切需要存在，需要進行溝通的時候，也會找不到真正可以溝通的人，因為系統對接上的接口，長期以來就不對應，真碰到事情就很難找到接口，無法完成外交使命。

在這方面，俄羅斯是一個很好的參照例子。

2025年2月18日，沙地阿拉伯利雅德，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov，右）與總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov，左）在迪里耶宮會見美國國務卿盧比奧（Marco Rubio，不在圖中）、美國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz，不在圖中）及美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff，不在圖中）舉行會面。（Reuters）

俄羅斯和西方的關係十分惡劣，而且是處於戰爭的狀態。然而，俄羅斯即便是在戰爭狀態裏面，佩斯科夫、拉夫羅夫和普京也講話謹慎，尤其是佩斯科夫，通常總是一副外交口吻，不會變的。拉夫羅夫也很有特色，他是一個幽默的人，而且知道在大國博弈中，要想做得風生水起，除了在戰略問題上的老辣和運籌，也需要有一點類似潤滑劑一樣的「幽默感」。如果俄羅斯要想來硬的，那麼梅德韋傑夫等一票人，動不動就在喊叫「核武」威脅，他們是俄羅斯的另外一隊人馬。兩隊人馬，一軟一硬，從來都是唱「雙簧」演戲，這種做法是平衡的外交，相對的外交，實際非常重要，也確有成效。

應該說，中國的外交是需要再平衡的，尤其是現在，明顯有其現實需要。單邊的做法只會讓朋友們被迫選邊站隊，而且站到哪一邊，結果也很明顯。與其這樣，還不如保留空間，內外有別，通過外交的再平衡，扭轉趨勢。值得注意的是，未來的世界，一個基本現實是，硬優勢通常很難取得，那種說了算的，支配性的硬優勢地位，就是今天的美國也沒戲。所以現在的世界，爭搶的其實都是軟優勢，也就是那種文化上、趨勢上、具有說服力的優勢地位。各國努力所爭取的，都是軟優勢，而不是硬優勢。這就要求，一個國家的外交系統，必須要完成和實現打造國際形象的使命，講話要彬彬有禮，態度要不卑不亢，立場要堅定不移，猶如大象，令人無法忽視。這可以通過外交再平衡來實現，這樣做非常有利於中國在世界上的形象和利益。

總體來看，中國的對外關係，未來只會變得更加複雜。面對日益長久化的激烈的地緣政治博弈，中國外交的一個重任就是改變壓力環境，外交戰略是爭取均等的發展機會，採取策略時要有彈性和靈活性，在政策操作上要有迴旋的空間。要達到這些目的，就需要外交的再平衡。這關乎溝通能力，更是決定未來中國國際地位的長遠競爭。

最終分析結論：

中國的外交應該是一種平衡的溝通系統和對抗系統。在這樣平衡的溝通和對抗系統之下，中國才會擁有一個有效的窗口，在軟的方面，能夠跟整個世界進行溝通；在硬的方面，能夠有效顯示實力，進行對抗。中國在世界的形象，應該是一個「温和的巨人」，外交領域的「大象戰略」，將會有效應對未來的挑戰。

本文原載於2025年4月29日的安邦智庫每日經濟欄目

