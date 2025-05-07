印度終於對巴基斯坦開火　兩個核武國家能點到即止嗎？｜克什米爾

在5月7日凌晨，印度對巴基斯坦9個目標發動導彈打擊，作為對4月22日發生在印控克什米爾發生的26死恐怖襲擊的回應。這次軍事行動代號為「辛杜爾行動」（Operation Sindoor），打擊了巴基斯坦及巴控克什米爾境內被指為「恐怖分子基礎設施」的目標，當中包括位於巴控克什米爾的穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）、科特利（Kotli）和位於旁遮普省的巴哈瓦爾普爾（Bahawalpur）和穆里德克（Muridke）。

巴方隨即承認有6處地方受襲，至少8人死、38人傷。總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）稱印度的襲擊是「戰爭行為」，並在X上表示「正在給予強烈回應」。說時遲那時快，巴基斯坦軍方隨即宣布擊落了兩架印度軍機和一架無人機，但印方未有確認。

在發動攻擊後，印度當局強調，這次行動「集中、克制且非升級性」，沒有針對巴基斯坦軍事設施，並在目標選擇和執行方式上展現出「高度克制」。但隨着巴基斯坦迅速回應，這兩個核武國家能點到即止嗎？

軍事準備

4月22日的恐襲發生在有「小瑞士」之稱的旅遊勝地帕哈甘（Pahalgam）山谷。恐怖份子要求遊人提供他們的名字、要求他們背誦伊斯蘭經典以確定他們是印度教信徒而非穆斯林之後才把他們殺死。

這是2008年造成175死的孟買連環恐襲來最嚴重的針對平民的恐怖襲擊。雖然2016年和2019年克什米爾都發生過分別造成19死和40死的恐襲，但兩者的針對對象皆是軍人而非平民。

帕哈甘（Pahalgam）景色優美，有「小瑞士」之稱。（網上圖片）

在恐襲發生之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）早已罕有地在印地語演說中突然轉用英語，揚言將會「認定、追蹤並懲罰每一個恐怖份子及他們支持者。我們會追擊他們至天涯海角。」

2019年才成立的克什米爾抵抗陣線（The Resistance Front）起初承認責任，但隨後又否認，指此前承認責任的信息是出於網絡入侵其帳號的印度情報部門。

雖然巴基斯坦方面極力否認，但印度方面將矛頭指向巴基斯坦，這次大規模互擊之前，雙方已在克什米爾印巴實際控制線（LoC）一帶小規模持續交火，印度海軍4月27日已試射長程精確導彈；巴基斯坦4月29日則擊落了一架印度無人機；巴方同日警告印度會在24至36個小時內進行攻擊，莫迪據報在閉門會議中給予軍隊「完全的行動自由」。

5月7日，位於巴控克什米爾的穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）。（Reuters）

其後，巴基斯坦5月3日和5日分別試射導彈，而印度則在5月3日至7日在阿拉伯海舉行實彈海軍演習，並宣布於5月7日全國範圍內舉行模擬停電及空襲的民防演習。

恐襲發生之後，印控克什米爾的安全部隊已經不斷拆毀涉嫌武裝分子及其家屬的住宅，並拘留了數百人進行訊問。印度警方正在追緝兩名巴基斯坦人和一名印度籍的克什米爾本地人。印方指責這次恐襲是發動2008年孟買恐襲的「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）所為，而「虔誠軍」被普遍認為與巴基斯坦三軍情報局（ISI）有長久的緊密關係。

上文述及、一度承認襲擊責任的克什米爾抵抗陣線則被印方視為「虔誠軍」的一個分支組織，在2019年莫迪政府解除查謨和克什米爾（Jammu＆Kashmir）特別自治權之後成立。

對於印方的指控，巴基斯坦則否認涉事，表明支持「中立調查」查明真相。而印度至今也未有公開有關巴斯基坦涉事的明確證據。

圖為2025年5月7日，印度對巴基斯坦發動攻擊後，巴控克什米爾（Kashmir）地區城市穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）停電。（Getty Images）

除了軍事準備之外，4月22日恐襲發生之後，印度已經採取了一系列措施來報復巴基斯坦，而巴基斯坦也採取了一系列行動作為回應。

外交報復升級

印方將巴基斯坦外交官驅逐出境，針對其國防相關顧問，將其在新德里的代表人員人數減至30人。同時，印方停止簽發並取消巴基斯坦公民在南亞區域合作聯盟（SAARC）豁免計劃之下的簽證，將在印度的巴基斯坦公民趕出境，並關閉阿塔里-瓦加（Attari-Wagah）陸路邊境，停止貿易及錫克教徒的朝聖路線。

巴基斯坦採取了同樣的行動反制，驅逐印度外交官，暫停發放簽證，要求印度公民離境，停止雙邊經由第三國的貿易，並再進一步禁止印度航空公司使用巴基斯坦領空。其後，印度也宣布禁止巴基斯坦航空公司使用印度領空。

最具象徵性的是，印度決定暫停1960年簽定的《印度河水協定》（Indus Waters Treaty）。該協定管理印度河流域六條主要河流的水資源分配，1965、1971年印巴兩場戰爭都沒有影響協定的效力。

條約將印度河流域的六條主要河流劃分如下：圖中橙色名字的東部河流（拉維河、比阿斯河、蘇特萊傑河），由印度專用；西部河流（印度河、傑赫勒姆河、切納布河）則主要由巴基斯坦使用，印度僅可進行有限的非消耗性利用（如水力發電、航運）。（網上圖片）

由於巴基斯坦80％的灌溉水源都來自印度河流域，而農業佔該國GDP約四分之一，巴方已經警告中斷供水將會是戰爭行動。

不過，由於印度方面的水壩儲水能力有限，其實在短時間內並沒有中斷對巴供水的能力。暫停河水協定的即時影響，大概就只是河水水量、洪水預警等數據共享的中止。這當然有可能影響到巴基斯坦的洪水管理和農業規劃。

巴方表明如果印度中斷水源供應或將水流改道將會構成戰爭行為。作為對於印度暫停河水協定的回應，巴基斯坦宣布暫停參與1972年簽署的《西姆拉協議》（Simla Agreement）－－該協議一直是印巴雙方維持邊境和平、避免全面戰爭的基石，協議規定雙方應以和平方式解決爭端，並承諾維護實控線的現狀。

2025年4月24日，印度比哈爾邦，圖為莫迪在集會上發表講話。（Reuters）

在暫停河水協定之後，有巴基斯坦的輿論認為，莫迪的目標已經達成。

莫迪2016年恐襲後已經表明「血與水不能共流」。2019年恐襲之後，莫迪政府收回克什米爾自治區，讓域外人士可以在克什米爾擁有土地，使興建新的基建更為容易，特別是將能影響下游水流的水壩建設。2023至2024年，印度方面已經引用「情況已有根本變化」為理由希望重新啟動河水協定的談判。

分析認為，4月22日的恐襲構成了莫迪退出河水協定，好讓他建立起針對巴基斯坦的水資源戰略優勢的理據，因此他的地緣政治目的已經達成。

點到即止還是不斷升級？

回顧2016年、2019年的兩次恐襲。莫迪當局2016年以地面部隊進入巴基斯坦控制的克什米爾報復，打擊其聲稱計劃恐襲的目標；到2019年，他則空襲了巴方在克什米爾地區以外的軍事目標，是明顯的升級，跟今次攻擊一樣。巴方其後發動反擊，並在戰鬥中擊落了一架印度軍機，並抓拿了涉事的印度機師。不過，在各方調解下，巴基斯坦過了幾天就把機師送回印度。雙方軍事衝突暫告一段落。

這次印巴互擊之後，能夠像2019年一樣點到即止嗎？

2019年以來，美國和印度的關係大幅改善，美國2021年從阿富汗撤軍之後也不太重視巴基斯坦，美國非常重視印度針對中國的地緣政治地位（按：這次恐襲就剛好發生在副總統萬斯與家人訪問印度期間），莫迪根本不必擔心美國會對印度施壓任何有效的外交壓力。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在舉行的聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

而印度內部輿論極其鷹派，作為印度教民族主義大本營的國民志願服務團（RSS）也對莫迪構成推力。

在巴基斯坦一方，印巴的局勢緊張為不得民心的巴基斯坦政府得到了一個團結全國的政治契機，可以藉此壓服在囚前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）依然高漲的民意支持。

而2022年11月上任前也曾經領導過三軍情報局的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）對於克什米爾和印度也有過頗為激進的言論。例如在本年2月的克什米爾團結日活動上，他就聲言「巴基斯坦已經為克什米爾打過三次戰爭，如果還需要再打十次，巴基斯坦也會戰鬥到底。」

2023年12月，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）在紐約與聯合國秘書長古特雷斯會面。（Getty）

在這場恐襲發生前的6日，穆尼爾也卻克什米爾稱為巴基斯坦的「命脈」，表明他們跟印度人完全不同，「絕不會在他們英勇的鬥爭中拋棄我們的克什米爾兄弟。」

這次巴基斯坦的迅速回應可能也顯示出穆尼爾的強硬姿態。

印巴雙方自2019年以來，軍力都有所提升，雙方都可能變得更有自信。

自2019年以來，印度引進了36架法國製「陣風」（Rafale）戰鬥機，取代舊型俄製飛機，配備先進的「流星」（Meteor）超視距空對空飛彈，使印度在空中作戰上有技術優勢；又購入俄羅斯S-400機動防空飛彈系統，加強空防；引進以色列Heron Mark 2攻擊型無人機及訂購美國「掠食者」（Predator）無人機，擴充無人機監控與打擊能力；加大了飛彈庫存，包括射程約300公里的「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡航飛彈和「烈火」（Agni）系列洲際彈道飛彈，具備戰術與戰略打擊潛力。

自2019年以來，印度引進了36架法國製「陣風」（Rafale）戰鬥機，取代舊型俄製飛機，配備先進的「流星」（Meteor）超視距空對空飛彈，使印度在空中作戰上有技術優勢。（Wikimedia Commons）

巴基斯坦自2022年起採購至少20架中國殲-10戰鬥機，性能大致可與印度陣風戰機抗衡，並配備霹靂-15超視距空對空飛彈，與印度流星飛彈能力相約；以中國紅旗-9防空系統升級空防，該系統基於俄羅斯S-300；擴充了無人機機隊，引進土耳其Bayraktar TB2與Akinci無人機；擁有多元飛彈庫存，近期測試升級版Abdali地對地戰術彈道飛彈，射程提升至450公里，並具備多型短程與中程飛彈，可從陸、海、空多平台發射。

巴基斯坦近年以中國紅旗-9防空系統升級空防，該系統基於俄羅斯S-300。（Wikimedia Commons）

不過，由於巴基斯坦國內管治長期失效，經濟問題嚴重，近年國家實力發展遠不如印度。2014年以來，印度人均GDP提高了75％左右，但巴基斯坦只有11％的輕微升幅。整體而言，除非動用核武，兩國大打出手的話，印度贏面遠高於巴基斯坦。

全面戰爭之所以會爆發，是因為交戰雙方都認為自己會贏。如果大家都同意戰爭結果如何的話，根本就沒有戰爭的需要，大家可按照對戰爭結果的預想在談判桌上就能解決爭議，免除戰爭的額外成本。

然而，政治總是不理性的。印巴兩國政府都想顯示出自己對對方夠強硬，同時又避免無限升級，但這種操作往往有擦槍走火的風險。雙方都想點到即止，但意圖是一回事，實踐起來又是另一回事。