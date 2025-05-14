中美關稅暴減　貿易戰打完？　特朗普錯在哪？｜Jack Talk・去片

經過中美5月10、11日在瑞士日內瓦舉行首輪貿易會談之後，雙方迅速將此前互相疊加至超過100％的關稅大幅調低，大家都減了115個百分點的關稅。如今美方對中國保留了10％的基本關稅，以及20％的「芬太尼」（fentanyl） 關稅，而中國則保留了10％的關稅，雙方4月2日前的關稅都繼續維持。

特朗普（Donald Trump）以「完全重設」（total reset）來形容中美貿易。可是，雖然雙方互相報復期間不斷增加的關稅都撤銷了，但額外24％的關稅卻只有90日的豁免期，一旦未來談判談不成就會自動生效。

這次中美會談最重要的結果，除了把雙方的關稅減回「理性範圍」之外，就是建立了經貿關係的協商機制，雙方由日內瓦會談的牽頭人領軍，中方的是國務院副總理何立峰，美方的是商務部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）。相關協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。

既然大家都坐下來談了，這場從4月2日「解放日」關稅宣布後算起打了一個半月左右的貿易戰已經打完了嗎？特朗普是不是這麼快就背棄了他相信了40年的「關稅原教旨主義」？