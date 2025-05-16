美英貿易協議是大部分國家關稅談判的標杆　包括中國嗎？

在中美代表日內瓦會晤前幾天，美國總統特朗普高調宣佈，與英國首相施紀賢（Keir Starmer）達成了一項具有歷史性的貿易協議。白宮網站上宣稱，這份協議為美國企業提供了進入英國市場的渠道，同時也增強了美國的國家安全，可謂是意義非凡。特朗普政府表示，協議為美國企業開放價值50億美元的出口機會，同時帶來60億美元的關稅收入。同一時間，英國也在政府網站上通告，已經和美國達成了具有里程碑意義的經濟協議，併為本國汽車製造商和鋼鐵行業挽救了數千個工作崗位。

在此次談判之前，美國對英國加徵的關稅為10%的基線對等關稅，25%的汽車關稅、25%的鋼材和鋁關稅。

綜合官方文件以及財新、BBC和《紐約時報》等媒體的報道，這份美英貿易協議的內容顯示，在目前的貿易協議框架下，美國將同意對英國出口美國的10萬輛配額以內的汽車，僅徵收10%的關稅，較原來的25%大幅下調。

其次，互相開放農產品進口，英國取消對美國牛肉20%的進口關稅，並將配額提高至1.3萬噸，美國將其他國家1.3萬噸牛肉進口配額分給英國。

5月8日，特朗普在白宮橢圓室辦公室宣布英美達成貿易協議，同英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

第三，美國調整對英國徵收的鋼鐵和鋁關稅。根據白宮的公告，兩國協議為鋼鋁產品建立了一個新貿易聯盟。英國的官方通告則稱，英國出口美國的鋼鐵不再面臨關稅。最後，英國把從美國進口乙醇的關稅降至零。除了以上貨物貿易關稅達成的協議，英美協議還提到了服務貿易，以及非貿易壁壘的合作。

按英國的官方公告，作為英美協議的一部分，數碼服務稅保持不變，取而代之的是，兩國同意共同制定一項數字貿易協議，該協議將簡化英國企業向美國出口的手續。英國方面稱，如果對藥品等任何行業徵收進一步的關稅，英國將獲得「優惠待遇」。另外，根據美國白宮官網發布的公告，英美兩國將加強經濟安全方面的協調與合作，包括協調處理第三國的非市場政策。

需要指出的是，英美的貿易協議其實只能算是協議的框架，還需要更長時間進行細節談判。特朗普自己也說，最終的內容仍在擬定中，英國的相關政府人士則指出，談判人員將繼續努力降低該「協議」中未包含的關稅。

市場對這份協議的誕生看法如何呢？協議的消息傳出後，美國三大股指漲幅擴大並最終收漲，標普500上漲0.58%，而英國富時100指數由漲轉跌，最終收跌0.32%。從英國股市的表現可以推斷，英國國內對這份框架協議並不買賬，英國媒體對協議也大多持批評觀點。

有評論稱，英美的貿易協議對世界來說可能不是好消息，施紀賢的選擇破壞了多邊主義，給英國帶來了風險。美國經濟界也有批評和質疑的聲音。據英國《天空新聞》報道，諾貝爾經濟學獎獲得者約瑟夫·斯蒂格利茨在採訪中表示，這份協議可謂是「一文不值」！還有研究機構認為，特朗普政府內部現在很着急，急於在關稅真正開始影響美國經濟增長和通脹之前收回關稅。故而，這份協議的達成是因為戳到了特朗普的「軟肋」。

當然，外界更加關注的一點是，美英協議對其他國家而言的意義是什麼？10%是底線？汽車等行業的關稅調整是不是其他國家的談判模板？

安邦智庫（ANBOUND）的一位高級研究員認為，美國與英國的貿易協議就是一個標杆，美國的關稅戰底線與安邦智庫前面的預測是一致的，就是基線關稅10%。其他的部分商品，要看貿易談判各方拉鋸和討價還價的結果。

5月8日，特朗普準備宣布英美達成貿易協議前，致電英國首相施紀賢，營造一對一談成共識的感覺。（Reuters）

需要指出的是，美國要求增加的基線關稅10%，是有一定合理性的，這是二戰後形勢變化導致的結果。美國選擇退出「零關稅慣性邏輯」，建立一個可控的、主權優先的稅率體系，而10%就是一個政治上能堅持、經濟上可實施、法律上較安全的默認水平。大致來說，估計大部分國家的談判結果都是在10%左右，這種結果，一方面讓特朗普有得吹噓，另一方面，市場也可接受而且具有合理性。總體上說，這是一種相對理性和圓滿的結果，雖然過程激盪。

所以，在未來可以看到，像英國這種緊密的盟友，最後也都會達成10%左右的關稅基線標準。特別是沒有采取反制措施的國家，這個過程可能會更加順利。日本首相石破茂近日在電視節目中強調：「美英協議是一個模式，但我們一直要求取消關稅，並非意味着10%就可以。」然而，最終如果日美談判陷入了僵局或有其他戲劇性的進展，也許對日本而言，10%的關稅已經是最好的選擇了。

在這一背景下，中國的地位十分特殊。中美剛剛在瑞士進行了討論，也談了後續做法，似乎一切都有緩和。不過標杆就是標杆，過去反覆強調的「基線關稅10%」依然將會在中美貿易談判中發揮作用。「基線關稅」這四個字是重點，但就如「尼克遜衝擊」一樣，這一概念重要但是容易很快被忘記。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

需要指出的是，正如過去一再強調的那樣，貿易戰根本不是特朗普的主要方向，在白宮公布的「優先事項」中，涉及到「貿易優先」的筆墨並不多。如安邦團隊此前所說，從分析的角度看，有理由相信，特朗普的「對等關稅」主要是一種政治操作，目的還是滿足特朗普的演藝型人格，等着大家找他去談判。現在最好的地緣政治應答方式，實際是讓特朗普自己去演戲，大家觀看就好，最好輕易不要入場。

最終分析結論：

美國與英國的貿易協議就是一個標杆，大致來說，估計大部分國家的談判結果都是在10%左右，這種結果，一方面讓特朗普有得吹噓，另一方面，市場也可接受而且具有合理性。總體上說，這是一種相對理性和圓滿的結果，雖然過程激盪。

本文原載於2025年5月13日的安邦智庫每日金融欄目

