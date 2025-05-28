特朗普釜底抽薪又出大招　留學生陷空前恐慌

特朗普（Donald Trump）和哈佛大學的摩擦還在升級。特朗普不退反進，不僅沒有向哈佛妥協，反而在5月27日發布了一個更嚴厲的命令，要求分佈在全球的美國使領館暫停為學生和交流訪問學者申請簽證安排面談。這個釜底抽薪式的禁令，不僅斷了哈佛試圖通過法律戰逼退特朗普的念想，讓全美所有大學都面臨哈佛一樣的困境，更讓全世界各國在美國留學的國際學生和家長們，都倒吸一口涼氣。

當地時間5月27日，美國政治新聞網站POLITICO援引一份日期為27日、由國務卿魯比奧（Marco Rubio）簽署的電報報道說，特朗普政府正在考慮要求所有申請到美國留學的國際學生接受社交媒體審查，為準備實施這一審查要求，政府已指示全球各地美國使領館暫停為學生和交流訪問學者簽證申請者安排新的面談。此前已經預約好的簽證面談仍然可以進行。

報道認為，如果美國政府實施這一審查計劃，可能會嚴重減緩學生簽證的處理速度，也可能對許多依賴國際學生來增加財政收入的美國大學造成不利影響。

媒體報道主要是從簽證速度和政策影響的宏觀層面，即對美國大學財政收入方面造成的影響進行說明。但對成千上萬在美國留學的國際學生和他們的家長來說，由此帶來的影響卻是具體的，是非當事者無法切身體會的。

現在有不少美國學校已經放假，很多大中小留學生已經回到自己的國家。另外絕大部分有意留美的高中畢業生，也已經走完申請流程拿到入學資格，正計劃申請或預約申請赴美簽證。

特朗普政府的新禁令一下，各地美國使領館政策一收緊，這些國際學生是否還能拿到回美簽證繼續學業，或者是否還能如期拿到簽證到美國開啟留學生涯，都將打上一個大大的問號。即便是現在就在美國的國際學生，心裏也七上八下，都擔心會成為「學術難民」。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

我知道有兩位已經回國休假的學生，家長現在就焦灼得要命，不知道接下來該怎麼辦才好。雖然他們孩子的簽證已經預約好，或者還在有效期內，也忍不住提心吊膽，每天都在關注相關新聞。還有幾位高中畢業已經獲得美國大學入學資格的學生，孩子們還在開心，家長們已經在忐忑不安於未來該怎麼辦。有的已經在着手做其他準備。

另外還有一個同學的孩子在美國讀高中，他預判到特朗普可能在簽證問題上出招，沒讓孩子假期回國。在慶幸之餘，他也忍不住感嘆自己一個普通人，就因為孩子到美國留學，碰到特朗普這個瘋子，差不多已經變成了中美問題專家。他感慨自己送孩子留學花錢不說，還要和美國政府鬥智鬥勇，要研究特朗普，弄得像參與了中美外交鬥爭一樣...…

類似這樣的情況，可不止中國在美留學的學生和家長們面臨，其它所有國家或地區在美留學的學生家長們都面臨。大家都心裏發慌。包括香港和台灣也是如此，所有當事者無不在密切關注相關消息。大家都希望特朗普不要再折騰，但是特朗普恰恰是個美版魔童哪吒，享受於與天鬥其樂無窮，與地鬥其樂無窮，與人鬥其樂無窮，大家都拿他毫無辦法。