習近平特朗普通話｜中美經貿談判桌上，台灣已是上桌的那道菜

美國總統特朗普和中國國家主席習近平6月5日晚進行了一個半小時的通話。過去一段時間來美國官員多次預告中美領導人本周將通話。因此這通電話並不出人意料。

根據中國官方發布的通稿和特朗普在社交媒體發布的通話內容，此次通話的最大進展是兩國經貿團隊將開啟下一步磋商。特朗普還特意提到「在稀土產品的複雜性方面不應該再有任何問題」，以及兩人互相邀請訪問。

一段時間以來，中美圍繞日內瓦協議的爭吵是美國指責中國未按約取消對關鍵礦產的貿易限制，主要指的是中國沒有放開稀土出口限制。中國指責美國倒打一耙陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，最核心的是AI晶片出口管制、禁止中國留學生赴美等。

習近平特朗普在通話中互邀對方訪問。圖為特朗普與習近平2019年6月29日在大阪會晤。（Reuters）

日內瓦協議的確寫明中國採取必要措施暫停或者取消針對美國的非關稅反制措施。但中國的稀土出口並不是單一針對美國的禁令，而全行業的禁令，並不算背離日內瓦共識。美國對華採取的晶片限制措施並未寫在協議之內，和日內瓦協議關係不大。

日內瓦會談已經完成了降低非理性關稅和建立經貿談判機制的使命，沒有解決更多的實際問題。習近平和特朗普都提到日內瓦會談更多是希望延續會談機制，而非交涉彼此違約。

習普通話後中美真正的談判才剛剛開始。下一步的談判將印證日內瓦談判達成的建立溝通機制的順利啟動。

從目前的形勢看，中國手中握有稀土王牌，美國手中握有晶片王牌。兩國都有籌碼。這背後有一個全新的事實。那就是中美之間任何一項共識的達成，都將是拉鋸式談判換來的，並不會從天而降。

早在2019年5月，中國國家主席習近平（左）考察稀土工廠，被解讀為報復美國前奏。（新華社）

中國的稀土王牌不會盡出，也不會只為撬動美國的晶片出口管控。4月中旬，中國向歐洲企業發放了少量許可。5月27日，中國官方召開中歐半導體上下游企業座談會，中國官方媒體公開報道中國或放鬆對歐晶片企業稀土出口。

中國的稀土出口禁令為什麼首先對歐洲開放，這是牽涉全球鬥爭形勢的一盤大棋，中國既要用稀土撬動中歐之間的合作，也要用稀土撬動中美下一步的談判。

特朗普說他和習近平的會談「幾乎完全圍繞貿易展開」，沒有討論任何有關俄烏或伊朗問題。但是在中國官方的通稿中，習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

習普可能的確沒有談其他的國際問題，但是兩人談了兩國除經貿之外的話題。台灣問題躍入習普經貿為主題的電話會談，潛台詞不言而喻——中美坐上了談判桌，台灣已經是上桌的那道菜。中美之間已經沒有單純的經貿談判，未來中美之間進行的必然是全方位的大政治談判。