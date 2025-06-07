全球供應鏈的轉移速度「超乎想像」

在中美貿易摩擦的動盪之下，跨國企業出於分散風險，追求生產韌性的考慮，正在對部分生產鏈供應鏈進行重新配置，追求密接生產已經迅速成為潮流。在這個供應鏈重構的過程中，受影響最大的是中國，因而中國也對這種供應鏈重構最為關注。那麼這種全球供應鏈的重構是否能夠成功呢？答案，現在已經越來越清楚，只要給予時間，大概率是能夠成功的。

在這方面，印度的例子是有說服力的。眾所周知，印度是跨國公司將產業鏈從中國外遷的一個重要目的地。由於印度的基礎設施建設與中國起碼有30年的差距，而且跨國企業在印度經常遭遇不愉快的經歷，這使得很多人不太相信，印度有朝一日將會取代中國在全球供應鏈上的部分位置。所以，有關「印度取代中國」的警告，在很長時間裏都被當作是一種危言聳聽，被人輕視。很不幸的是，這個警告正在日益兑現，而且全球供應鏈轉移的速度相當驚人。

從蘋果公司的手機生產來看，這種供應鏈轉移的速度就非常快。

2025年4月19日，中國重慶，蘋果專門店內展示 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max，吸引顧客探索最新機型。（Getty）

綜合市場研究機構Canalys以及投資機構GuruFocus的最新報告，2025年4月從印度出口至美國的iPhone手機數量，已經連續第二個月超越中國。4月對美國的出貨量按年激增76%，數量高達300萬台。相較之下，中國同期對美iPhone出口量，則是驟降76%，僅約為90萬台。

蘋果公司是從新冠疫情期間開始啟動印度的供應鏈建設，特朗普的對等關稅政策，更是堅定並強化了這一趨勢。從關稅戰的結果來看，目前iPhone手機未被列入加稅清單，但蘋果仍在快速將最終組裝環節轉移至印度，以規避潛在的風險。有分析甚至認為，蘋果公司可能在今年三月份就已提前佈局，通過「綠色通道」空運數百噸iPhone手機至美國。這種快速通關機制，使得印度在3月首度實現對美的iPhone手機出口量超越了中國，而在四月份，數據延續了這一趨勢。

有關未來的蘋果手機生產，GuruFocus進一步指出，印度的蘋果工廠正在擴大規模，2025年印度生產的iPhone手機將能向美國提供4000萬台的規模，大概能滿足美國市場所需的一半數量。2026年印度將能夠向美國市場出口6000萬台iPhone，那時將能滿足美國市場所需的80%左右。大約經過3年時間，美國市場所需的iPhone手機，將能夠全部從中國轉移到印度生產，滿足美國市場的全部需要。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

GuruFocus的報告認為，這一組數據至少表明了全球供應鏈轉移的速度和規模，修正了人們對於全球供應鏈的刻板印象：

第一，印度的製造業效率，要好於很多人對印度工廠比中國工廠落後很多年的刻板印象。跨國公司投資的印度工廠，效率和品質，實際可能與中國工廠不相上下，至少是差距不大。

第二，3月和4月份，印度iPhone手機出貨量的激增，表明了蘋果供應鏈的適應性是有潛力的，預計在今年的剩餘時間，印度的iPhone手機生產線仍有繼續擴產的潛力。

第三，跨國公司的供應鏈轉移非常快捷和迅速。大致在1-3個月的時間裏，就有可能將某地的產能全部轉移到另一地去生產。

第四，隨着中美貿易緊張局勢的加劇，蘋果公司正在遠離中國。這一點已經是確定的趨勢。

值得一提的是，據多家外媒在5月初的報道，蘋果CEO庫克（Tim Cook）在財報會議上表示，該公司預計，截至6月的季度內，在美國銷售的蘋果手機，大多數的「原產國」都會是印度。他同時堅稱，中國仍將是蘋果公司在美國以外銷售的大部分產品的生產地。庫克還表示，儘管今年年初特朗普關稅的影響「有限」，但蘋果公司依然可能蒙受經濟損失，關稅將會造成9億美元的成本增加。雖然有相關報道稱，特朗普仍然對庫克在印度而不是在美國生產iPhone手機依然感到不滿意，並且以關稅相威脅，但可以看出印度儼然已經成為蘋果公司在應對政治壓力時的「救生筏」。

1月20日，蘋果CEO庫克（Tim Cook）出席特朗普就職禮的午宴。（Getty）

據悉，庫克還在尋求與特朗普談判，並明確表述蘋果公司將會繼續在「印度生產」的道路上前進，並且印度將會是蘋果公司今後供應鏈的重點，這一點不會改變。此外，美國財長貝森特實際也支持在「印度生產」，他表示美國對印度徵收的關稅明顯低於中國，主要是因為印度雖然對許多商品徵收高關稅，但非關稅壁壘也相對較少，也沒有進行匯率操縱，印度的政府補貼也處於極低水平。貝森特還曾在美媒CNBC的電視採訪中提到，美國和印度在關稅談判上還是較為順利的，所以像iPhone手機的生產問題也比較好談。或許正是因為這樣的論調，讓蘋果這樣的公司，義無反顧地加碼對印度的投資。

安邦智庫（ANBOUND）的一位資深研究員指出，蘋果供應鏈戰略的轉移並不是一件令人奇怪的事情。中國的產業崛起，就源自於全球供應鏈的快速轉移，但中國很多人就是不相信，這種轉移能夠再度發生，所以認為蘋果這樣的跨國公司離開中國就「不行」了。遺憾的是，簡單的道理依然是道理，因為它就再度發生在眼前。

中美貿易戰中出現的緩衝期，並不代表貿易戰的結束。正如過去所指出的那樣，關稅戰不是特朗普的最主要議題，中美之間的大國關係才是特朗普的主要政治議程！問題其實恰恰就在這裏，因為中美之間大國關係的建立，實質上困難重重，在中美雙邊都存在着障礙，這意味着中美貿易也不可能不受到持續的衝擊和影響，不斷存在反覆。

殘酷的現實明確在預警，即使中美雙方的巨大分歧能夠被暫時克服，但逆全球化和地緣政治對全球供應鏈帶來的影響，也無法在短時間消解或逆轉。在這種背景下，目前全球企業都在關注自己的商業模式在長期發展中可能會面臨的風險，不得不重新審視自己應該在哪裏生產？在哪裏購買零部件和產品？那些源自外部的壓力，意味着跨國公司無論大小，自身供應鏈除了要儘可能變短並且區域化之外，也必須要考慮更富有彈性、選擇性以及更具韌性。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右）與美國財長斯貝森特（Scott Bessent，中）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行中美雙邊會談時交談。（Reuters）

這一切必然會聯繫到安邦智庫提到的跨國公司理論——「密接生產」。「密接」的意思，包含有兩個層面——地理空間層面和社會環境層面，企業應該選擇的是，在衝突和矛盾儘量少的空間區域，部署和組織生產。對於像蘋果公司這樣的跨國企業而言，印度市場的確具備了這樣的特徵，即使不是絕對完美，但也在這一階段也相對更安全。

值得注意的是，全球供應鏈重構對中國的衝擊不言而喻。不管是因此而「逼迫」一部分產業鏈條從中國轉移出去，還是減少未來的外商對中國投資，這兩種情況都會削弱中國在全球產業鏈和供應鏈中的市場地位。雖然短期內中國在全球供應鏈中的地位尚無法完全被替代，但隨着逆全球化長期化以及中美博弈的持久化，這種全球供應鏈移出中國的情況一定會越來越多，並且成為可確定的趨勢。

最終分析結論：

有關「印度取代中國」的警告常被當作是一種危言聳聽，被人輕視。很不幸，這個警告正在兑現。蘋果供應鏈戰略出現的重大轉折，就是一個鮮明的例子！值得注意的是，跨國公司的供應鏈轉移速度實際非常快捷。1-3個月的時間，就有可能將一個地方的產能全部轉移到另外一個地方。

本文原載於2025年6月3日的安邦智庫每日經濟欄目

