美國「穩定幣法案」背後有何戰略意義？

近期，美國參議院以66票贊成、32票反對的表決結果，通過推動《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（簡稱「GENIUS法案」）的下輪立法程序，為美國建立完善的穩定幣監管框架邁出關鍵一步。儘管該法案後續還需要通過參議院全體通過、眾議院審議等法律程序，但毫無疑問的是，穩定幣監管正被美國國會重新重視並逐漸走上正軌。與此同時，香港立法會通過了《穩定幣條例草案》（以下簡稱香港《穩定幣條例》），開啟了香港穩定幣元年。

這些穩定幣法案背後的戰略意義是什麼呢？

首先，我們需要明白穩定幣是什麼。穩定幣屬於加密貨幣的一種，但價值錨定法定貨幣（通常是美元）或者穩定的資產，因此相較於比特幣等傳統高波動的加密貨幣價格更加穩定。此外，利用加密貨幣的區塊鏈技術，穩定幣可以實現快速、低成本的交易，跨境支付成本遠低於傳統金融系統。可以說，穩定幣兼具加密貨幣和傳統貨幣的優點，是銜接去中心化金融和傳統金融的橋樑，被廣泛應用於交易所買賣、跨境支付、價值儲存以及分散金融（DeFi）等場景，是數字經濟的重要基礎設施。

香港政府在憲報刊登《穩定幣條例（生效日期）公告》，指定今年8月1日為《穩定幣條例》實施日期。（政府新聞網）

鑑於穩定幣的這些優良屬性，近年來穩定幣市場規模迅速增長。根據Chainalysis和CoinMarketCap的數據，全球穩定幣市場總值從2020年的約200億美元增長到2025年的超過2320億美元，年複合增長率（CAGR）約為63%。Outlier Ventures預測，到2028年，穩定幣市場總值可能達到2.8萬億美元。穩定幣在支付場景中的應用越來越普遍。2024年，全球穩定幣鏈上交易量達到27.6萬億美元，超過Visa（14.1萬億美元）和Mastercard（9萬億美元）的年度交易量總和。

值得注意的是，穩定幣在跨境支付中的份額增長顯著。2024年，穩定幣佔全球跨境支付交易量的約10%，較2023年的7%進一步上升。由於本地貨幣波動風險較大，非洲、拉美、東南亞等新興市場對穩定幣的需求尤其強烈。2024年，全球約13億無銀行賬戶人口中有10%通過穩定幣接觸金融服務。

雖然穩定幣這些年發展迅速，但相關監管卻一直處於滯後狀態，使之成為金融系統的重要風險之一。在GENIUS法案之前，美國一直缺乏一個統一的穩定幣聯邦監管體系。美國部分州監管機構，如紐約金融服務部提出指導規則，要求美元穩定幣必須1∶1全額儲備、及時贖回並經第三方審計，但聯邦層面並未形成共識。

2023年美國金融穩定監督委員會（FSOC）的報告警示，穩定幣可能面臨類似銀行擠兑的風險，並建議國會盡快立法規範穩定幣和非證券數字資產市場。而在此之前，已有多起行業風險事件暴露了監管真空的弊端。2022年5月，穩定幣龍頭——算法穩定幣「泰達幣」（TerraUSD，UST）失去錨定並崩盤，導致約600億美元市值瞬間蒸發。2022年11月，加密貨幣交易所FTX破產，重創加密貨幣投資者信心。這些事件促使立法者和監管者制定規則，降低穩定幣交易風險並促進穩定幣創新發展。

2022年5月，穩定幣龍頭——算法穩定幣「泰達幣」（TerraUSD，UST）失去錨定並崩盤，導致約600億美元市值瞬間蒸發。（資料圖片）

在對穩定幣的監管需求日益增加的背景下，當前全球已有多個國家通過本地化穩定幣和監管框架，挑戰美元穩定幣的壟斷地位。2024年6月，歐盟《加密資產市場法規》正式生效，2025年1月全面實施，為穩定幣設定了嚴格的許可、儲備和披露要求。歐元掛鈎穩定幣（如Circle的EURC、Stasis的EURS）雖市場規模較小，但在MiCA支持下成長迅速，在歐洲和DeFi場景中被廣泛應用。

2024年，新加坡通過《支付服務法案》為穩定幣提供清晰監管框架，本地發行方如Paxos、Ripple等推出美元和新加坡元掛鈎穩定幣，服務於亞洲DeFi和跨境支付市場。阿聯酋中央銀行則在2024年批准了迪拉姆掛鈎穩定幣AE Coin，成為首個受央行監管的本地穩定幣，並將其整合進本地銀行系統。還有，香港最近通過的《穩定幣條例》，將鞏固香港國際金融中心地位，促進人民幣國際化。這些訊息都反映了各國在「爭分奪秒」地發展穩定幣。

美國自然不能落後，因此才有了GENIUS法案，為美國的穩定幣市場確立統一的監管架構。GENIUS法案規定，穩定幣發行人須以1∶1比例用美國國債、現金、存款、回購協議等高流動性資產儲備完全背書。此外，發行人需定期披露儲備結構並接受審計，監管機構禁止算法機制穩定幣發行，並要求大型科技公司發行穩定幣必須滿足嚴格的金融風險和隱私保護條件。總體來看，GENIUS法案為穩定幣發牌、資產備付、反洗錢、消費者保護等方面設定了詳細要求，是美國聯邦層面首次建立的穩定幣法律框架。

5月19日，美國參議院以66票贊成、32票反對的表決結果，通過推動《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（簡稱「GENIUS法案」）的下輪立法程序。（Reuters）

作為穩定幣領域的里程碑事件，GENIUS法案必將對美國乃至全球數字資產格局和金融市場產生深遠影響。GENIUS法案的共同起草者克爾斯滕·吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）曾指出，法案不僅有助於保證穩定幣創新留在美國本土，還將「加強對消費者的保護，並重申美元的主導地位」。其中最後一點在當前去美元化的趨勢下尤其重要。

特朗普再次入主白宮以來，對等關稅政策和財政赤字等問題打擊了資本對美元的信心，美元趨向於走軟，資本流向歐洲和新興市場，去美元化趨勢明顯。在這一背景下，穩定幣可能成為美元霸權的救星。當前市面上絕大部分的穩定幣與美元掛鈎。在本幣不穩定的國家，穩定幣可以顯著降低這些國家獲取美元或穩定資本的成本，因此可能大大促進美元在全球範圍內的使用。截至2025年，美元掛鈎穩定幣市場總值超過2320億美元，其中Tether（USDT）市值約1430億美元，USD Coin（USDC）約580億美元，佔穩定幣市場份額的89%以上。

渣打銀行的最新研報預測，一旦美國國會通過GENIUS法案，穩定幣供應將在未來4年內增長近10倍，屆時穩定幣交易將佔外匯現貨市場交易量的10%，遠高於目前的1%。美聯儲官員也指出，「約99%的穩定幣市值與美元掛鈎，意味着加密資產實際上是以美元進行交易的。因此DeFi世界交易的任何拓展可能只會強化美元的主導地位。」由此可以看出，通過數字領域的美元擴張，美國或許可以挽回美元在傳統金融領域的「失地」。

2025年6月5日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會晤來訪的默茨（不在圖中）。（Getty）

GENIUS法案不容忽視的另一個政策意義是彌補美國國債的需求缺口，為維持美國財政的可持續性「另闢蹊徑」。穩定幣除了與美元掛鈎以外，另一個重要的價值錨定就是美債，因此穩定幣在全球的廣泛使用，對於拉動美元需求將起到巨大作用。當前市場對美國財政赤字擴張和債務償還能力廣泛擔憂，美債因此遇冷、收益率飆升。

2025年，美國將有9.2萬億美元的國債到期或需要再融資，佔總債務的25.4%，這一龐大的供應量嚇退了海外買家。在5月21日舉行的美國國債拍賣會上，160億美元的20年期美債收益率高達5.047%，反映買家興致寥寥。有機構預測，到2028年，穩定幣市值可突破2萬億美元，為美債市場注入1.6萬億美元流動性。到2030年，穩定幣發行方可能成為美債最大的非主權買家，彌補中國等主權國家對美債的拋售。

總的來看，宏觀壓力下，美國推動GENIUS法案不僅是促進本土金融創新，更是貨幣與財政戰略的深度調整。穩定幣的監管制度不只是表面上數字資產市場的技術治理問題，而是維護美元體系穩定、維繫美債市場流動性乃至重塑全球貨幣體系主導權的關鍵工具。值得注意的一點是，考慮到美元在數字金融市場的廣度與深度，與香港等國際金融中心的同步立法相比，美國通過GENIUS法案展現出更強烈的戰略意圖，也更加強勢，因此未來可能出現因廣泛採用美元穩定幣帶來的「數字美元化浪潮」。

最終分析結論:

GENIUS法案不僅為穩定幣提供了制度託底，更將其上升為國家金融與貨幣戰略的一部分。它既是對美元全球地位的數字化鞏固，也是對財政赤字壓力的結構性回應。在全球競逐數字金融話語權的時代，美國正借穩定幣重構其霸權工具箱。

本文原載於2025年6月4日的安邦智庫每日金融欄目

