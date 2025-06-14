洛杉磯騷亂 ｜ No Kings抗議日迎小高潮　特朗普愈「演」愈亢奮

加州洛杉磯、紐約曼哈頓等地針對非法移民展開執法行動，引發了街頭對峙和衝突。特朗普政府動用「叛亂條款」派兵鎮壓洛杉磯移民抗議，加州則堅持地方自治權不退讓。在這場移民政策引發的正面對撞中，洛杉磯已不再只是一座城市。

騷亂正在全美擴散，在芝加哥、在西雅圖、在亞特蘭大、在奧斯汀，很多美國城市抗議者在聚集，街頭汽車在燃燒。而就在6月14日，周六，一場席捲全美的抗議活動也將舉行，主題就是「不要國王」（No Kings）。



6月14日，還是特朗普79歲的生日，也是美國陸軍建軍250周年。這一天，一邊是特朗普任內首次舉行他心心念唸的盛大閲兵式。這將是一場號稱幾十年來美國最大規模的一場閲兵式，據悉，美國所有現役陸軍師都將參與。屆時，150輛戰車、50架飛機、6600多名士兵將參加閲兵式。一邊是聲勢浩大的No Kings抗議活動，街頭會發生怎樣的騷亂還不得而知，會否有暴力的升級亦不得而知。冰凍三尺非一日之寒，美國人的憤怒在不斷累積，政治越來越極化，社會越來越撕裂。

這次騷亂的直接導火索自然是是聯邦移民執法行動，但其根本原因植根於美國社會長期積累的多重結構性矛盾。首當其衝看見的是， 政治制度危機：聯邦與州權博弈突破憲政慣例；這其中當然有社會公平危機：種族矛盾+貧富分化點燃了底層怒火。

此次騷亂，成為美國政治極化、社會撕裂和聯邦制危機的集中爆發點。但坦白說，騷亂之後解決問題嗎？不會！聯邦與州權博弈還會繼續，種族矛盾、移民問題還會繼續，更別說貧富分化在全球化反噬下會更加加大。基於此，洛杉磯騷亂事件更像成為了特朗普精心策劃的政治舞台，其言論、軍事部署和輿論操控均服務於個人政治敘事，強化其強人形象。

2025年6月11日，美國知名零售企業沃爾瑪（Walmart）的後人克里斯蒂・禾頓近日在《紐約時報》登廣告，號召美國民眾在14日（周六）上街向美國總統特朗普（Donald Trump）施政表示不滿，參與「不要國王」（No Kings）的遊行示威。（網絡圖片）

特朗普「表演」的核心手段是煽動性言論與軍事化行動。特朗普將抗議者描述為「揮舞外國國旗的暴徒」，聲稱騷亂是「對美國主權的全面攻擊」。 將抗議者定性為「外國勢力支持的暴徒」，指責其揮舞墨西哥國旗是「叛國行為」，呼籲嚴懲「叛亂分子」。他公開辱罵抗議者為「畜生」，並將焚燒國旗行為與「叛國」關聯，呼籲判處監禁。

這種修辭將移民問題上升至國家安全層面，迎合保守派選民對「邊境危機」的焦慮。抗議者佩戴口罩的言論，暗示「隱藏犯罪身份」，迎合了保守派對「隱蔽威脅」的恐懼心理。同時，高調軍事部署強化權威形象。特朗普未經加州州長紐森同意，繞過州政府強行派兵，直接下令向洛杉磯部署2000名國民警衛隊，並出動現役海軍陸戰隊。

此舉刻意展示聯邦權力對「失控州」的壓制。國防部長赫格塞思還宣稱國民警衛隊和海軍陸戰隊的部署將持續60天,，聲稱是為「震懾暴徒」，實則維持事件熱度。據FOX民調，共和黨對其移民政策支持率高達93%，行動雖遭民主黨反對，但成功動員了保守派選民。

特朗普如此勞師動眾的大秀一把，有其政治目的。首先，當然是藉機推動強硬移民政策。騷亂起因於移民與海關執法局（ICE）在洛杉磯拉美裔社區突襲抓捕44名非法移民，這是特朗普1月就任後「每日逮捕3000人」政策的落實。衝突爆發後，特朗普將抗議扭曲為「外國勢力入侵」，為擴大ICE執法權鋪路。

2025年6月13日，美國加州洛杉磯示威者在聯邦大樓外跳舞，舉著墨西哥國旗。安全部隊成員在大樓外站崗。（Reuters）

其次打擊政治對手，塑造「救世主」人設。特朗普多次指責加州州長紐森和洛杉磯市長巴斯「無能」，聲稱若非自己派兵「洛杉磯已被燒燬」，甚至翻出年初山火事件批評其救災不力。 不斷將騷亂歸咎民主黨政策失敗。抨擊加州「庇護城市」政策縱容非法移民，指責州長紐森和市長巴斯「無能」，稱「若非聯邦介入，洛杉磯已被燒燬」。翻出2025年初洛杉磯山火事件，強化民主黨「治理無能」的敘事，轉移自身責任。一手製造「聯邦拯救失控州」敘事邏輯。宣稱「解放洛杉磯」口號，將軍事幹預包裝成「恢復法治」的正義行動，呼應「美國優先」競選話語。

還將「解放洛杉磯」口號的政治化。特朗普宣稱要「讓洛杉磯自由、安全」，將聯邦干預包裝成「解放被犯罪侵佔的城市」，呼應其「美國優先」的競選話語。這些自然都是為中期選舉蓄力。全美30城隨後爆發聲援洛杉磯的示威，特朗普警告將在6月14日閲兵式上用「強大武力」鎮壓抗議，進一步煽動對立。可見，特朗普其實是在加碼。他公開表示將「在各地部署軍隊」，不僅毫無降温姿態，反而主動製造對抗。

2025年6月13日，美國華盛頓特區國會山，抗議者突破圍欄後，一名安全部隊成員在現場站崗。（Reuters）

毫無疑問激化聯邦與州權矛盾，分化民意。 刻意挑戰加州自治權。強行調兵觸發加州政府起訴聯邦「違憲」，22個民主黨州長聯合聲援紐森，將事件升級為「聯邦暴政」象徵。 紐森威脅「停止繳納聯邦稅」（加州年淨貢獻800億美元），特朗普則以削減撥款反擊，央地矛盾成為輿論焦點。

保守派將加州訴訟視為「民主黨包庇非法移民」，支持特朗普「捍衛憲法權威」。社交媒體上「新內戰」標籤熱傳，強化「國家危局需強人」的認知。如此一來，民意呈現明顯黨派分化，54%支持聯邦行動，46%反對，特朗普基本盤更趨穩固。

2025年6月13日，美國加州洛杉磯一名示威者舉起寫着「士兵回家」的標語牌和美國國旗，抗議聯邦移民清掃行動。（Reuters）

可以看到，主流媒體聚焦焚燒警車、投擲石塊等畫面，掩蓋ICE突襲引發社區恐慌的根源。 炒作被捕者中「80%為非公民」，暗示騷亂由「外國勢力主導」，為收緊移民政策鋪路。 放大了暴力鏡頭掩蓋政策爭議。這也顯然是操縱輿論場，轉移國內矛盾**

不得不說，從現下看「表演效果」，洛杉磯騷亂這場社會危機，實則被特朗普轉化為強化個人政治敘事的機遇。通過強硬姿態、輿論操控和聯邦權力的極限運用，特朗普鞏固了核心支持者，還為中期選舉蓄力了。

特朗普通過騷亂實現了三重目標：其一，鞏固權威形象以「平叛者」姿態強化強人標籤；其二，選舉動員：將移民問題推向全國議程，為共和黨中期選舉造勢； 其三分化對手：迫使民主黨陷入「維護州權」與「譴責暴力」的兩難，削弱其道德高地。華盛頓郵報都刊文表示，在特朗普的執政框架中，「緊急狀態」早已不只是應對危機的工具，而成為塑造危機、穩固權力的政治手段。

2025年6月12日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsome）在加州出動國民警衛隊一事出蔣聽證會後向媒體講話。（ Reuters）

在這位總統的政治賬本里，衝突本身就是手段。他向來主張強硬執法，而抗議帶來的混亂，正好為他的「鐵腕維穩」創造了輿論空間。他的目標不是安撫，而是激化。他要的，不是和平，而是對立——只有在持續衝突中，他的角色才足夠突出，他的支持者才會不斷聚攏。在這個劇本里，抗議愈烈，特朗普就愈顯強硬。而這一邏輯背後，是他對美國撕裂現狀的清醒利用。

特朗普成功將洛杉磯騷亂轉化為一場服務於其政治野心的「危機表演」：以「平叛」之名行「集權」之實，以「愛國」之名掩「分裂」之實。然而，這種表演加劇了聯邦與州的對抗，將移民政策爭議推向憲政危機邊緣，其代價可能是美國社會更深的裂痕。然而，這一定會以加劇社會撕裂為代價：聯邦與州權衝突觸及憲政危機，經濟受損、國際形象滑坡。短期「加分」背後，是美國民主制度更深的系統性危機。若特朗普繼續以「平亂」之名行「黨爭」之實，騷亂終將從「政治舞台」演變為國家分裂的導火索。