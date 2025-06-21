日本電子巨頭如何發展養老產業？

人口老齡化是許多國家迫在眉睫需要面對的現實，也是一個全球性的重大挑戰。目前，日本已經是世界老齡化率最高的國家。截至2024年，65歲以上人口比例高達29.3%，75歲以上人口佔比16.8%，80歲以上人口佔比10.4%。由於養老產業規模大以及前景好，日本不少大公司競相佈局。其中，索尼和松下兩家電子巨頭結合自身的業務領域和科技實力，發展出獨具特色的養老產業模式。

2014年，索尼成立SonyLifecare，作為索尼金融控股旗下獨立運營主體，專注養老服務領域。之後，索尼併購加速規模化佈局。2017年收購擁有28所養老院的專業養老公司，快速補足運營經驗與設施網絡，實現從「單點試錯」到「連鎖化運營」的跨越。截至2020年，已在東京及周邊開設多家高端養老院，單院規模達66間房（埼玉縣項目）。

和索尼相比，松下則更早入局，已在養老產業深耕多年。1998年，松下設立「松下Age free服務」子公司，專注養老產業，2016年更名為松下Age free株式會社，開始推動規模化服務網絡構建。截至2020年，松下在日本已建成66個高齡者住宅和養老院、184個護理服務點、124間看護店鋪，並完成2.9萬件適老化改造，形成覆蓋全國的養老服務網絡。

2024年10月16日，在日本千葉舉行的Ceatech電子展上的松下（Panasonic）標誌。（Getty Images）

那麼，這兩家電子巨頭發展養老產業的共同特色在哪呢？根據安邦智庫（ANBOUND）研究人員的梳理與歸納，主要可以分為三方面。

一是定位高端化服務，實現差異化佈局。不同於普惠的公共養老，兩大電子巨頭雖然佈局養老產業的側重點不同，但是都主要集中於高端化養老，提供高標準化服務。比如，松下Age free株式會社位於東京郊區的一所高端養老院，共有36個可供入住的房間，面積在18平米到25平米之間，可以接納單身者或者夫婦入住，部分房間配有廚房和浴室，樓裏也有公用浴室，並提供個性化的介護服務和餐飲服務。

不過，這個養老院的入住費用也不菲。以最小的單人間為例，除了入住時需要交納數十萬日元的費用外，每月的費用約為24萬日元到28萬日元，如果需要清掃、洗滌等服務，需要額外收費。索尼也是如此，其在埼玉縣的養老院單人間月費約40萬日元，雙人間月費達76萬日元，定位日本高收入退休人群，設施配備護理師、理療師，並提供個性化餐飲、活動空間（如麻將室、書法區）。

截至2024年，日本65歲以上人口比例高達29.3%，75歲以上人口佔比16.8%，80歲以上人口佔比10.4%。（Getty）

二是結合本公司優勢，進行適老化改造。兩大電子巨頭都積極使用本公司產品與技術，並進行適老化改造，挖掘與提升公司產品的市場。其中，松下從整體空間設計到產品裝配細節，都充分考慮了銀髮族的特殊需求。例如，櫥櫃枱面邊緣比普通櫥櫃延伸出更多空間，方便使用輪椅的人進出和操作；扶手採用木質設計，觸感更佳，且在不同空間內的安裝角度經過精心設計；牆面和地面使用防滑環保材料，快速鋪裝完成局部改造。

此外，松下研發出了智能坐便器、摺疊淋浴椅、電動分離牀等適老產品。其中，智能電動牀PN-CG51M，具有起背緩壓技術和防水防滑紋理，能夠有效緩解臟器壓力並提升卧牀時的舒適度；直形手杖如松下康養直形手杖PN-GY04A(B/K)，採用防滑底座和軟性橡膠材質，提升行走時的安全性。而索尼則是將全部商品將進行適老化適殘化改造。

2023年，索尼就表示，將在2025年度之前，原則上把所有商品和服務都調整為對殘障人士和老年人友好的規格，提高使用方便性。另外，索尼在商品質量標準中設置了「考慮到不易辨別顏色的人，應同時在遙控器的4色按鈕上註明文字」等照顧殘障人士和老年人的項目。2025年度之前，包括電視、音響、相機和智能手機在內，幾乎所有主要商品均會對此實現支持。預計相關品類將達到數百種（不包括小型配件）。

日本一家養老院（資料圖片）

三是依託數字化賦能，提供智慧化服務。依託自身的數字化技術的優勢，兩大電子巨頭引入各種監測系統，保護老年人的安全，確保最好的養老狀態。比如索尼依託自身技術優勢，在養老院中引入智能健康監測系統。一方面睡眠與生命體徵監測。通過智能牀墊或天花板傳感器即時追蹤老人心率、呼吸及活動狀態，生成健康數據報告，異常情況自動預警；另一方面，遠程醫療終端服務。支持視頻問診、血壓/血糖自動測量，數據同步至醫療中心，減少外出就醫頻率。此外，物聯網與安全防護。通過在鞋、揹包中嵌入傳感器，即時追蹤失智老人的位置；智能服裝（如Hamon品牌）監測生命體徵並自動報警。

相比而言，松下略有不同。松下在主卧室配置深眠爽醒系統，通過智能監測系統設置舒適的睡眠環境，傳感器通過分析心率、呼吸頻率和睡眠階段，提供最佳的睡眠環境。此外，安全防護。3D人體姿態感應儀預判跌倒風險，智慧安全用電系統保障用電安全，定位胸牌（如「香囊」設計）實現老人活動軌跡追蹤。最後，提供生活便利。智能魔鏡支持對講、娛樂功能，智能終端整合醫療、社交等服務，提升生活便捷性。

綜上所述，日本電子巨頭根據其國內嚴重人口老齡化的客觀事實，提前佈局養老產業，從而形成自己獨特的養老產業模式，主要表現在三個方面：一是定位高端化服務，實現差異化佈局；二是結合本公司優勢，進行適老化改造；三是依託數字化賦能，提供智慧化服務。

當前，中國與日本有同樣的問題，甚至比日本更嚴重，一方面中國人口老齡化具有規模大、速度快和未富先老等特點；另一方面中國製造業面臨內卷外堵的不利宏觀經濟發展環境。因此，當前，中國製造業相關企業可以結合國內人口老齡化實際情況，充分借鑑與學習日本電子巨頭發展養老產業的模式，並進行創造性發展，形成具有自身特色的養老產業模式，進而挖掘與提升公司產品的市場，實現公司營收的新增長。

最終分析結論：

作為世界老齡化率最高的國家，日本電子巨頭提前佈局養老產業，從而形成自己獨特的養老產業模式，主要表現在三個方面：一是定位高端化服務，實現差異化佈局；二是結合本公司優勢，進行適老化改造；三是加快數字化賦能，提供智慧化服務。因此，中國製造業相關企業可以結合國內人口老齡化實際情況，充分借鑑與學習。

本文原載於2025年6月12日安邦智庫的每日經濟欄目

