印度城市全球最具增長潛力？

聯合國預測，到2050年全球68%的人口將生活在城市中，未來十年將有約25億人遷入城市，城市將成為全球發展與經濟增長的關鍵引擎。2024年，英國房地產諮詢公司第一太平戴維斯（Savills）發布《韌性城市：增長中心指數》報告，指出亞洲，尤其是印度城市正成為全球最具增長潛力的城市群體。

該指數覆蓋了全球230個GDP超過500億美元的城市，評估維度包括經濟基本面、知識與科技、ESG指標以及房地產發展，重點關注城市在外部衝擊下的韌性與可持續性。2024年榜單前15名中有14個亞洲城市，印度佔據5席，4個城市躋身前10，班加羅爾更位居首位。相比之下，中國同樣有五個城市上榜，但整體增速略遜，儘管其GDP總量普遍更高。

印度上榜城市包括：班加羅爾、德里、海得拉巴、孟買、加爾各答，位列1、3、5、8、11位；而中國城市有深圳、廣州、蘇州、武漢、東莞，分列第4、7、12、14、15名；越南的胡志明市和河內也表現強勁，分列第2和第6位。

一列地鐵列車經過印度班加羅爾Cubbon公園附近的一條道路。（Getty）

作為印度第三大城市和卡納塔克邦首府，班加羅爾常住人口超1300萬，是印度最具全球化特徵的科技城市。2023-24財年（2023年4月1日至2024年3月31日），班加羅爾名義GDP約為1300億美元，佔卡納塔克邦43.65%的GSDP（印度特有的邦GDP的縮寫）。其所在邦GSDP年增長10.2%，遠高於全國平均值8.2%。凱德印度信託2024年年度報告，預計到2035年，班加羅爾將維持年均8.5%的GDP增速。「印度硅谷」的地位使其成為全球IT外包、軟件開發與初創企業的首選地，每年吸引50-60億美元的外國直接投資。城市擁有逾2.5萬家IT公司，包括微軟、Google、英特爾（Intel）、高盛等設有研發中心，吸引大量國內外人才。過去十年，班加羅爾人口由540萬增長至超千萬，擁有全國34%的科技人才，其中48%的IT從業者為本科及以上學歷。強勁的人口流入、科技產業集聚和中產階層崛起，正在重塑城市消費結構與房地產格局。

海得拉巴，印度南部的IT與生物科技中心，擁有「海得拉巴訊息技術工程城市」（HITEC City）等高科技園區。人口約680萬，是印度第六大城市經濟體。微軟、谷歌、亞馬遜等在此設立研發中心，製藥產業高度發達。根據特倫甘納邦政府的數據，2023-24財年GDP達950億美元，增速達11.9%。

加爾各答是印度東部經濟中心，人口約640萬，人口年增長率約為1.76%，是印度第五大城市經濟體。傳統強項為重工業和機械製造，現已轉型為新興IT基地，在Salt Lake Sector V和New Town區域聚集了眾多IT公司和科技園區。根據西孟加拉邦的統計數據，2023-24財年GDP達1500億美元，增速11.54%，人均GDP為14348美元。

加爾各答的DLF IT Park（資料圖片）

除了以上榜單裏高速發展城市，這裏不得不提另外兩個高速發展的城市，欽奈和科欽。欽奈是印度的第四大城市經濟體，被稱為「印度底特律」，印度最大的汽車和電子出口基地，佔全國汽車產量30%；印度重要的IT和BPO中心，擁有多個軟件科技園區，如Tidel Park。人口約890萬，GDP達1439億美元，增速11.54%。科欽是印度新興的二線增長城市，位於印度南部阿拉伯海沿岸，依託港口和國際貿易快速發展，吸引全球投資，成為印度供應鏈的重要節點。

從數據來看，儘管中國城市在GDP總量上遙遙領先，但印度城市憑藉更高的增速和人口紅利表現出更強的增長潛力。中國深圳GDP約4734億美元，增速6.0%；蘇州約3600億美元，增速4.5%；武漢約2800億美元，增速5.7%；東莞，約1586億美元，增速2.8%。相比之下，印度主要城市普遍維持在10%以上的增長率，顯示出更強的擴張勢能。

第一太平戴維斯報告強調，其增長中心不僅關注GDP規模和增速，更關注人口紅利、家庭財富增長、城市吸引力與產業韌性。具體包括：經濟指標主要考察2033年GDP總量（未來第十年）、增速及信用評級；人口指標是十年人口與移民增速、勞動力比例；財富指標包括人均GDP提升、年均收入7萬美元富裕家庭數量增長；科技與ESG指標包括高等教育資源、可持續發展能力；房地產活力包括城市擴張空間與消費能力。印度上述高增長城市的共同特徵在於高科技驅動、年輕人口紅利、強勁的外資吸引力與城市功能多元化。

2024年2月1日，印度孟買，Chhatrapati Shivaji Maharaj國際機場中，一名男孩隔著玻璃往向遠方。（Reuters）

過去，孟買與德里是印度經濟軸心，但近年來，班加羅爾、海得拉巴、加爾各答、欽奈、科欽等東南部城市崛起迅猛，代表着「新城市邏輯」，即以訊息技術、先進製造與創新產業為引擎，打造更開放、更外向的城市生態系統，吸引投資與人才加速聚集。與此同時，這些城市的發展還拉動了城市基礎設施建設、房地產繁榮與服務業擴張，帶動整個區域的現代化轉型。

2024年，微軟宣佈撤出上海研究院的AI實驗室，將全球AI與物聯網研究重點轉向印度，並在班加羅爾與海得拉巴新設實驗室。截至2025年，微軟在印度已擁有逾2萬員工，並計劃培訓1000萬AI人才。在製造與出口方面，欽奈、科欽、加爾各答等港口城市亦因全球供應鏈重組而受益，成為產業外遷的重要承接地。

未來十年，亞洲城市將繼續成為全球經濟競爭的主戰場，尤其是擁有年輕人口、高速城鎮化和高技術產業基礎的印度城市，在「增長中心」的評比中表現搶眼。第一太平戴維斯預計，到2033年印度主要城市GDP將增長68%以上。

在城市經濟與產業競爭中，韌性與可持續性已超越傳統規模邏輯，成為新一代城市成長力的核心指標。印度城市的集體崛起，不僅是「人口紅利」的兑現，更是數字化、全球化與技術產業共同驅動下的新增長範式。

最終分析結論：

印度城市的集體崛起在未來十年將成為全球經濟增長的核心動力。班加羅爾、海得拉巴、加爾各答等城市憑藉其高科技驅動、強勁的外資吸引力和年輕的人口紅利，表現出較高的增長潛力和經濟韌性。這些城市正逐步超越傳統的經濟中心，成為全球經濟格局中的新興增長極，對全球投資、技術創新和產業轉移起到重要作用。

本文原載於2025年6月15日安邦智庫的每日經濟欄目

