伊以戰爭：3日開戰變停火　特朗普已成「影帝」｜Jack Talk・去片

德黑蘭時間6月22日至24日，三日之間，美國就從「史上首次轟炸伊朗」變成「伊朗、以色列12日戰爭的和平締造者」。

作為劇情主角的特朗普（Donald Trump）到25日還在荷蘭海牙的北約峰會上繼續演出這套「戰爭與和平」的劇目，一方面將自己轟炸伊朗的決定類比為美國向日本廣島和長崎投下原子彈促成第二次世界大戰結束一般的偉大成就，另一方面又在記者面前描繪23日晚伊朗「象徵式」攻擊卡塔爾美軍基地前如何預先知會美國：「他們很棒，先警告了我們，他們說：『我們將會發射（導彈），一點鐘方便嗎？』」

目前，伊以停火明顯能夠維持。美、伊、以三方都說自己贏了。人們最關心的是：美、以這一輪轟炸之後，伊朗的核計劃到底受到了多大的破壞，伊朗還有沒有能力在短期內提煉出核武級別的濃縮鈾甚至核武？

美國國防部的初步評估被CNN公開，指美國只將伊朗核計劃進程押後了幾個月，與特朗普「徹底摧毀」的言論有極大差距。但其後美國中情局（CIA）反稱伊朗核計劃遭到了嚴重破壞，而以色列情報和特勤局（Mossad）跟伊朗外交部的發言人都有同一表態。到底該相信誰？特朗普又是否能奧巴馬、拜登之所不能，一手解決了糾纏數十年的伊朗核問題？