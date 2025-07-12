近日，美國勞工統計局公布的6月份的非農就業報告顯示，非農就業人數新增14.7萬人，不僅大幅超出10.6萬人的市場預期中值，也高於向上修正後的五月的數據14.4萬人，展現了其勞動力市場驚人的韌性，進一步表明了其經濟的強勁情況。

州政府和教育、醫療保健行業的顯著增長是此次非農就業數據超出預期的主要驅動力。州政府新增就業崗位4.7萬個，其中教育領域佔主導，增加4萬個；地方政府教育部門繼續擴張，增加2.3萬個；醫療保健行業新增3.9萬個；社會援助行業也增長1.9萬個。

另外，美國的6月份的失業率看起來也令人鼓舞，下降到2月以來最低水平，為4.1%，與自2021年10月以來首次上升到4.3%的預期相比，當時該國仍處於疫情動盪之中。

美國過去一年的每月新增非農就業人數。（Trading Economics）

實際上，值得補充解釋的是，世界不存在絕對就業那一說。就美國而言，一般的規律是，只要失業率是在4%左右，就已經約等於是「全體就業」了。在美國那樣的社會，總會有人會基於生活方式、信仰以及身體原因而選擇拒絕就業。

即便如此，「雞蛋裏挑骨頭」的事兒還是總會發生。針對任何最輝煌的數據，美國的政治站位媒體或研究機構也還是能解讀出缺點和問題，如CNN有關的報道標題就是「6月就業報告中隱藏的壞消息」。不過，真正應該警惕的是誤判的發生。我們清楚地記得不久前發生的兩件事就是證明。

1、在4月份特朗普宣佈貿易政策後，歐洲資金認為歐洲是充滿希望的，而美國將會發生通貨膨脹以及各種不可預測的事情。因此，全球資金將大舉撤離美元和美債等傳統避險資產，華爾街的股市動盪不安，股票指數大幅下跌，美國資本市場被認為是「完蛋了」。

2、在5月底，美國銀行業巨頭以及銀行家言論的一系列重大擔憂，幾乎都反映了美國銀行體系面臨崩潰，危機再現，甚至可能跌入萬劫不復的深淵。其中，最鮮豔和有代表性的是摩根大通銀行。當時，摩根大通銀行甚至開始逆向投資中國市場的資產，進行所謂的避險。

與之形成鮮明對比的是安邦智庫（ANBOUND）的客觀分析。由於這些分析都是發表在當時的環境條件下，而不是現在的事後評論，屬於預測。

針對資金離開美國市場，看淡美元以及華爾街股價下跌，安邦智庫當時的觀點和結論很清楚：歐洲人瘋啦！無論如何將資金撤離美國投入一個「戰區」，簡直不可思議！這種邏輯完全不可接受，非常荒謬！

針對美國銀行業的擔憂，安邦智庫的回應是，對美國中西部進行了一次田野調查，得出的結論是，美國經濟增長的潛力被大大低估，華爾街大銀行以及金融業的巨頭，包括美聯儲都可能犯下了意識形態的錯誤。實際上，他們從內心深處就不喜歡特朗普，因此無視了美國經濟的客觀實際。

美國亞特蘭大（Atlanta）聯邦儲備銀行的GDPNow實時GDP增長模型：圖為其對第二季經濟增長的實數估算。（GDPNow）

實際上幾乎世界上只有一家智庫機構，也就是安邦智庫，敢於在當時的條件下，結合美國城市更新、文化更新與科技更新所帶來的結構性驅動，預測2025年美國經濟增長將有可能出現3.5%左右的驚人增長率。

現在，美國股市就像一列不斷加速的高速列車，在2025年6月又一次衝破歷史高點：標普500站上6178點，納斯達克突破20294點。從時間線來看，特朗普2月發起的貿易戰造成了美國的股災，美股從股災的最低點到6月30日，強勢反彈了20%。美國股市歷史上完成類似種快速反彈之後，接下來市場會繼續上漲6%至10%，也就是接下來的7月或8月、9月，大概率會有慣性反彈。

至於通貨膨脹率，很不幸的是，也沒有像經濟學家們普遍預期的那樣上漲，而是維持了穩定甚至向下的趨勢。根據美國勞工部的數據，5月份美國整體CPI按年上漲2.4%，按月僅上漲0.1%，甚至較4月份的按月上漲0.2%有所回落，顯著低於市場預期（預估按年2.5%、按月0.2%）。剔除食品與能源後的核心CPI按年上漲2.8%，按月上漲0.1%，低於市場預期（預估按年2.9%，按月0.3%）。CPI和核心CPI的按年增速是2021年初拜登政府時期以來的最低值。

根據美國勞工部的數據，5月份美國整體CPI按年上漲2.4%。（Trading Economics）

對於那些著名經濟學家們經常犯的「小錯誤」，過去安邦智庫已經專門寫過分析專欄做出過解釋，指出這些數據並不能清晰反映關稅戰帶來的影響。具體來說，美國的消費支出結構決定了關稅對整體物價的衝擊將會被稀釋。更進一步地看，關稅對生產過程中使用的中間產品價格的影響，通常不會立刻在CPI數據中體現出來，具有一定的時間滯後。

與此同時，美國與多個國家的貿易談判還在進行中，「解放日」揚言的要對60個國家徵收的高關稅大多被暫時擱置。此外，美國進口商品的貿易渠道趨向多元化，進口越南、印度等國的產品增多。還有就是特朗普政府推行的「鑽吧，寶貝，鑽吧」（「Drill，baby，drill」）倡議，則從另一個方面抑制了通脹壓力。

因此，那些挖空心思期待CPI數據反映出關稅戰結果的專業人士，幾乎肯定會失望。此外，繼續等待未來通脹上漲，實際也意義不大。畢竟，未來通脹可能會波動，也可能會上漲，但那可能未必是因為關稅戰，而是其他因素如工資等因素的影響。

總之，美國就業數據、通脹情況都在很大程度上表明美國經濟的強勁，與一些所謂銀行家、經濟學者的判斷幾乎相反。這些出人意料的數據，更多的是反映美國輿論圈以及專業界的過大反應，只是顯示出他們也易受輿論的影響和衝擊，實際並沒有人們想象中的那麼「專業」。因此，在當前紛繁複雜的世界形勢之下，任何分析與預測都應該保持客觀，避免無形中帶上意識形態的有色眼鏡。

最終分析結論：

美國最新的非農就業報告顯示了勞動力市場展現出驚人的韌性，就業新增人數大幅超出預期，失業率也降至歷史新低，與一些媒體輿論與銀行機構的誤判構成了鮮明的對比。最新的通貨膨脹率也沒有像經濟學家們普遍預期的那樣上漲，而是維持了穩定甚至向下的趨勢。因此，任何分析與預測應該保持客觀，避免無形中帶上意識形態的有色眼鏡。

本文原載於2025年7月6日的安邦智庫每日經濟欄目

