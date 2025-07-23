特朗普把石破茂逼上絕路｜美日貿易協議

當地時間7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又稱川普）通過社交媒體宣佈美國與日本達成貿易協議：對日關稅稅率為15%及日本5500億美元對美投資。

特朗普在其社交平台Truth Social上發文稱，美國剛剛與日本達成了一項「巨大的」協議，可能是有史以來最大的一項。

他表示，按照其指示，日本將向美國投資5500億美元，美國將獲得其中90%的利潤。這項協議將創造數十萬個就業崗位。

特朗普還稱，或許最重要的是，日本將開放其市場進行貿易，包括汽車、卡車、大米以及其他部分農產品和商品。日本將向美國支付15%的對等關稅。

日本首相石破茂已表明將取得該協議的相關報道，而日本貿易談判代表赤澤亮正亦在社交媒體上表示「任務完成」。如果特朗普宣佈的上述協議確實達成，那麼對已身處困境的石破茂來說將構成致命一擊。

特別是若放開日本農產品市場，讓美國大米及其他部分農產品暢通進入，勢必會引發日本相關行業協會和各政治勢力群起反對，拆掉石破茂本就脆弱的國內政治根基。

此前，石破茂領導的自民黨在眾議院選舉已經失利。他本來希望透過這次參議院選舉挽回劣勢，誰知結果是輸得更為徹底。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，日本首相石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

在125個改選議席當中，自民黨由原本的52席大跌到只剩39席，公明黨就由14席跌到8席。執政聯盟加起來只有47席，低於維持過半數所需要的50席。即使計算無須改選的75席，執政聯盟在參議院總共只有122席，也是過不了半數。

而更令人關注的是，右翼與極右政黨在這次選舉的表現都不錯。其中最特別的是，成立只有短短5年的極右翼參政黨表現遠超預期，它參考特朗普經常說的口號，打着日本人優先的旗號，成功由只有1席飆升到14席。

在改選議席中，對華鷹派的日本維新會由6席增加至7席；而大力批評外勞問題、認為引入外勞是本末倒置的國民民主黨從原有4席大幅增加至17席；日本保守黨就從沒代表，增加到2席，成功進身參議院。

這是自民黨從1955年成立以來，第一次同時在眾議院與參議院都淪為少數派。評論認為，在失去國會兩院控制權下，石破茂基本上已經變成一個「跛腳鴨」首相，未來推行任何政策都會舉步維艱。

選舉慘敗之後，自民黨內部似乎已經出現逼宮聲音。據日媒報道，黨內重量級人物、自民黨最高顧問麻生太郎，已經透露不會同意石破茂繼續執政。他認為石破茂須要為眾議院、東京都議會，以及這次參議院選舉的三連敗負責任。如果麻生太郎這個表態屬實，基本上等於向石破茂發出最後通牒。

左圖：2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當天，日本首相兼執政自民黨總裁石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）右圖：2019年10月23日，日本東京，時任日本副首相麻生太郎在英國大使官邸舉行的慶祝英日夥伴關係的招待會上發表講話。（Getty）

目前，自民黨黨內有不少潛在的挑戰者，其中最受關注有兩位。一個是前經濟安全保障大臣高市早苗，她在選舉時已經暗示，如果自民黨選舉失利，她很可能會出面挑戰；另一位，就是前首相岸田文雄，如果他得到麻生太郎為首的麻生派支持，他東山再起的可能性也不低。

而農民作為自民黨最核心的支持群體之一，這次也開始動搖。

米價飆升，理論上對米農有利，但他們的處境反而沒有得到改善。在日本第四大稻米產地山形縣，有農民就公開批評新任農相小泉進次郎實施的政策，認為他只是懂得作秀，沒有長遠的農業政策。

一名農民在受訪時就說，沒有一個政客真正熟悉農業，看不到哪一個政黨真正關心農民。這些怨言，反映出政府與民間疾苦嚴重脱節。

這種情況下，來自盟友美國的「協議」威脅，勢必成為最後一根稻草，將導致石破茂政府雪上加霜，將石破茂的首相之路逼進絕境。