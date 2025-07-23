特朗普把石破茂逼上絕路｜美日貿易協議
當地時間7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又稱川普）通過社交媒體宣佈美國與日本達成貿易協議：對日關稅稅率為15%及日本5500億美元對美投資。
特朗普在其社交平台Truth Social上發文稱，美國剛剛與日本達成了一項「巨大的」協議，可能是有史以來最大的一項。
他表示，按照其指示，日本將向美國投資5500億美元，美國將獲得其中90%的利潤。這項協議將創造數十萬個就業崗位。
特朗普還稱，或許最重要的是，日本將開放其市場進行貿易，包括汽車、卡車、大米以及其他部分農產品和商品。日本將向美國支付15%的對等關稅。
日本首相石破茂已表明將取得該協議的相關報道，而日本貿易談判代表赤澤亮正亦在社交媒體上表示「任務完成」。如果特朗普宣佈的上述協議確實達成，那麼對已身處困境的石破茂來說將構成致命一擊。
特別是若放開日本農產品市場，讓美國大米及其他部分農產品暢通進入，勢必會引發日本相關行業協會和各政治勢力群起反對，拆掉石破茂本就脆弱的國內政治根基。
此前，石破茂領導的自民黨在眾議院選舉已經失利。他本來希望透過這次參議院選舉挽回劣勢，誰知結果是輸得更為徹底。
在125個改選議席當中，自民黨由原本的52席大跌到只剩39席，公明黨就由14席跌到8席。執政聯盟加起來只有47席，低於維持過半數所需要的50席。即使計算無須改選的75席，執政聯盟在參議院總共只有122席，也是過不了半數。
而更令人關注的是，右翼與極右政黨在這次選舉的表現都不錯。其中最特別的是，成立只有短短5年的極右翼參政黨表現遠超預期，它參考特朗普經常說的口號，打着日本人優先的旗號，成功由只有1席飆升到14席。
在改選議席中，對華鷹派的日本維新會由6席增加至7席；而大力批評外勞問題、認為引入外勞是本末倒置的國民民主黨從原有4席大幅增加至17席；日本保守黨就從沒代表，增加到2席，成功進身參議院。
這是自民黨從1955年成立以來，第一次同時在眾議院與參議院都淪為少數派。評論認為，在失去國會兩院控制權下，石破茂基本上已經變成一個「跛腳鴨」首相，未來推行任何政策都會舉步維艱。
選舉慘敗之後，自民黨內部似乎已經出現逼宮聲音。據日媒報道，黨內重量級人物、自民黨最高顧問麻生太郎，已經透露不會同意石破茂繼續執政。他認為石破茂須要為眾議院、東京都議會，以及這次參議院選舉的三連敗負責任。如果麻生太郎這個表態屬實，基本上等於向石破茂發出最後通牒。
目前，自民黨黨內有不少潛在的挑戰者，其中最受關注有兩位。一個是前經濟安全保障大臣高市早苗，她在選舉時已經暗示，如果自民黨選舉失利，她很可能會出面挑戰；另一位，就是前首相岸田文雄，如果他得到麻生太郎為首的麻生派支持，他東山再起的可能性也不低。
而農民作為自民黨最核心的支持群體之一，這次也開始動搖。
米價飆升，理論上對米農有利，但他們的處境反而沒有得到改善。在日本第四大稻米產地山形縣，有農民就公開批評新任農相小泉進次郎實施的政策，認為他只是懂得作秀，沒有長遠的農業政策。
一名農民在受訪時就說，沒有一個政客真正熟悉農業，看不到哪一個政黨真正關心農民。這些怨言，反映出政府與民間疾苦嚴重脱節。
這種情況下，來自盟友美國的「協議」威脅，勢必成為最後一根稻草，將導致石破茂政府雪上加霜，將石破茂的首相之路逼進絕境。