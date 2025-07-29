美國加速稀土供應鏈重構　有何具體進展？

眾所周知，在全球稀土產業中，中國的優勢較為明顯。據美國地質調查局（USGS，2024年數據），中國稀土資源儲量約佔全球總量的33.8%，其中尤以中重稀土（如鋱、鏑）儲量豐富，全球可替代性較弱。2023年，中國稀土礦產量達到21萬噸，佔全球總產量近60%，遠超其他國家。

在產業鏈層面，中國擁有世界最完整的稀土產業體系——涵蓋從礦山開採、冶煉分離、金屬製備、到功能材料及終端製品製造。其中，冶煉分離產能佔全球85%以上，掌握核心提取與分離技術，稀土永磁體產量更佔全球80%左右，廣泛應用於新能源車、電機、風電等戰略性行業。

面對持續升級的美西方對華科技與貿易打壓，中國自2023年7月起，陸續對鍺、鎵、部分稀土冶煉設備及永磁體產品實施出口管制。這一系列措施對西方產業形成實質性掣肘，促使美歐相關企業加大對政府遊說壓力，推動政策鬆動與談判轉向。

可以說，藉助其資源稟賦與產業體系優勢，中國已在全球稀土產業中獲得戰略性話語權，甚至具備了一定的「卡脖子」能力。但是，需要看到的是，美國自身也並未「束手待斃」。就產業鏈的重構而言，相關業內人士指出，美國已經採取了一系列關鍵舉措，其後續也一定會繼續將這些舉措推進下去，逐步降低在稀土領域內的對華依賴。

稀土共有17種金屬元素，經提煉加工後的氧化物呈不同顏色。（當代中國）

第一，由政府部門出資入股支持並進行價格托底，消解中國的低價優勢，支持本國稀土產業。

2024年7月10日，美國採取了迄今為止最為堅定的行動來削弱中國在稀土領域的主導地位。美國國防部宣佈對本土唯一稀土礦產和精煉企業MP Materials投資4億美元，獲得其15%股份，成為最大股東，並簽署了以中國市場價兩倍的價格（110美元/公斤）收購釹鐠產品的託底協議。

該行動意在對沖中國「低價戰略」對西方市場的排擠效應——此前MP銷售均價僅為52美元/公斤，嚴重壓制了西方企業的盈利空間與投資積極性。託底機制配合《國防生產法》資金支持，為美稀土產業建立了底價保障機制。與此同時，摩根大通與高盛也為MP新建稀土磁體廠追加投資10億美元，新工廠計劃2028年投產，年產量可達1萬噸。受這一系列消息刺激，MP的股價在一度飆升了60%，其他稀土公司的股票也因政府為該行業提供承保的前景而飆升。正在德克薩斯州建造煉油廠的澳洲萊納斯稀土有限公司上漲了20%，這是五年多來的最高水平。

MP Materials在加洲Mountain Pass的稀土處理廠。（Reuters）

美西方相關分析曾指出，美西方的稀土企業之所以逐步在產能上落入下風，主要就是因為中國企業的價格優勢。國防部的價格托底，是美國關鍵礦產公司長期以來一直尋求的價格保障，此舉標誌着西方國家在稀土領域的市場機制轉向戰略干預：通過國家資本和政策保價打破中國主導的低價競爭邏輯，試圖構建一套可持續發展的西方稀土經濟生態。

第二，加快本土礦產開發：重啟稀土資源動員。

7月11日，美國能源部長、懷俄明州州長等官員共同出席了拉馬科資源公司（Ramaco Resources）在懷俄明州舉行的稀土礦項目奠基儀式。該公司原為煤礦企業，在2023年發現位於布魯克煤礦下方存在高達170萬噸的稀土氧化物資源，主要包括釹、鐠、鏑、鋱等關鍵元素。項目初步計劃包括在年內啟動試點工廠建設，預計總投資約5億美元。若享受與MP類似的價格托底機制，項目回報周期將縮短至3年，極具投資吸引力。該項目或將成為美國70年來首個新稀土礦開發項目，其戰略意義不僅在於資源替代，更在於形成本土完整「開採—精煉—銷售」閉環體系，向國內用戶特別是軍工、科技等高端產業提供穩定資源。

中國是全球唯一有完整稀土產業鏈國家。（網上圖片）

美國國家實驗室的分析顯示，布魯克礦牀含有40%的稀土元素氧化物——釹、鐠、鏑和鋱，以及三種關鍵礦物：鎵、鈧和鍺。7月10日，拉馬科資源首席執行官蘭德爾·阿特金斯在接受媒體採訪時聲稱：「我們打算在懷俄明州開採，在懷俄明州加工，並將其出售給包括政府在內的美國國內客戶。」本周發布的一份諮詢報告發現，全面開發該礦和加工廠將耗資約5億美元，如果稀土能夠開採和銷售，可以在五年內收回成本。如果國防部對MP的保底價格能夠惠及其他美國稀土工廠，回收期將縮短到3年，使得稀土投資比其他製造業更為有利可圖。

第三，打造「西方產業鏈聯盟」：G7+四方機制聯動。

美國重構的並非僅是「美國本土」供應鏈，而是意圖構築一套逐步「去中國化」的全球性稀土供應體系。這一戰略通過G7與「四方安全對話」（Quad）兩大多邊機制推進。6月16日，G7峰會發布草案稱，要制定共同關鍵礦產戰略，應對中國的出口管制所帶來的供應「脆弱性」，加快多元化、協調、回收等機制建設；7月1日，在Quad會議中，美日印澳四國40餘家企業就礦產合作展開深度探討，美國國務卿魯比奧強調要構建從原材料開採、提煉到材料製造的一體化供應鏈體系。四國中，澳洲擁有成熟礦產資源開採能力，日本擅長精煉與回收，印度具備精煉潛力，而美國以軍工與資本引導為核心，試圖形成協同增效的「替代中國模式」。尤其在關鍵技術與設備領域，該聯盟未來或將逐步脱離對中國的依賴。

7月1日，美國國務卿魯比奧在華盛頓「四方安全對話」（Quad）外長會議前發言。（Reuters）

安邦智庫（ANBOUND）研究人員認為，就業內人士彙總分析的這三大重構進展而言，可以認為，在中國將稀土資源「武器化」之後，美西方國家的全產業鏈大規模佈局基本被進一步激活，而且產業、資本、各級政府、法律配套以及跨國合作一起上馬，勢頭強勁，這是有關全球稀土形勢的最新演變。

不過，由於中國長期以來在稀土產業鏈上的重大投入，美西方的「重構戰略」基本不會產生立竿見影的效果，中國在資源結構（中國自身的中重稀土儲量高，全球替代性相對較弱）、產業成本（中國在冶煉與磁體制造環節具有較強的規模經濟）、產業技術（部分提純與功能材料技術仍處於國際領先水平）等方面仍將維持較長時間的優勢。但是，更需要看到的是，美西方在稀土產業上的戰略訴求是十分堅定的，改弦更張的可能性極低。並且，自今年以來，美澳企業在中重稀土分離技術上已經實現了突破，美國一直力推的生物萃取技術也有了進展，這些都會構成對中國主導地位的持續挑戰。

最終分析結論：

一般而言，國內評論都認為美國缺乏稀土精煉技術、環保標準嚴苛、製造成本太高，很難擺脱對華稀土依賴。但是，美國既有的動向表明，通過政府的資本扶持和價格託底以及加強與盟友的協調，美國自始至終都在全力降低對華稀土依賴。由於美西方是稀土終端產品的真正大頭消費者，美國這些舉措的最終效力不容低估。

本文原載於2025年7月22日安邦智庫的每日經濟欄目

