美國的西半球戰略已然成形｜安邦智庫

2025年12月特朗普政府發布第二任期《美國國家安全戰略》，標誌着美國戰略重心出現冷戰後最重要的再定位。其中最突出的一條，是文件以罕見的篇幅明確將「西半球」置於美國全球戰略的首要位置，並通過「門羅主義的特朗普推論」全面恢復美國對美洲地區的主導權，強調西半球秩序必須以美國為唯一核心，其政治、經濟、安全與供應鏈架構均應圍繞美國利益重新塑造。與過去三十年美國在歐洲、中東、印太多線分散的干預模式不同，這份戰略的重點不是進一步擴張，而是「收縮外部負擔、集中資源回到美洲、從本土周邊重塑世界地緣結構」的整體性轉向，其核心是「在西半球實現美國對地區事務的全面排他性控制」。

這種戰略變化並非抽象表述，而是與近期美洲國家快速向美國靠攏的趨勢同步出現。2025 年 11 月，美國與阿根廷、危地馬拉、厄瓜多爾、薩爾瓦多四國迅速達成貿易框架協議，四國橫跨中美洲與南美洲，均為西班牙語國家，並與美國構成地緣相連圈層。它們普遍美元化或半美元化，對美國經濟高度依賴，戰略位置與自然資源價值都極為突出。本輪協議不僅是一般的貿易便利安排，而且是涵蓋關稅互惠、市場全面開放、數字與服務貿易協同、知識產權與勞工標準對接、環境與礦產治理協調、經濟安全政策一致化、國企改革等多領域規定，具有高度的制度整合與排他性，與美國國家安全戰略中「爭取與擴大」西半球控制的目標完全一致。

這些協議疊加美洲國家近兩年對美國的主動靠攏，包括能源體系向美聯接、關鍵礦產交易的美元化加深、數字基礎設施對中國競爭者的排斥、向美國金融體系靠攏的趨勢都在強化。這表明，美國正在以貿易框架為制度起點，把西半球推向一種「加速美國化」的新地緣格局，使美洲國家的經濟規則、產業鏈方向、安全協作都重新綁定到美國主導的框架內。可以說，美國的西半球戰略不僅已經成形，而且正在制度化、體系化，併為未來更大範圍的排他性結構奠定基礎。

美國近期發布的《國家安全戰略》（2025）標誌著地理和政治格局的重大轉變。它將西半球置於議程首位，並將亞洲的重要性降低。

首先，美國西半球戰略全面成形的基本邏輯：從傳統門羅主義到體系化再造。

美國正在推進的西半球戰略並非僅僅是傳統門羅主義的再現，而是以制度、供應鏈、安全、資源與政治影響力為核心的一套系統性重構。其目標不僅是「阻止外部介入」，更是形成「由美國主導區域秩序的生產方式」。美國通過戰略文件明確提出：任何來自西半球之外、涉及港口、能源、礦業、數字基礎設施與關鍵資產的外部力量，都將被視為對美國國家安全的直接威脅。這種界定不僅增加了美國干預的正當性，也在根本上將美洲納入「美國獨佔的地緣體系」，並以排他方式抵禦任何競爭者。

這一戰略的推進路徑主要體現在三個方面。第一，以貿易框架為基礎，將美洲國家制度化綁定至美國體系。協議中的關稅開放、監管同化、服務貿易互通、標準接軌、知識產權保護、勞工與環境協調等內容，使這些國家不再只是美國的貿易夥伴，而是「部分接入美國制度帶」的成員。統一化的條款結構意味着，未來更多美洲國家可能以該框架為模板加入，形成事實上的「美洲經濟共同規則區」。

2025年10月14日，美國總統特朗普在白宮迎接來訪的阿根廷總統米萊（Javier Milei）。（Reuters）

第二，美國把關鍵資源與供應鏈納入西半球戰略的硬核。阿根廷豐富的鋰與頁岩氣資源，厄瓜多爾的銅金礦，危地馬拉的石油儲量，薩爾瓦多的物流樞紐位置，使美洲成為美國再工業化與關鍵礦產安全的天然後方。美國通過取消部分關稅、承諾貿易便利化與投資規則協調，使這些資源更容易流向美國，並減少其他大國的經濟介入空間。資源在此已不是商品，而是美國國家安全體系的一部分。

第三，美國以經濟安全與國內治理條款深化對區域國家的政治塑形。協議要求這些國家與美國在出口管制、投資安全、稅制透明、國企改革等方面保持一致，使這些國家的治理結構與政策走向向美國靠攏。這種「內部政治再塑」比軍事幹預更隱蔽、更持久，並以規則體系方式排除外部力量，構成新的「制度性門羅主義」。

總體來看，美國已將美洲重塑成一個以美國為中心的單極化結構，其綜合性體現在制度、資源、供應鏈、監管和安全領域全面對齊；其排他性體現在以規則、標準和安全協作壓縮其他大國的參與空間。西半球不再只是美國的地緣背景，而正在成為美國戰略復興的權力中樞。

2025年12月20日，美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社交平台上傳一條美國執法部隊在國際海域扣留油輪的影片，諾姆指控油輪運輸石油，並通過獲利用以資助委內瑞拉非法行動。（截圖自X@Sec_Noem）

其次，美國西半球戰略的推進機制：從協議擴散到供應鏈鎖定的系統性運作。

美國能夠在短期內推進四國協議並非偶然，而是建立在一套成熟的區域推進機制之上。

第一，美元化或半美元化國家對美國金融體系的依附，使其在面對經濟波動、通脹壓力或政治不穩時更易接受美國提出的制度同化條件。美元在這些國家既是貨幣，又是治理工具，美國藉此擁有近乎絕對的影響力。

第二，美國以供應鏈重構作為推進手段，通過關鍵礦產與能源資源的再分配把這些國家納入美國製造體系和戰略儲備網絡。鋰、銅、金、石油等資源一旦被寫入長期供應契約與監管協作框架，將實現路線鎖定，使美國在未來幾十年的技術產業體系中獲得持續優勢。

第三，美國以「現代治理條款」之名推進規則輸出。知識產權、勞工標準、環境條款、數字稅安排等內容不僅塑造市場規則，更是用來排除中國企業在基建、礦產、電力、通信、數字服務等領域佈局的制度性屏障。這些條款擴散後，將在未來形成「反向網絡效應」，即當更多國家採用美國標準時，非美國體系將被排除在區域市場之外。

第四，美國以安全政策協作強化框架。協議中的經濟安全、出口管制與投資審查合作具有強烈的對華指向，將促使美洲國家在地緣與供應鏈領域對中國採取更加謹慎甚至排斥性的政策立場。這些做法使美國能夠以較低成本實現區域安全鎖定，而無需過去那樣依賴軍事部署。

洪都拉斯國家選舉委員會（CNE）12月24日宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的保守派國民黨候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）在上月底舉行的總統選舉中獲勝。（Reuters）

這一推進機制使美國得以從貿易進入制度，從制度進入供應鏈，從供應鏈進入地緣政治，從而構建一個層層綁定的西半球體系。其特徵不是鬆散網絡，而是體系化推進、結構性綁定與長期鎖定。

需要看到的一點是，由於近十年來，中國在拉美地區的政治—經濟影響力呈現持續拓展的態勢，美國的西半球戰略無疑有着不容低估的涉華影響。美國西半球戰略的完成，將顯著壓縮中國在拉美的地緣與經濟空間。未來中國在鋰、銅、石油、金等關鍵資源領域的佈局將受到更嚴苛的政治審查；在基礎設施、能源、電力、通信、數字與製造等領域投資的門檻將顯著提高；與拉美國家的供應鏈協作也將因美國規則體系而被迫調整。此外，美洲國家在出口管制、投資安全、數據治理等領域與美國對齊，將使中國在美洲的戰略縱深顯著縮小，並形成一個對華高敏感區域，加劇全球競爭壓力。

最終分析結論：

美國正在構建的西半球戰略，是對門羅主義的體系化升級，是以規則、資源與供應鏈政治為核心的區域性權力重構。它的綜合性在於經濟制度、安全協作、供應鏈佈局與政治治理的全面綁定；其排他性在於通過法律、標準與資源控制將外部力量排除在美洲之外。隨着更多美洲國家加入這一框架，美國將在西半球構建一個事實上的單中心體系，使美洲不再只是其後方，而成為其全球戰略的樞軸地帶。對中國而言，這意味着美洲的戰略機遇窗口正在迅速收窄，中美競爭正向全球範圍的制度與供應鏈層面加速擴展。

本文原載於2025年12月24日的安邦智庫每日經濟欄目

