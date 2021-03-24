習近平與金正恩口信存在明顯差異　箇中有何玄機？｜專家有話說

撰文： 許嘉蕾 最後更新日期： 2021-03-24 18:00

3月22日，中朝領導人互致口信，強調中朝傳統友誼。不過，兩者口信存在明顯的立場差別。這是否意味着朝鮮並未獲得中方的全力支持？

金正恩的口信寫了什麼

中國共產黨對外聯絡部（中聯部）部長宋濤於3月22日會見朝鮮新任駐華大使李龍男，雙方公開轉達了兩國最高領導人口信。3月23日，朝方公布了口信的內容。

朝鮮稱，按照勞動黨和中國共產黨「加強戰略溝通的時代要求」，朝鮮最高領導人金正恩向中國國家主席習近平致口信，通報勞動黨八大的情況。

這裏的「時代要求」一詞可以這樣理解：在拜登（Joe Biden）政府上台、韓美日間加強對朝及對華政策合作的背景下，有必要加強朝中關係。

中國國家主席習近平（左二）和朝鮮最高領導人金正恩（左三）有過多次會晤。圖為2019年6月習近平訪問朝鮮期間，金正恩夫婦陪同習近平夫婦在涼亭聊天。（新華社）

金正恩通過口信向習近平深入闡釋了朝方強化國防力量、朝韓關係、朝美關係等方面的政策立場，同時強調了朝中政策合作的必要性。

金正恩還高度評價了習近平的工作成果，並傳達了中國共產黨成立100周年和中朝同盟條約締結60周年之際，希望推動中朝關係發展的信息。

習近平的口信寫了什麼

習近平通過口信祝賀朝鮮勞動黨召開八大，強調朝中傳統友好關係，並表示「願意為兩國人民創造更好的生活」，表明支持朝鮮的意願。

因此，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情迫使朝鮮封鎖國境，但中國會盡早援助朝鮮糧食和化肥，助其克服巨大的經濟困難。

朝鮮新任駐華大使李龍男及其妻子熟悉中國，都是「中國通」。圖為2021年3月18日，中國外交部禮賓司司長洪磊與朝鮮新任駐華大使李龍男（左）合影。（中國外交部官網）

中國外交部官網3月18日發表聲明稱，洪磊接受了李龍男遞交的國書副本。此前，李龍男於2月18日抵達了北京。

2月19日，朝鮮外務省官網發布消息稱，任命朝鮮內閣副總理、前對外經濟相李龍男為新任駐華大使。

習近平還表示，願為維護朝鮮半島和平穩定，促進地區和平、穩定、發展和繁榮作出新的積極貢獻。

中國官媒新華社3月22日報道，習近平在口信中表示，「中國將和朝鮮一道，堅持用政治手段解決朝鮮半島問題，為維護朝鮮半島和平穩定及發展繁榮作出新的積極貢獻」。

綜合朝鮮和中國發表的內容來看，習近平敦促金正恩通過與美國、韓國對話及協商，解決矛盾和衝突（「政治手段解決」），並表明中國有意在此過程中積極發揮斡旋者的作用。

兩人的口信有何差別

美國國務卿及防長近日接連訪問日韓並以訪韓為契機，韓美日積極探討對朝及對華政策合作。在這個背景下，金正恩向習近平致口信，尋求朝中對美及對韓政策上的合作。

但綜合朝鮮和中國發表的內容來看，習近平並未支持朝鮮（以提高核及導彈能力為重心的）強化國防力量的立場。「為地區和平與穩定，發展與繁榮作出新的積極貢獻」一句表明，比起朝韓、朝美敵對，中國更熱衷於對話和協商。

細數金正恩與習近平的數次會晤：

+ 8 + 8 + 8

因此，以此次朝中首腦互換口信為契機，兩國間的人員交流和經濟合作有望逐漸重啓，同時中國為重啓朝韓及朝美對話發揮積極作用（「新的積極貢獻」）的可能性有望進一步增大。

與外界長期持有的誤解不同，中國自前國家領導人鄧小平執政後，便不再單方面維護朝鮮的立場，不斷調整對外政策，向在朝韓及朝美關係中保持中立立場併成為具有建設性的仲裁者方向靠攏。

因此，為推動朝鮮重返談判桌並實現朝美間的公平協商，有必要積極考慮推進由韓國、朝鮮、美國、中國參與的四方實務會談及首腦會晤。