無限期停火：特朗普轉打經濟版宗教戰爭？｜Jack Talk・去片

被特朗普（Donald Trump）暗中延長至15天的「兩週停火」在限期屆滿前一天再獲延期。特朗普可能是想避免再被嘲笑「TACO」，這一次就決定直接宣布「無限期停火」，表示將會停到到跟伊朗談出結果為止。

代表美國與伊朗進行談判的副總統萬斯（JD Vance），在特朗普發布消息之前也在準備再次前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡同伊朗代表會面。不過，伊朗方面堅持要美國解除對伊朗石油出口和港口進出的封鎖之後才會跟美國談。最終，特朗普決定「熱戰不再打、經濟戰可以繼續打」，堅持落實封鎖，美伊第二輪談判因而落空。

此刻，美軍還開始升級封鎖，在遠離霍爾木茲海峽和阿曼灣的印度洋扣押受制裁的伊朗商船。熱戰停了，經濟戰卻在升級。霍爾木茲海峽航道在美國、伊朗雙重封鎖之下動彈不得。

在從地緣政治、經濟和外交的角度去推測這場戰爭衝突的未來走向，在特朗普至今也不知為何開戰之神秘背景之下，幾乎是一個不可能的任務。

在這段影片，我們就用一個另類的角度去討論這場戰爭：特朗普與教宗之間廣為關注的罵戰源頭，其實是美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等一系列白宮中人一直用「宗教戰爭」的方式去為這場伊朗戰爭進行敘事，甚至呼上帝之名來支持美軍行動。到底這一場戰爭是不是一場基於美國「基督教錫安主義」（Christian Zionism）的宗教戰爭呢？如果這是一場宗教戰爭的話，戰爭有真正結束的可能嗎？