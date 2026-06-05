Anthropic搶先IPO　先敗OpenAI再單挑特朗普？｜Jack Talk・去片

今年預計將會在美國上市的三大企業－－SpaceX、OpenAI、Anthropic－－皆是AI企業，三者相加的市值可能高達4萬億美元。當中，SpaceX料將先拔頭籌。

雖然SpaceX招股書中列出的28.5萬億美元總潛在市場（Total Addressable Market）中有93％的價值其實都來自AI相關業務，其餘的才是SpaceX的太空火箭運輸業務和星鏈（Starlink）低軌衛星通訊業務，但在芸芸AI前沿企業當中，本年初才被合併到SpaceX的xAI（今稱「SpaceXAI」）其實並不如Google、OpenAI、Anthropic那樣走在最尖端。

最近馬斯克（Elon Musk）決定將其數據中心「Colossus 1」出租給理論上的競爭對手Anthropic，其實就似乎顯示其AI業務走向－－馬斯克的宏大計劃是要發展「軌道數據中心」（Orbital Data Centers）在外太空進行AI運算，若然成事，SpaceX可能就會由AI模型的研發者變成AI算力的基建供應者。

至於「純粹」的AI前沿模型企業，人們本來最關心的是OpenAI的IPO。可是今天以來，Anthropic急速從後趕上，年化收入、私人市場集資推算的市值都超過了OpenAI。踏入6月，Anthropic更率先向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞交了招股書，可能會趕在OpenAI之前IPO。

Anthropic的整個領導層，包括CEO Dario Amodei，幾乎都是和OpenAI CEO奧特曼（Sam Altman）鬧翻而另起爐灶的舊部。在巴結特朗普之風吹遍美國科技界之際，Amodei可算是特立獨行，不只同國防部的AI使用要求對着幹，甚至私下大罵特朗普是「獨裁者」。然而，本年4月在其新模型Mythos有限度發布之後，特朗普政府卻要反過來向Anthropic求合作，Anthropic的經營更是蒸蒸日上。

這家本來低調的AI企業憑什麼突然恍惚變成了美國的「AI一哥」？