伊朗以色列再次互炸　特朗普堅稱一切「我話事」　美國完全失控

6月7日晚，中東局勢的焦點由美國伊朗能否談成開放霍爾木茲海峽的初步協議，變成了戰爭會否再次失控大爆。

內塔尼亞胡摑了特朗普一巴

當日，從來沒有停止過3月以來黎巴嫩軍事行動的以色列，在4月特朗普宣布以黎停火以來首次攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部的真主黨大本營。上週以色列已經準備對此發動攻擊，但遭到特朗普（Donald Trump）以「F字頭」粗言大罵內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）而叫停。其後，特朗普自己也公開表明他爆粗罵過內塔尼亞胡是「他X的瘋了」（Fxxking Crazy）。

不過，大約一週之後，內塔尼亞胡還是決定去馬，繼續了轟炸貝魯特南部的計劃。

2026年6月7日，救援人員在黎巴嫩貝魯特南郊的以色列空襲現場工作。（Reuters）

伊朗自4月同美國達成停火以來，一直將黎巴嫩戰線同美伊談判綑綁，目標是要阻止以色列再向真主黨發動攻擊，向全世界表明黎巴嫩依然是伊朗「抵抗軸心」的外延勢力範圍。

這次以色列轟炸貝魯特之後，伊朗馬上準備好發動報復攻擊，數小時後便隨即向以色列射出導彈，是為4月初特朗普宣布停火以來首次。以色列表示所有導彈都被攔截下來。

特朗普趕忙跟內塔尼亞胡通電。此前，他已公開表示他將會要求內塔尼亞胡不要作出反擊。「以色列打了，伊朗也打了，我們不需要另一擊。」「伊朗的襲擊沒有傷及任何人，希望以色列不會報復。如果內塔尼亞胡還擊，事情就會像過去47年——或者過去3000年那樣，沒完沒了地持續下去。」

6月7日，特朗普接受NBC News訪問時就表明他不會為達成協議而即時解凍任何伊朗資產。（影片截圖）

特朗普也向《金融時報》表示，內塔尼亞胡「不會有任何選擇」「所有事情由我話事，他無權話事」。

不過，以色列媒體就在引述官員消息表明以色列將會回應伊朗的彈道導彈攻擊－－「即使這並不會馬上發生。」

到當地時間8日清晨5時左右，德黑蘭、大不里士（Tabriz）、伊斯法罕（Isfahan）都傳出爆炸。以色列竟然迅速不理特朗普勸告發動攻擊。本文出街之時，美國新聞網站Axios引述以色列國防軍消息指以軍已經作出報復，以軍其後亦承認了發動襲擊。

這無疑是內塔尼亞胡摑了特朗普一巴。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

這種情況讓人想起加沙戰爭期間以色列和伊朗的多次交火：2024年4月，伊朗為報復同月的大馬士革領事館襲擊首次直接攻擊以色列，以色列同月稍後作出了有限度的還擊；2024年7月，以色列殺死正在訪問德黑蘭的哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh），9月開打黎巴嫩戰爭，殺死真主黨領袖；10月伊朗以大型導彈攻擊報復，以色列同月稍後以軍機空襲進行還擊。

問題是，當時的戰爭主軸是在加沙和黎巴嫩這一邊，伊朗只是一個要「保護兄弟」的半個旁觀者；但經過2月底以來的美以伊戰爭之後，伊朗卻變成了主角，如今更處於和美國持續談判無果的微妙局面之中。以色列還擊與否、是否繼續轟炸貝魯特，已經不只是以色列小國戰爭的事，而是牽動霍爾木茲海峽全球經濟能源命脈、美伊談判以至美國全球權力的事。

雖然特朗普公開宣稱「所有事情由（他）話事」，不過一個真正能話事的人有需要公開說明話事人是他嗎？

2026年6月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在空軍一號接受採訪。（Reuters）

完全失控

今天的中東局勢，經過特朗普聯手以色列轟炸伊朗的愚蠢決定之後，已經愈來愈脫離美國的掌控。

為了重開霍爾木茲海峽，特朗普已經放棄了對伊朗馬上同意放出濃縮鈾、放棄核計劃的要求，改而採取「先開通海峽，再慢慢談核問題」的路線。

特朗普對於伊朗願意在核問題上作出多少讓步明顯也不太樂觀，過去兩個月來他一直重覆非常簡單的一句要求就是「伊朗永遠不會擁有核武」－－然而，伊朗過去50年來也一直表明不會發展核武，前最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的宗教法令如是，2015年奧巴馬核協議的第一段亦如是－－特朗普此舉似乎是想作公關鋪墊，好讓伊朗日後在協議中重新承諾這一句時能夠宣傳美國達成目標「又贏了」。

但即使特朗普已經不需要伊朗在核問題上作出比2015年核協議更重大的讓步，要伊朗開通霍爾木茲海峽亦非易事。伊朗的還價有三：美國需要解凍部分伊朗海外資產，叫停以色列的黎巴嫩戰爭，並且以某種方式接受伊朗對霍爾木茲海峽的控制權。

2026年6月7日，伊朗德黑蘭，一名兒童在伊朗對以色列發動導彈襲擊後舉行的反美及反以色列集會上，手持伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊的畫像。（Reuters）

由於特朗普對奧巴馬核協議的最大批評之一是奧巴馬「送錢」給伊朗（當年的總數是17億美元，而其性質嚴格來說與核協議無關），但伊朗目標的開價從60至240億美元不等，從公開層面來看，特朗普難以接受。在伊朗向以色列發射導彈之前，特朗普接受NBC News訪問時就表明他不會為達成協議而即時解凍任何伊朗資產。

至於黎巴嫩，雖然以色列民眾意見普遍認為以色列無論如何也要擊倒真主黨，以免真主黨日後有任何可能變成另一個「哈馬斯」，但特朗普對於此等民意當然毫不掛心。4月停火之後，特朗普即使同意以色列有關美伊停火不牽涉黎巴嫩的說法，卻一直施壓內塔尼亞胡減弱對黎巴嫩的軍事行動。在魯比奧（Marco Rubio）的主導之下，以色列也破天荒與黎巴嫩政府展開了談判（按：黎巴嫩政府控制了不真主黨），希望以以黎外交破局反壓真主黨。

2026年6月2日，美國、黎巴嫩和以色列代表在美國華盛頓特區舉行會晤。（Reuters）

經過多輪談判之後，上週美以黎三方就公布了一份聯合聲明，表示以黎兩國將會全面停火，但前提是真主黨停止所有攻擊，並且從接近以色列邊境的利塔尼河（Litani River）以南地區撤出。由於聯合聲明沒有提到以色列軍隊也要從黎巴嫩南部撤出，真主黨很快就一口拒絕了這份停火方案。

而特朗普稍早前「爆粗」叫停以色列貝魯特攻擊的條件，也是真主黨不會向以色列發動攻擊。一枚火箭飛彈已經能給予以色列啟動攻擊的理由。6月7日，以色列正正是以真主黨的攻擊為由而轟炸貝魯特。

美國對於以色列固然有極大的影響力－－畢竟，目前以色列只剩下美國這一堅定盟友－－但內塔尼亞胡最遲在10月就要面對選舉，無論是執政同盟內部的極右政黨，還是在野的所謂溫和派，都不滿特朗普施壓以色列停止黎巴嫩戰爭的做法，反對派領袖甚至指責內塔尼亞胡將以色列變成美國的「附庸」。

2026年6月6日，美國中央司令部（US Central Command）公布其對伊朗沿海監視雷達站進行空襲的影片。（X@CENTCOM）

除非美國改變數十年國策，由特朗普作出180度大變，從2月時同內塔尼亞胡一同轟炸伊朗變成主導國際社會孤立以色列，否則，如果特朗普只敢在人前人後「爆粗」罵罵內塔尼亞胡，恐怕以色列還有很大的自主行動空間。

從戰略考量上來說，以色列和伊朗在黎巴嫩問題上都不能退。以色列自2023年10月哈馬斯襲擊以來的目標就是要將真主黨的力量一舉根除；伊朗，在2024年真主黨被以色列大舉削弱之後，則是要重新將真主黨變成掛在以色列頭上的利劍。

特朗普想要透過同伊朗達成初步協議，開通霍爾木茲海峽，在黎巴嫩這一點上，真主黨、以色列、伊朗三方都能夠稍作行動而破壞談判。特朗普的話事權在哪？

沒有戰略思維 最強軍隊亦無用

在以色列這次發動還擊之前，特朗普堅稱伊朗對以色列的攻擊不會對美伊協議有任何影響。

被問及如果協議就算不受以色列行動影響也失敗告終的情況，特朗普的表態也盡顯其「無計可施」的困境：「這意味着兩件事。第一，這代表我們可能會出兵，用軍事手段解決我們尚未處理的其餘地方。或者，這只代表我們將繼續對伊朗實施封鎖，因為封鎖的威力，可能比以往對該國發動過的任何攻擊都更強大。」

2026年6月3日，從阿曼穆桑代姆航拍停泊在霍爾木茲海峽的船隻。（Reuters）

派地面部隊，風險極高，而且這是特朗普兩個月前考慮過又不敢做的事。而即使地面部隊任務成功－－例如是把伊朗埋在地底的濃縮鈾都帶走了－－這也不會自動把霍爾木茲海峽打通。也就是說，任務即使成功，困局依然如舊。

美國至今已經封鎖伊朗港口封了接近兩個月，特朗普一個多月前曾經預言伊朗數天內就受不住，但如今即便伊朗通脹嚴重、經濟大挫，但民眾生活幾乎已經完全恢復正常。封鎖確實有為伊朗民眾帶來苦難的威力，卻沒有足夠威力迫使伊朗屈服。

如今以色列已經還擊伊朗，無論戰爭會否再次大爆，美國又會否「再參戰」，美國對於中東局勢不只沒有話事權，更失去了主動權。再強的軍隊也需要戰略思維的支持。但特朗普似乎只不過是個把真人秀演成了現實的美國總統。