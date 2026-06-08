最堅信「西式民主」的福山　承認對中國「判斷錯了」......

西式民主最堅定的擁護者之一，「歷史終結論」的提出者，美國政治學者弗蘭西斯●福山（Francis Fukuyama），認錯了。

他在近日接受《法蘭克福匯報》（Frankfuter Allgemeine）採訪時表示，如果中國繼續保持目前的發展態勢，「那麼我必須承認，我的假設是錯誤的」。

福山所說的「假設」，即著名的「歷史終結論」——西式民主將是人類政府的最終形式。

德媒在標題中寫道：福山承認對中國的預判是錯誤的。

美國政治學者弗蘭西斯●福山（Francis Fukuyama）近日接受《法蘭克福匯報》（Frankfuter Allgemeine）採訪時，稱特朗普在第二個任期內顯著削弱了美國對華地位。

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這已經是兩個月多來，福山至少第二次公開肯定「中國模式」了。

今年4月，他在一場訪談中表示，中國創造了一個「非常了不起的系統」，能有效調動新技術並創新許多過去認為無法做到的事情。

他說，如果中國繼續保持發展勢頭，「它可能真的會成為（西式民主）一個真正的替代選擇」。

本來一個西方學者說什麼不說什麼，無需太過在意。但為什麼說福山的態度轉變值得重視，因為它折射的是一個重大的歷史性進程。

福山以其著作《歷史的終結和最後的人》而聞名。（網絡圖）

這就要先說一下福山這個人。

福山，1952年生於美國芝加哥，日裔背景，是當代最具全球影響力的政治學家之一。

他早年就讀於康奈爾大學古典學專業，後在哈佛大學獲得政治學博士學位。職業生涯起步於政策實踐，曾在蘭德公司從事蘇聯及國際事務研究，並多次擔任美國國務院政策規劃人員，親身參與冷戰後期的外交決策。

1992年，他出版《歷史的終結及最後之人》（The End of History and the Last Man）一書，迅速成為國際暢銷作，核心論點是：隨着冷戰結束、柏林牆倒塌，自由民主制度與市場經濟已成為人類意識形態演化的「終點」，因為它最好地滿足了人類對「承認」的普遍渴望。

長期以來，這套「歷史終結論」被西方一些人士視為意識形態武器，用於論證西方制度的普世優越性，並攻擊社會主義理論、詆譭非西方現代化路徑。

西式自由民主，對福山而言早已超越學術觀點，幾乎成為一種信仰。

如今，「歷史終結論」的提出者本人，公開表示自己「可能錯了」，中國方案可能是西式民主更好的替代方案。儘管福山認為「中國模式作為西式民主的替代會有多成功仍有待觀察」，但這一轉變對西方精英的震動是巨大的，同時也會進一步影響更多人的判斷。

中國國家主席習近平2026年5月25日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。（Reuters）

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那麼「福山認錯」究竟重要在哪裏？

首先，這種轉變代表的是一個廣泛趨勢：西方精英，正被現實倒逼着走上「開眼看世界」之路。

這主要有兩方面的表現。一是對西方的反思多了，曾經的唱衰者開始思考自己是不是錯了。《世界是平的》（The World is flat）作者佛里曼（Thomas L. Friedman）稱在「中國看見了未來」，還建議一些美國參議員「多出去看看」。紐約大學上海分校特聘教授郭怡廣 （Kaiser Kuo）稱，我們苦等中國崩潰三十年，結果崩潰的是西方敘事。

二是對中國的肯定多了。彭博社稱，「美國人似乎正在重新評估中國在世界上的地位，早就應該這樣做了，因為寄希望於中國衰退是行不通的。」

在西方學術界和政策圈，一種曾經難以想象的認知轉變正在發生：他們不得不正視，自己曾奉為圭臬的「華盛頓共識」並非普世良方，世界並沒有按照他們預想的軌道運行。

圖為上海虹口都市櫻花節期間，市民踏春賞花。（GettyImages）

其次，西方作為冷戰勝利的一方，長期以來都是對華認知最受意識形態桎梏束縛、對華偏見最頑固的部分。國際上對中國模式、中國發展成就的唱衰、抹黑也幾乎全部來自西方社會。

當作為西方思潮引領者的理論精英們開始不斷自我反思，重新認識中國發展模式，意味着什麼？

意味着冷戰遺留下來最頑固的意識形態堅冰，開始不斷出現裂縫和鬆動。

連西方都不得不承認中國成就、中國方案的時候，世界其他地方是什麼情形？

大多數國家、地區和老百姓，早就走到他們前面了。

就在福山發出「中國可能會成為一個真正的替代選擇」的感慨之際，美國民調機構蓋洛普4月發布的民調同樣引人注目。

這份覆蓋全球性調查130餘個國家、約13萬名受訪者，可以說是很有普遍性了。其結果顯示，中國領導力全球支持率以36%對31%的優勢超過美國，是近20年來中國對美的最大領先幅度。

皮尤研究中心同月發布的民調稱，國際社會對華好感度呈上升趨勢。美國受訪民眾中對中國抱有好感的比例較2023年近乎翻倍，其中美國年輕一代對中國的好感度更高。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院、益普索、「晨間諮詢」等多家民調機構的調研結果，也呈現相同的走勢。這些都不是偶然發生的，整個世界對中國再認知的一種歷史性共振。

毫無疑問，「歷史終結論」正在懷疑和反思中走向終結。

大批韓國遊客在上海知名購物商圈「新天地」逛街購物。（中新社）

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真正撼動「歷史終結論」基石的，是中國式現代化所取得的系統性、歷史性成就。

世界第二大經濟體，對世界經濟增長的年均貢獻率保持在30%左右，製造業規模連續15年位居全球第一，新能源汽車產銷量連續11年位居全球第一，高鐵營業里程超過世界上其他國家總和，向全球提供70%的風電設備，建成世界上規模最大的社會保障體系和教育體系，完成了消除絕對貧困的艱鉅任務，對全球減貧貢獻率超過七成……

這些沉甸甸的數據，用無可辯駁的事實，向世界展示了中國式現代化的分量。

這一分量也是可見可感的。

標誌性現象就是「中國風」持續在海外、特別是西方社交平台上走紅。從「China Travel」到「Chinamaxxing」，從《黑神話·悟空》、「拉布布」到「小紅書對賬」，一股重新認識中國、讀懂中國的潮流早已在全球興起。

2025年全年，外國遊客入境3517萬人次，按年增長30.6%。通過免簽渠道入境的外國人達3008萬人次，佔入境外國人總數的73.1%，按年大幅增長49.5%。海外社交平台上，「帶着空箱到中國」「周五下班去中國」成為熱門話題，「中國式安全感」更是讓大量西方網友「羨慕嫉妒恨」。

2025年11月27日，在美國紐約市舉行的「梅西感恩節大遊行」（Macy's Thanksgiving Day Parade）中，出現Labubu玩偶花車。（Reuters）

西方理論界作為冷戰意識形態的塑造者，對華偏見出現鬆動，進而承認中國發展成就、認可中國模式的有效性，並對西式民主的侷限性進行反思，是在歷史大勢下早晚都會必然發生的。

過去數十年間，以福山為代表的西方精英，曾普遍將西式自由民主制度視為人類實現現代化的唯一道路，政治多元化、自由市場、普選制被視為現代化的「標配」，任何偏離這一模板的嘗試，都被貼上「異類」標籤。

這一理論壟斷和話語壟斷，給全球南方國家套了巨大的思想枷鎖。中國的成功，不僅創造了人類發展史上的奇蹟，更給世界帶來了一場深刻的思想解放，打破了「現代化=西方化」的迷思。

越來越多的全球南方國家開始理直氣壯地探索符合自身國情的發展路徑，不再因為與西方模式不同而自我懷疑、自我矮化。

「福山認錯」是一個結果，同時也是一個起點。它標誌着西方理論界對華認知的「去意識形態化」加速，預示着一個多元、包容、合作共贏的世界秩序正在形成。

歷史沒有終結，人類文明的演進仍在繼續。

當不同文明相互尊重、取長補短時，人類社會將迎來真正的「歷史新紀元」。

轉載自公眾號「補壹刀」

