對伊朗立場巨變　特朗普「覺今是而昨非」？｜Jack Talk・去片

上週在巴黎凡爾賽宮隔空簽署《伊斯蘭堡諒解備忘錄》之後，美國副總統萬斯（JD Vance）週末馬上跑到瑞士同伊朗國會議長卡利加夫（Mohammad Bagher Ghalibaf ）在巴基斯坦和卡塔爾的主持下進行談判。

談判一度因為以色列繼續攻擊黎巴嫩，以及特朗普又再威脅襲擊伊朗的Truth Social帖文而受阻。談完之後，萬斯高調唱好，還聲稱伊朗已經同意讓國際原子能機構（IAEA）的核查員重返伊朗，不日成行。

不過，備忘錄簽下之後，美伊談判和霍爾木茲海峽的局勢還沒有穩定下來。對於萬斯的說法，伊朗一口否認，表明沒有談核問題，沒有新的相關承諾。特朗普繼續宣稱美國大勝、伊朗作出重大讓步，而伊朗方面則稱備忘錄本身就是美國的戰敗宣言。

然而，從具體事態的發展上看，一退再退的明顯是特朗普。

伊朗繼續尋求在霍爾木茲海峽收取通行費（或服務費），公開和對岸的阿曼為此展開討論。特朗普政府則帶頭暫時豁免針對伊朗石油出口的制裁，連美國企業現在也能用美元直接向受制裁的伊朗油輪購買石油。

同時，美國政府亦開始解凍伊朗的海外資產，首先獲解的是原本扣留在卡塔爾的60億美元。此數遠高於奧巴馬在任期間直接交還伊朗的17億，不過特朗普辯稱此項資金只能用於購買美國農產品和醫療物資。對此，伊朗一口否定資金用途有此等限制，而備忘錄本身也明文規定相關資金用途由伊朗中央銀行決定。

至於備忘錄訂出的60天談判期要談的伊朗核問題。過往堅持「零提煉」和限制伊朗導彈發展的特朗普，如今竟然公開表明接受伊朗提煉民用級別的濃縮鈾，並稱沙特也有導彈，不讓伊朗擁有，不合常理－－三四個月來，特朗普的伊朗立場明顯出現了巨變。

特朗普這次真的是「覺今是而昨非」嗎？