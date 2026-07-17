美國 vs 美國：從1831到1988再到2026的啟示｜Jack Talk・去片

美加墨世界盃即將接近尾聲。對於美國人而言，這場世界盃除了是讓他們發現「足球」之外，也讓他們看到來自世界各地的人們如何感受對他們而言平平無奇的美國事物。世界盃開鑼不久，外地球迷大讚美國的各類片段就在網上爆紅，一時之間，連對於特朗普治下美國非常不滿的民主黨、自由派也開始感到自己有理由為美國而感到驕傲。

世界盃舉行之際，美國剛好迎來了獨立250週年的紀念。無論是中國持續增進的國力、美國再次陷入另一場中東戰爭，還是特朗普治下的美國體制愈見腐敗（見上集），在這個時間節點上，都在人們心中產生出一個問題：美國的下一個250年將是何等模樣？美國還有下一個250年嗎？

世界盃之中世人看到美國之好，只是一時之事。要長遠看，不如回看歷史。

本集我們就以1831年遊訪美國的法國貴族托克維爾（Alexis de Tocqueville）筆下的巨著《美國的民主》（De la démocratie en Amérique，被譽為有關民主的第一本哲學著作），以及王滬寧1988年以學者身份訪問美國後寫下的《美國反對美國》，從兩個跨越超過一個半世紀的維度來觀看美國。

無論是兩百年前的托克維爾，還是40年前的王滬寧，他們觀察到的美國其實同今天的美國依然有很大的相似性。雖然今天的美國跟過去一樣充滿着各式各樣的動力、混亂、矛盾和社會問題，但這個只有250年歷史的國家卻發展成世界第一強國－－它的未來還會強下去嗎？