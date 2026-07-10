詳解特朗普首年財務申報：總統賺錢已成國策？｜Jack Talk・去片

美國政府倫理辦公室（OGE）6月30日公布了特朗普（Donald Trump）上任首年的總統財務申報，當中是一個又一個的驚人數字：特朗普上任首年的收入高達22億美元（約合172億港元），其中14億來自加密貨幣相關收入；而特朗普的8個股票投資帳戶一年之內竟然進行了超過2.1萬宗交易，平均每個交易日有85次買賣。

大家想起美國政壇貪腐，很可能就會想到有「政壇女股神」之稱的民主黨前國會議長佩洛西（Nancy Pelosi）。在美國內外，佩洛西的股票投資組合一直是不少美國內外網民的追蹤甚至是追隨的對象。

重返白宮之前，特朗普只持有極少股票。上任之後，他卻大舉入市，只計買入股票的話，其金額最高可達14億美元。眼見佩洛西已決定不再尋求連任，難道特朗普是想繼承其「政壇股神」地位？

除了入市之外，特朗普本人及其家族、親朋好友過去一年多以來都「突然」有了很多投資賺錢的機會，而他們也當仁不讓地好好把握了這些機會。大概只有最深信人性善良美好的人才會相信這些機會不是來自特朗普的美國總統身份。

927頁的超長總統財務申報，遠超拜登最後一年的11頁，本來理該是美國媒體連日分析拆解既大新聞。如今財報來了又去，特朗普大賺特賺，似乎無人關注。對於美國人而言，總統以權謀私、利益衝突已經異化成常態？