留意伊朗「沒有攻擊」的國家：霍爾木茲海峽爭奪戰的微妙轉變

美國和伊朗持續交火已經接近一週。美軍繼續打擊伊朗沿岸軍事目標，並且在重新實施海上封鎖之後首次向一艘駛向伊朗石油出口重地哈爾克島（Kharg Island）的油輪開火；伊朗也持續向區內國家的美軍基地或服務美軍的基建作出攻擊。情況讓人想起4月初美國伊朗宣布停火之前的境況－－只不過缺少了以色列的主動參與。

特朗普（Donald Trump）政府的公關宣傳也如當時一般混亂。

他本人再次聲言要攻擊伊朗的發電廠、橋樑，一時說要收取霍爾木茲海峽保護費，一時又說決定用未知的海灣國家對美投資取代。

美國官員亦向《華爾街日報》等媒體放風指特朗普「傾向」擴大軍事行動，選項包括佔領哈爾克島、轟炸美以從未轟炸過的十字鎬山（Pickaxe Mountain）潛在地下核設施、佔領霍爾木茲海峽周邊島嶼（如美軍近日轟炸過的大通布島Greater Tunb）等。

一邊敲戰鼓，另一邊特朗普自己也在吹和風。他繼續宣稱伊朗方面通知美國他們想要會面談判，又在Truth Social上宣布伊朗釋放了一位2024年12月被拘留的美國公民，該人士已離開伊朗，還表示「美國感謝伊朗的善意之舉」。

2026年2月25日，衛星圖像顯示伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個石油碼頭。（Reuters）

副總統萬斯（JD Vance）也在Joe Rogan的播客節目上宣稱美國不會只是「炸炸炸」，其軍事行動的目標是要施壓伊朗重回談判桌。

不過，此刻的美伊交火本質上已經出現了微妙的轉變。

首先，美軍只是集中打擊伊朗南部的軍事目標，明顯是想要削弱伊朗攻擊波斯灣商船的能力－－當然，要「完全消除」伊朗軍事威脅，單憑轟炸，幾乎是不可能的任務。

（有伊朗媒體人指出，德黑蘭的伊朗人幾乎感受不到伊朗正在戰爭之中，因為美軍攻擊都集中在南部。）

更值得留意的，是伊朗反擊對象的變化。

在4月停火前的40日戰爭之中，伊朗的攻擊目標遍及整個海合會（GCC），巴林、科威特、卡塔爾、沙特、阿聯酋、阿曼全都受害。當中，伊朗對於阿聯酋的攻擊力度幾乎與其對以色列的攻擊旗鼓相當，而受損最少的則是在美伊之間扮演調解角色的阿曼。

自從上週特朗普宣布美伊諒解備忘錄「已然告終」、雙方交火大增之後，伊朗的攻擊對象卻集中在科威特和巴林兩個海合會小國，以及約旦的美軍基地。阿曼和卡塔爾稍有受襲，卻不是伊朗的主要攻擊目標。沙特和阿聯酋都能置身事外，只有他們的商船受到零星攻擊。

而伊朗也沒有把美國和以色列「等而視之」：在受到美軍一波又一波的密集轟炸之際，伊朗也沒有嘗試攻擊以色列來報復。

波斯灣周邊的戰爭事態地圖（Liveuamap）

科威特和巴林國內都有為數不少的什葉派穆斯林，對伊朗有更大的同情。兩者雖然對伊立場不同－－巴林是對伊鷹派，2020年就已經同以色列建交，2023年也加入了針對胡塞組織紅海活動的西方聯盟，而科威特則是對伊鴿派，甚至一度阻止美軍利用其空域去攻擊伊朗－－但兩國的共通點都是「國微言輕」，在海灣國家中遠遠沒有沙特、阿聯酋和卡塔爾的影響力，而且沒有任何繞過霍爾木茲海峽的能源出口渠道。

伊朗此舉似乎是不想把美伊新一輪的衝突像4月停火前一般升級為伊朗與海灣阿拉伯國家之間的對抗，因此只揀選了科威特和巴林這些小國來集中打擊。

而且，由於海合會國家長期有不同的內部矛盾、不同的對伊立場，即使在早前的戰爭期間也未能整合出一致的對伊政策，各國的軍隊面對伊朗攻擊的同一威脅也在各行其事，並無配合。此刻伊朗的選擇性攻擊，大概也只會延續海合會國家的內部分歧。

純粹從合理推測的角度來看，我們更不能排除沙特和阿聯酋等國在背後已經同伊朗有秘密的外交共識，同意只要伊朗不對他們作出攻擊，他們也會繼續隔岸觀火，不會像4月停火之前那樣暗中加入美以對伊朗的轟炸。

這張截圖取自一段發布於2026年7月15日社交媒體視頻，顯示伊朗恰巴哈爾港（Chabahar）冒出濃煙。（Reuters）

這種秘密外交共識若然存在，當然也無法解決海灣國家與伊朗之間對於霍爾木茲海峽控制權和收費權、區內地緣政治權衡等不同議題的分歧，但過去5個月來，大家對於特朗普的不可靠和缺乏戰略看得一清二楚，同伊朗緩和關係至少是一種自保的臨時辦法。

伊朗不攻擊以色列，而以色列也沒有跟隨美國恢復對伊朗的轟炸，也是一個值得留意的發展。

對於伊朗而言，這當然是出於務實的考量：主動打擊以色列，只會招來報復。而在國內宣傳上，這場戰爭已經由針對美以的戰爭，變對了對抗美國的戰爭－－在早前哈梅內伊的六日喪禮上，這種變調愈來愈明顯。

而從以色列的角度來看，如今特朗普針對伊朗的作戰幾乎只為開通霍爾木茲海峽，對於伊朗核問題幾乎只剩下形式性的一句「伊朗永遠不能擁有核武器」，伊朗導彈發展計劃、對區內武裝組織的支持等以色列關注的問題更脫離了美伊談判的範圍。

2025年12月29日，美國佛羅里達州棕櫚灘，總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）後，在記者會上與對方握手。（Reuters）

霍爾木茲海峽是否開通、由誰管控，對於以色列來說幾乎一點重要性也沒有。波斯灣航道（甚至是紅海航道）受阻、長期陷入不穩，對以色列反而可能有好處，因此這將會令到海灣阿拉伯國家需要尋求發展很可能要經過以色列再接上地中海的能源出口渠道。

2月底的美以轟炸，對於以色列而言，唯一目標就是要借超級大國之力來削弱伊朗神權政府。既然此目標未能達成（92％以色列人認為伊朗打贏了戰爭），而特朗普政府對此又失去興趣，以色列當然也不會貿然插手。

近日以色列的交通部甚至以以色列人夏季旅遊的出行方便為由試圖趕走本古里安機場（Ben-Gurion Airport）的美軍空中加油機（見下片）。

以色列交通部長Miri Regev更說：「以色列人購買了數十萬張機票，準備乘搭飛機享受他們的暑假。我們承諾將確保商業航班正常運作，絕不會因為美國的空中加油機而取消任何一張機票。」

由於如今美國加強對伊轟炸，正需要更多空中加油機在區內支持。在美國的抗議之下，以色列決定容許一定數量的美軍空中加油機使用本古里安機場，其他加油機只能改用以色列境內的其他空軍基地。

根據以色列民調，自美伊停火之後，認為特朗普關心以色列安全的民意急速下滑。在猶太裔以色列人當中，此數由3月的64％跌至6月的26％。

（Israel Democracy Institute, Gemini）

以色列當然還是要看美國的面色，而今天特朗普的「霍爾木茲難題」本來也是因為其誤信內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的游說而引起，但除非美國的伊朗戰爭目標再次同以色列對齊，以色列明顯無意主動介入來支援特朗普。

內塔尼亞胡本週末將會啟程前往美國出席親以鷹派共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的喪禮，正在尋求同特朗普見面。若然成事，屆時以色列的態度說不定會有所轉變。不過，此刻的以色列與美國的海灣國家盟友一樣，對於這場霍爾木茲爭奪戰，都採取了隔岸觀火的態度。

可以說，在新一輪的美伊交火之中，美國的盟友們都在「吃着花生」看特朗普的「表演」。