特朗普又再炒作中國干預選舉　民主黨應該「成全」他

特朗普（Donald Trump）在其16日晚黃金時段的全國演說中，又再炒作2020年的選舉舞弊陰謀論，當中中國篇幅尤為突出。他聲稱中國執行了「史上最大的選舉數據入侵行動」，取得超過2.2億份美國選民檔案，又指中國政府當時想要他輸掉選舉，利用一切反對他的國內外元素去減低他的選票，還試圖為拜登（Joe Biden）製造非法選票。

特朗普聲稱，當時的情報部門刻意對他隱瞞相關資訊；如今他就公開當年的這些情報交件讓大家把事情看得一清二楚。

除了中國插手選舉的指控之外，特朗普亦提到選舉機器的安全風險，特別提到委內瑞拉透過選舉機器舞弊選舉的能力。

過去幾個月來，特朗普一直要求國會通過所謂的「拯救美國法案」（Save America Act）。該法規定選民提供附有照片的身份證明文件才能投票，而且需要提供護照或出身證明文件作選民登記，因而大幅限制郵寄投票。可是，由於國會參議院有60票才能越過的拉布制度，在民主黨反對、部分共和黨人也反對的情況之下，該項法案幾乎沒有可能獲得通過。

2026年7月16日，美國總統特朗普在美國華盛頓白宮東廳向全國發表講話，談及選舉安全。（Reuters）

特朗普為此施壓國會，威脅在此法獲得通過之前，他不會簽署任何法律。

這次演說表面上的目標，就是要向美國民眾推廣這道「拯救美國法案」的必要性。

根據白宮這次公開的情報文件，特朗普針對中國的指控其實主要涉及個別代表少數意見的情報官員當時對中國介入美國選舉、想要特朗普敗選的分析，並不是整個美國情報系統的主流結論。多份文件之中也沒有提到任何中國干預選舉的確實證據。

而特朗普在其演說中提到的美國選民檔案，其實也很多時候也可以公開免費下載或購買的數據，並不構成干預選舉的證據。

白宮公布的文件亦顯示，即使是少數認為中國想要特朗普敗選的情報分析文件，也只顯示出中國有考慮過各種影響美國民意，從而影響選舉結果既方法，並非直接在選舉過程中動手腳去改變選舉結果。這最多也只是一種宣傳戰。

至於選舉機器的問題，白宮公開的文件特別針對委內瑞拉也曾經使用的Smartmatic選舉系統，認為該系統在委內瑞拉有被操弄改變選舉結果的可能，但表明Smartmatic公司或委內瑞拉政府都沒有能力改變委內瑞拉以外的選舉結果。

白宮網站提供了有關中國取得並利用美國選民數據的情報檔案電檔，供人們下載。（網站截圖）

Smartmatic系統長年獲世界多國選用，烏干達、比利時、巴西、菲律賓、新加坡等不同國家都有用過其系統。而在美國，該公司主要只用於洛杉磯的選舉，因此即使有任何舞弊，對美國整體選舉結果的影響也微乎其微 。

對於特朗普為何如此執着2020年大選舞弊陰謀論，大家也有不同解讀。有人認為他對於輸給拜登一直心有不甘，正如他早前說如果美國隊輸了對比利時的球賽，他將會說這是舞弊一般，「舞弊」對他而言似乎是一種心理慰藉。

也有人認為特朗普故意在中期選舉之前炒作選舉舞弊論，若然共和黨大敗，他就可以藉此將責任推到無法通過「拯救美國法案」的國會身上，而不是他自己各種不得民心的政策。

當然，不少自由派都認為特朗普立心推翻民主，以「拯救美國法案」製造民眾對選舉的質疑只是其中一個步驟。

2026年7月13日，陽光灑在美國國會大廈上。（Reuters）

事實上，「拯救美國法案」的關鍵條文也一直得到多數美國人支持。POLITICO在7月公布的民調顯示，52％人支持在選民登記時必須提供公民身份的證明，51％人支持在申請郵寄選票的時候必須提供附帶照片的身份證明。2024年10月的蓋洛普民調顯示83％人支持首次登記選民需要提供公民身份證明；2025年8月的皮允民調顯示，83％人支持所有選民也應該出示附帶照片的身份證明才能投票。

歷史上，投票舞弊的個案少之又少。根據支持特朗普的傳統基金會統計，1982至2025年之間，全美只有1619宗選舉舞弊個案，當中絕大部份也是非常輕微的案件。

民主黨人之所以反對收緊投票的身份證明標準，主要是擔心這樣做會影響弱勢群體的投票權。

據估計全美國大約有10％的選民不能輕易提供附帶照片的身份證明或公民身份證明文件。而其中一個大問題是，有超過6,000萬美國女性在婚後修改姓名，但在有一半美國人沒有護照的情況之下，她們的出生證明將會出現和她們現有姓名不符的情況。

而且，在特朗普已經變成了質疑選舉公正的符號之後，任何支持收緊投票要求的主張，在民主黨群體之中，已經變成了一種類似敵我矛盾一般的禁忌。

不過，從策略上看，民主黨人持有護照的比例高於共和黨人（54％對43％），因此共和黨人很可能要依靠年代久遠的出身證明來證明自己的公民身份，容易因為資料有變而出錯。「拯救美國法案」的通過最終有可能是對民主黨有利多於對共和黨有利。

（Bipartisan Policy Center, Gemini）

既然美國民意普遍支持收緊投票身份證明要求，而此舉又可能對民主黨有利，民主黨其實應該放下成見去「成全」特朗普，改變既有立場去支持「拯救美國法案」的通過。

這樣一來，特朗普要再炒作選舉舞弊陰謀論的空間將會大大收窄，共和黨選民更有可能因此受新制度「打壓」、投票率下降，最終有利民主黨選情。

「逢特朗普必反」並不必然是民主黨的最佳策略。