中美領袖的同一天：習近平推動全球AI合作 特朗普向中國翻舊帳
全世界都驚嘆，中美各幹了一件大事。
中國，上海，7月16日，29國共同簽字，一個新的國際性組織——世界人工智能合作組織誕生。
毫無疑問，這是AI發展史上的一個重要里程碑。
縱觀人類文明迭代史，真正能定義時代的，有時是單一技術的重大突破，更多是技術規則與合作體系的重塑。
我有一種感覺，世界人工智能合作組織，就好比AI領域的亞洲投資銀行，正折射出中國在相關領域的角色變化。
我們不再只是國際規則的被動接受者，而是憑藉創新實力和有效治理模式，開始深度參與國際規則的塑造。
規則的書寫者，往往也是未來的定義者。
也不得不說，大國的話語權，從來不是別人賜予的，而是在時代變革中主動擔當、躬身搭建體系換來的。
所以，當初亞投行一誕生，世界各國紛紛申請加入。作為首個由中國倡議設立的多邊金融機構，我看了一下，亞投行目前已有100個正式成員和10個意向成員，覆蓋全球81%的人口和65%的GDP。
現在世界人工智能合作組織，應該是世界首個相關國際組織，也是中國倡議，總部設在中國，現在29個創始國，但隨着時間的推移，肯定會有大量國家申請加入。
事實早已證明，包容共贏的多邊機制，永遠比排他壟斷的單邊壁壘更具生命力與號召力。我看到，第二天（7月17日）的世界人工智能大會，中國領導人習近平更明確提出：作為負責任大國，中國在AI領域始終致力於做國際公共產品的提供者。
他指出，AI是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，正從「數字世界」走向「物理世界」，要抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源開放、合作共享……
習近平警告，要高度重視AI引發的各類內生和衍生風險，確保AI始終處於人類控制之下；同時，應當共同反對在AI領域泛化國家安全概念、把本國安全凌駕於他國安全之上的做法……
他還倡議，要幫助全球南方國家加強能力建設，彌合數智鴻溝，避免在AI領域造成新的歷史不公……
這應該都是有所指的。
作為實際行動，中方還宣佈：未來5年，中國將面向發展中國家提供5000個AI專題研修培訓名額；面向東盟、阿盟、非盟、拉共體、上合組織、金磚國家建設國際AI應用合作中心；推動氣象智能預警方案「媽祖」在30個國家落地應用，守望萬家燈火，護佑四海安瀾。
我看到，一位西方人這樣驚嘆：這就是「一帶一路」劇本從混凝土移植到代碼的版本，能力建設就是標準設定。
新華社稿件也寫道，參加大會的各國嘉賓都很振奮。
哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在致辭中表示：「中國在開源創新、開放平台搭建和國際科技合作方面發揮引領作用，為世界各國創造了全新的發展機遇。」
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指出，塑造人類未來的技術，必須由全人類共同擘畫。其治理不應由少數國家、少數企業壟斷，每個國家都應當擁有參與議事的席位。
而在地球的另一端，時光彷彿被拉進了迴旋的迷宮。
美國又在幹甚麼？
美國也很忙，7月16日晚上黃金時間，特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表了一次自認為特別重要的全國電視講話。
但美國一些電視台居然沒有直播，氣得特朗普公開威脅：「像這樣的欺詐行為，（這些電視台）理應被吊銷運營執照。」
特朗普講了甚麼？老調重彈，指責2020年大選有貓膩，導致他輸給了拜登（Joe Biden），而且，「解密的美國情報顯示，中國干預了美國2020年總統選舉」。
真是彌天大謊，很多美國人都目瞪口呆。
多家美國媒體就指出，美國此前評估報告就認為，美國情報界「高度確信」中國並未試圖影響美國大選結果；美國總統此時甩鍋中國，不過是為了國內政治議程罷了。
民主黨人士就痛批，特朗普這番言論，只是為了在今年中期選舉預先「製造正當性危機」。
我看到，外交部發言人林劍也表態說，美方的有關說法純屬無中生有，惡意抹黑，早已被證明是無稽之談，中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣也從未干涉美國大選。
林劍還強調，我們敦促美方反躬自省，停止無端地抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事。
唉，越是深陷內部困境的國家，越習慣向外轉嫁矛盾，用外部謊言掩蓋內部治理的失序。
有意思的是，特朗普自認為「發布重磅消息」的全國演講，除了狐狸台（霍士新聞）黃金時間全程直播特朗普講話外，其他美國電視台都採取了變通措施。
有的電視台不現場直播只在網上播；CNN則是不直播講話，改為評論+分析；最絕的是CBS，播了講話一部分，然後就開始事實核查，一查錯誤果然一大把……
所以，氣得特朗普破防，威脅要吊銷ABC與NBC等的執照。
當然，這個世界，事情遠不止這兩件。
中東火藥味濃重，美國對伊朗的攻擊還在繼續，開始炸橋樑了；伊朗也在猛烈反擊，導彈無人機滿天飛；加拿大森林大火，導致美國一些地區空氣爆表，特朗普大怒，指責加拿大無能，美國要對加拿大加關稅……
還有，特朗普又甩鍋中國，會導致中美關係再度脫軌嗎？
值得關注，但我們更要淡定。越是風雲變幻，越要亂雲飛渡仍從容；越是外部喧囂，越要堅守自身發展節奏。
很顯然的一點，美國焦頭爛額之際，招惹中國，未必符合美國利益。
作為一個積極動向，中國商務部17日宣佈，美方已向中國確認，不再延續涉港國家緊急狀態，該行政令將終止，「中方對此表示讚賞」。
最後，怎麼看？
我就不多說了，引用一位西方觀察家的感嘆吧：一個超級大國正忙着為各項資源設定價格，包括（霍爾木茲）海峽、存儲晶片乃至總統的發文權限；另一大國則選擇在將自身的各項資源拱手相讓給 6 個集團及 30 個國家，「晶片戰是減法，決定誰失去訪問權；治理戰是加法，決定誰獲得訪問權。」
減去的終將是被孤立的路，加上的則是連接命運的橋。
中美的理念，大不相同。一流的國家輸出規則與公共產品，二流的國家追逐技術紅利，三流的國家固守零和博弈。這個世界，確實變了！
本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》