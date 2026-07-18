中美領袖的同一天：習近平推動全球AI合作　特朗普向中國翻舊帳

全世界都驚嘆，中美各幹了一件大事。



中國，上海，7月16日，29國共同簽字，一個新的國際性組織——世界人工智能合作組織誕生。

毫無疑問，這是AI發展史上的一個重要里程碑。

縱觀人類文明迭代史，真正能定義時代的，有時是單一技術的重大突破，更多是技術規則與合作體系的重塑。

世界人工智能合作組織協定簽署儀式2026年7月16日在上海舉行（Reuters）

我有一種感覺，世界人工智能合作組織，就好比AI領域的亞洲投資銀行，正折射出中國在相關領域的角色變化。

我們不再只是國際規則的被動接受者，而是憑藉創新實力和有效治理模式，開始深度參與國際規則的塑造。

規則的書寫者，往往也是未來的定義者。

2026年7月17日，中國國家主席習近平在上海西郊賓館會晤來華出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的聯合國秘書長古特雷斯。（中國外交部）

也不得不說，大國的話語權，從來不是別人賜予的，而是在時代變革中主動擔當、躬身搭建體系換來的。

所以，當初亞投行一誕生，世界各國紛紛申請加入。作為首個由中國倡議設立的多邊金融機構，我看了一下，亞投行目前已有100個正式成員和10個意向成員，覆蓋全球81%的人口和65%的GDP。

現在世界人工智能合作組織，應該是世界首個相關國際組織，也是中國倡議，總部設在中國，現在29個創始國，但隨着時間的推移，肯定會有大量國家申請加入。

2026年7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（Reuters）

事實早已證明，包容共贏的多邊機制，永遠比排他壟斷的單邊壁壘更具生命力與號召力。我看到，第二天（7月17日）的世界人工智能大會，中國領導人習近平更明確提出：作為負責任大國，中國在AI領域始終致力於做國際公共產品的提供者。

他指出，AI是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，正從「數字世界」走向「物理世界」，要抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源開放、合作共享……

習近平警告，要高度重視AI引發的各類內生和衍生風險，確保AI始終處於人類控制之下；同時，應當共同反對在AI領域泛化國家安全概念、把本國安全凌駕於他國安全之上的做法……

他還倡議，要幫助全球南方國家加強能力建設，彌合數智鴻溝，避免在AI領域造成新的歷史不公……

這應該都是有所指的。

2026年7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（Reuters）

作為實際行動，中方還宣佈：未來5年，中國將面向發展中國家提供5000個AI專題研修培訓名額；面向東盟、阿盟、非盟、拉共體、上合組織、金磚國家建設國際AI應用合作中心；推動氣象智能預警方案「媽祖」在30個國家落地應用，守望萬家燈火，護佑四海安瀾。

我看到，一位西方人這樣驚嘆：這就是「一帶一路」劇本從混凝土移植到代碼的版本，能力建設就是標準設定。

新華社稿件也寫道，參加大會的各國嘉賓都很振奮。

2026年7月16日下午，習近平會見來華出席2026世界人工智能大會的哈薩克總統托卡耶夫。（中國外交部）

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在致辭中表示：「中國在開源創新、開放平台搭建和國際科技合作方面發揮引領作用，為世界各國創造了全新的發展機遇。」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指出，塑造人類未來的技術，必須由全人類共同擘畫。其治理不應由少數國家、少數企業壟斷，每個國家都應當擁有參與議事的席位。

而在地球的另一端，時光彷彿被拉進了迴旋的迷宮。

2026年7月17日下午，國家主席習近平在上海西郊賓館會見來華出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的聯合國秘書長古特雷斯。（中國外交部）

美國又在幹甚麼？

美國也很忙，7月16日晚上黃金時間，特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表了一次自認為特別重要的全國電視講話。

但美國一些電視台居然沒有直播，氣得特朗普公開威脅：「像這樣的欺詐行為，（這些電視台）理應被吊銷運營執照。」

圖為2026年7月16日，特朗普在白宮發表講話。（Reuters）

特朗普講了甚麼？老調重彈，指責2020年大選有貓膩，導致他輸給了拜登（Joe Biden），而且，「解密的美國情報顯示，中國干預了美國2020年總統選舉」。

真是彌天大謊，很多美國人都目瞪口呆。

多家美國媒體就指出，美國此前評估報告就認為，美國情報界「高度確信」中國並未試圖影響美國大選結果；美國總統此時甩鍋中國，不過是為了國內政治議程罷了。

民主黨人士就痛批，特朗普這番言論，只是為了在今年中期選舉預先「製造正當性危機」。

圖為2020年10月22日，仍為民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden）與尋求連任的時任總統特朗普（Donald Trump）在田納西州納什維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）出席總統大選辯論環節。（Pool via Reuters）

我看到，外交部發言人林劍也表態說，美方的有關說法純屬無中生有，惡意抹黑，早已被證明是無稽之談，中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣也從未干涉美國大選。

林劍還強調，我們敦促美方反躬自省，停止無端地抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事。

唉，越是深陷內部困境的國家，越習慣向外轉嫁矛盾，用外部謊言掩蓋內部治理的失序。

有意思的是，特朗普自認為「發布重磅消息」的全國演講，除了狐狸台（霍士新聞）黃金時間全程直播特朗普講話外，其他美國電視台都採取了變通措施。

有的電視台不現場直播只在網上播；CNN則是不直播講話，改為評論+分析；最絕的是CBS，播了講話一部分，然後就開始事實核查，一查錯誤果然一大把……

所以，氣得特朗普破防，威脅要吊銷ABC與NBC等的執照。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月16日就選舉安全問題發表全國電視講話，指控中國操縱2020年總統大選，他表示白宮正公開關於選舉問題的情報文件。（Reuters）

當然，這個世界，事情遠不止這兩件。

中東火藥味濃重，美國對伊朗的攻擊還在繼續，開始炸橋樑了；伊朗也在猛烈反擊，導彈無人機滿天飛；加拿大森林大火，導致美國一些地區空氣爆表，特朗普大怒，指責加拿大無能，美國要對加拿大加關稅……

還有，特朗普又甩鍋中國，會導致中美關係再度脫軌嗎？

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

值得關注，但我們更要淡定。越是風雲變幻，越要亂雲飛渡仍從容；越是外部喧囂，越要堅守自身發展節奏。

很顯然的一點，美國焦頭爛額之際，招惹中國，未必符合美國利益。

作為一個積極動向，中國商務部17日宣佈，美方已向中國確認，不再延續涉港國家緊急狀態，該行政令將終止，「中方對此表示讚賞」。

最後，怎麼看？

2026年7月8日，美國中央司令部（CENTCOM）在Ｘ上公布對伊朗新一輪打擊的畫面，以此作為對伊朗近期襲擊途徑霍爾木茲海峽商船的回應。（Ｘ@CENTCOM）

我就不多說了，引用一位西方觀察家的感嘆吧：一個超級大國正忙着為各項資源設定價格，包括（霍爾木茲）海峽、存儲晶片乃至總統的發文權限；另一大國則選擇在將自身的各項資源拱手相讓給 6 個集團及 30 個國家，「晶片戰是減法，決定誰失去訪問權；治理戰是加法，決定誰獲得訪問權。」

減去的終將是被孤立的路，加上的則是連接命運的橋。

中美的理念，大不相同。一流的國家輸出規則與公共產品，二流的國家追逐技術紅利，三流的國家固守零和博弈。這個世界，確實變了！

本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》

